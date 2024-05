Sa Dragonera es proclama campió de la Lliga Balear

Malgrat que només assolí un empat a 2,5 punts davant el Mallorca Isolani, però com que havia estat campió de la lliga regular, va ser suficient per atorgar-li el campionat, després de 5 partides molt disputades, mentre l'equip del CECA guanyà 3 a 2 al Son Dameto i tancà el pòdium. També finalitzaren la fase de promoció i ascens, els equips d'Àgora Megaescacs, Puig d'en Valls i Reis i Dames de Llevant que no tingueren problemes per resoldre de forma autoritària la seva permanència davant respectivament, Los Boscos. Quatre Torres de Formentera i La Balanguera que hauran de seguir un any més a Preferent. Una lliga que té la seva polèmica, especialment quan es fan desplaçaments a les diferents Illes perquè no poden pernoctar i han de jugar a corre cuita, això provoca desinterès a certs cursos. Si aquesta categoria es vol mantenir hauria d'haver-hi més subvencions per part del Govern, perquè els recursos de la Federació són bastant minsos.

Èxit del Festival d'escacs de la Fira de Pedra a Binissalem, del passat diumenge, amb la participació de 141 escaquistes distribuïts en 3 categories i un open obert, sense distinció d'edat, persona, Elo... Començà el matí amb les joves promeses menors de 10 anys, i amb un total de 43, on el jovenet Unai Ibáñez de Reis i Dames, realitzà una exhibició guanyant totes les partides, 2n Alejandro Salvá de Llucmajorescacs i 3r Evan Jurado de Consell; al sub-12 on només eren 23 en Pau Rullán assolí també 6 de 6 amb un punt menys, en Jaime de la Torre i Ulises García. Al sub 16, triple empat a les tres posicions resolts pels sistemes de desempat i així en Toni Cirer va ser el campió, 2n Nacho Poyato i 3a Lais Navarro; i finalment el torneig obert a totes les edats reuní a 46 escaquistes de la geografia illenca i es proclama campió el jugador marroquí que fa molts anys viu a Mallorca Abdessadek Maalla, malgrat guanyar les sis partides, haver de lluitara Pau Marín que amb 12 anys ho va posar molt difícil, però aconseguir el subcampionat, el veterà Andres Shenk finalitzà tercer. Sens dubte ha estat una fira de molta pedra però també de blanc i negre gràcies al suport de l'ajuntament Binissalem, el consell de Mallorca i l'associació Chess Mallorca.

Altres activitats a les Illes Balears

La setmana vinent el 2 de juny Eivissa es realitzarà l'Open Anibal a Sant Antoni de Portmany amb premis especials en metàl·lic i participacions especials a les simultànies del Rei Enigma, un escaquista que va disfressat perquè no sigui reconegut i repta a persones pel carrer, podreu assistir a aquest esdeveniment a les 12.00 hores a la plaça del Mercat, abans a les 10.00 hores hi haurà un torneig de ràpides a la plaça Sota Vila a les 10.00 hores del matí i recau l'organització en Chess Eivissa i el suport de l'associació de Vesins de la Marina.

1 i 8 de juny Torneig de Llevant d'escacs ràpid, organitzat per CC Es Castell.

Dins el marc de les Festes de Primavera de Manacor, el 2 de juny se celebrarà un obert per a totes les categories a les 17.30 al Passeig de na Camel·la.

Recordau que el IX Festival de l'AEB, organitzat per l'associació esmentada, se celebra 8 i 9 de juny a les instal·lacions de l'Open Sport Inca, amb un torneig del circuit escolar, un de partides ràpides i els clàssics tornejos de Mestres i joves promeses, a més d'un per equips i una paella de germanor amb la col·laboració dels clubs d'INCACS i el Cercle Escacs Inca.

Mònica Calzetta ha participat en el Festival de Salamanca amb un elenc de 8 grans escaquistes que entre ells feren una lliga a una volta. Mònica no ha tingut sort i només ha aconseguit unes taules davant el Gran mestre britànic, dir que els altres 7 escaquistes tenien un Elo molt més elevat que ella, per exemple el campió l'ucraïnès Rusian Ponomariov amb 2636, mentre la campiona mallorquina sols en té 2242.

Aquest any olímpic, també se celebraran les eleccions a la Federació Balear d'escacs i ja han sortit les primeres normatives que podeu consultar a la web, malgrat que encara manca la data a realitzar-les.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.