Inca seu del IX Festival d'Escacs de l'Associació d'Escaquistes de les Balears

Tot preparat perquè comenci un dels festivals d'escacs més coneguts i de prestigi de Mallorca, que organitza L'associació d'Escaquistes de les Balears el 8 i 9 de juny a les instal·lacions de l'Open Sport Inca i amb la complicitat dels clubs locals Incacs i Cercle d'Escacs d'Inca. Aquest IX Festival de l'AEB, començarà el dissabte 8 de juny a les 10.00 amb el primer dels 4 torneigs inclosos en el circuit escolar del Consell de Mallorca, l'horabaixa a partir de les 17.00 hores serà el torn del torneig de ràpides de l'AEB i el següent dia a les 10.30 h, s'iniciarà el torneig per equips de ràpides, al moment de tancar aquest article ja hi havia 14 equips inscrits, això significa 70 escaquistes de diferents indrets de Mallorca. Com a bons mallorquins no faltarà posar els peus baix taula amb un dinar de germanor amb una paella entorn de les 14.00 entre els 200 participants que espera l'organització.

Després es tancarà la jornada amb dos torneigs de primeríssima qualitat un de Mestres i un altre de joves promeses que es delectaran amb dues competicions de 6 rondes, utilitzant el sistema suís i a ritme de 5 minuts per escaquista més 3 segons per jugada realitzada i vàlid per ELO FIDE. Aquests dos darrers torneigs ja tenen una nòmina prou important tant de velles glòries com de joves que estan preparats per assumir el repte de millorar la qualitat escaquista a les nostres Illes: dels joves destaca Pau Marín de Reis i Dames que amb només 12 anys és l'actual campió d'Espanya i 9è del món a la seva categoria, els progressos de Nicolás Domínguez de Mallorca Isolani, Manuel Ermachenho de Meagescacs o el local Didier Duque d'Incacs, actual campió absolut de Mallorca. Respecte als veterans destacam Juan Palnas i Joan R. Galina de Son Dameto, el campió de les Balears Juan Antonio Guzmán de Llucmajor, Svyatoslav Korneev de Megaescacs, entre d'altres.

Sens dubte, Inca viurà un cap de setmana ple d'emocions i de forma molt apassionada comprovarà in situ els moviments i les estratègies de l'esport-joc-ciència de les 64 caselles amb nins i nines que es mesclaran amb adolescents, gent major, demostrant les essències del mil·lenari joc dels escacs, on pot jugar qualsevol persona sense tenir en compte l'edat. Els escacs és un esport que el pots practicar al llarg tota la vida com gaudir de la música.

Altres activitats

Volem ressenyar l'èxit d'e la campiona sènior del món la mallorquina Mònica Calzetta que participà en el Festival 'la dama del ajedrez' al complexe Esportiu.-Cultural Petxina de València amb unes simultànies i donant consells als quals s'inicien als escacs, destacant els valors que proporciona els escacs tant a la vida i com a eina per millorar els estudis. També va jugar el Torneig femení on assolí la setena posició.

És d'agrair que el Festival esportiu i de la joventut d'Inca, el passat 1 de juny pensàs amb els escacs i així el campió de Mallorca individual Didier Duque del Club Incacs donà unes simultànies a 12 taulers amb 10 victòries i dues taules.

Gairebé un centenar d'escaquistes participaren en el torneig inclòs en el programa de les Festes de primavera de Manacor, essent sorprenentment però de forma molt meritòria el guanyador en Luis Abadia de Sa Dragonera, amb 6,5 punts seguit del jugador de Porreres Juan Miguel Jaume i tercer Pau Marín. Millor sub 16 Julian Nieto, sub 14 Junhao Chen, sub 12 Lluc Marín, sub 10 Unai Ibáñez i sub 18 Samuel Varga i millor fèmina Cristina Sureda tots aquests del club organitzador Reis i Dames.

L'Open Anibal a Sant Antoni de Portmany és guanyat amb 7 de 7 possibles Andy Fals, mentre Ignasi Clapes amb 5 és el subcampió i 3r Maria Ibáñez. Cal recordar que aquest diumenge 9 de juny el youtuber, escaquista el 'Rey Enigma' amb més de 6 milions de seguidors participarà en unes simultànies a un esdeveniment que organitza Chess Eivissa i l'associació de Vesins de la Marina que començarà a les 10.00 hores del matí a la plaça Sota Vila amb un torneig i a les 12 hores el 'Rey Enigma' s'enfrontarà contra 15 escaquistes a la plaça del Mercat Vell.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/