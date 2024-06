Seleccionats els dotze escaquistes de les Illes que participaran en el Campionat d'Espanya de Seleccions

Seleccionats els dotze escaquistes de les diverses Illes que participaran en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques a les categories Infantil i Cadet a Roquetas de Mar (Almeria) del 20 al 23 de juny; els escaquistes que l'entrenador Joan Gayà ha seleccionat amb criteri esportiu i segons resultats al llarg de l'any són els següents:

Selecció sub-14: Pau Marín Ferragut (Mallorca), Martin Krauchi Romero (Menorca), Adrià Torrent Santonja (Menorca), Lais Navarro Costa (Mallorca) Noa Permanyer Barro (Menorca) i Meylin Halilova (Mallorca).

Selecció sub-16: Nicolas Domínguez Martínez (Mallorca), Gerard Nadal Cirer (Mallorca), John jans Amelines Marin (Eivissa), Cristina Sureda González (Mallorca), Sara Alicia Veloz Jesús (Mallorca) i Blanca Aguado Doncel (Mallorca).

El Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en categories Infantil i Cadet en el qual participaran un total de 17 comunitats autònomes amb sis jugadors per cada categoria dels quals tres seran masculins i altres tres femenins. En aquest campionat s'enfrontaran en un total de sis rondes sistemàticament suís de quatre jugadors d'una selecció amb una altra.

El ritme de la competició és de 90 minuts més 30 segons per a cada jugador, per la qual cosa hi haurà sessions de tarda i demà fins a completar les 6 rondes, havent-hi una tarda descans. Entre els favorits de la categoria d'Infantil, hi ha Catalunya, pel que fa a la categoria de cadets, Astúries es presenta com a favorita i Andalusia ocuparia el sisè lloc del rànquing inicial. El combinat de les Illes Balears anirà a competir, aprendre i a lluitar per entrar entre els cinc primers.

Intensa activitat, escaquista a Menorca, així la setmana passada va acabar el torneig de Llevant a ritme ràpid (15 + 2), organitzat de forma extraordinària pel club d'Es Castell a on varen participar 45 jugadors dividits en dues categories l'absoluta i la d'iniciació amb la representació de jugadors de tots els clubs de l'illa. A l'absoluta, triomf d'en Guillem Simó amb 6,5 punts que revalida el títol aconseguit l'any anterior, segon i tercer classificat, ex aequo, varen arribar Pep Suárez i Joan Salord amb 5,5 punts.

A la categoria iniciació el triomf final va viatjar fins a Ferreries, essent els germans Piedrabuena (Marian i Marc) en 7 punts varen quedar campions ex aequo. Tercer classificat va esser Eric Ingelmo.

Finalitzà torneig Social del club d'escacs de Sant Lluís a on els sis darrers dijous s'han trobat els 19 jugadors participants d'aquest club per disputar-lo, proclamant-se just guanyador final Xavi Serra amb 12 punts,, L'acompanyaren en el pòdium final Josep Masanes i Francesc Domènech; el campió júnior Pau Codina, i infantil Sergi Pons i el d'iniciació Alex Astol.

Mentre a Ferreries es desenvolupà un torneig social on Joan Xavier Pons amb un ple de set victòries, és el nou campió seguit per Manu López i, en tercer lloc, Josep Febrer.

Altres notícies

Amb la participació de 57 escaquistes escolars de la conrada a Muro, el poble que aculli el torneig dins el marc de les festes de Sant Joan i dins un clima molt esportiu, és proclama, campió Jaume del Valle del Club reis i dames amb 6,5 punts, segon Sion Massip d'Incacs des Raiguer i Adriel Cia d'Alcúdia tanca el pòdium mentre a l'obert el campió amb 6 punts va ser n'Andrés Shenck, 2n Eleazar Gallardo i Tercer Luis Abadia.

Adrià Marí Copa, nou campió de partides ràpides d'Eivissa i Formentera, amb 37 participants, celebrat a Santa Eulària del Riu i seguit pel colombià Alejandro Guevara i tercer Pedro Prieto.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/