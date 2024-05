El Gran mestre Víktor Moskalenko d'Ucraïna guanya amb autoritat el Torneig Internacional d'escacs de Cala Mondragó

El Gran mestre Víktor Moskalenko d'Ucraïna ha fet bons els pronòstics i ha guanyat amb autoritat el Torneig Internacional d'escacs de Cala Mondragó, que s'ha disputat a l'Hotel Platja Mondragó. Els mestres Paulsen Dirk (Alemanya), segon classificat, i Dion Krivenko (Estònia), tercer classificat, han entrat en el pòdium després de disputar grans partidesLa Federació Balear d'escacs conjuntament amb l'associació ChessMallorca han promocionat en aquest torneig al jove campió sub-12 d'Espanya l'artanenc Pau Marín, que ha demostrat el seu gran amb un talent amb escaquistes de més edat i major experiència aconseguint 2 victòries i 3 taules de les nou partides jugades, ha estat per a ell una prova de foc que segur el farà millor i seguir la seva progressió d'un escaquista amb molt de talent, finalitzant El 9è lloc. Cal destacar també la gran organització i les facilitats que han posat el personal i direcció de l'Hotel 'Playa' de Cala Mondragó.

Es disputaren els partits d'anada per a la Fase d'ascens a La lliga Balear, amb diversitat de resultats. El campió de Menorca, Los Boscos es va enfrontar amb l'equip mallorquí de l'Àgora Megaescacs, aconseguint empatar el matx a 2,5 i deixant obert el matx de tornada a Mallorca. Mentre el Reis i Dames té quasi segur mantenir la seva categoria després de derrotar al subcampió de Preferent per un espectacular 0–5 i al darrer partit el duel entre els equips de les Pitiüses, el Puig d'en Valls d'Eivissa amb un contundent 4 a 1 guanyar als Quatre Torres de Formentera i està molt a prop de seguir un any més a la Lliga Balear.

Aquest dissabte 25 de maig es disputaran els partits de tornada i el matx pel títol entre Sa Dragonera i l'equip de la campiona del món na Mónica Calzetta del Mallorca Isolani; alhora els ciutadellencs del CECA jugaran amb els palmesans de Son Dameto per al tercer i quart lloc.

Altres activitats a les Illes Balears

A Menorca es continua disputant el Torneig Social del club d'escacs de Sant Lluís amb una notable xifra de 19 participants. Comanda la classificació amb 6 punts Xavi Serra seguit, amb un punt menys Josep Masanes i Alonso Blesa.

També a Menorca l'activitat és frenètica i ja sabem el calendari d'estiu de torneigs que es disputaran al llarg de la geografia illenca.

1 i 8 de juny Torneig de Llevant d'escacs ràpid, organitzat per CC Es Castell.

29 i 30 de juny a Fornells, Campionat de Menorca d'escacs ràpid - V Memorial Joan Florit.

6 de juliol a Ciutadella, Torneig Nou de Juliol, prova del VIII Circuit Blitz Illa de Menorca.

28 de juliol a Es Castell, Torneig Sant Jaumet, prova del VIII Circuit Blitz Illa de Menorca.

14 d'agost a Ferreries, Torneig Sant Bartomeu, prova del VIII Circuit Blitz Illa de Menorca.

15 d'agost a na Macaret: I Memorial Dante Mercadal, prova del VIII Circuit Blitz Illa de Menorca.

Es va celebrar el passat dissabte el torneig escolar de Sóller amb la participació de 20 escaquistes, essent el jugador local del Cercle Solleric en Blai Rodríguez que es proclamà campió amb 5 punts, en una competició de 6 rondes, que s'hagué de decidir pels desempats i així amb els mateixos punts finalitzà segon Jeremy Sheidt del Megaescacs i tercer Nacho Poyato de Mallorca Isolani.

A Mallorca destacam el Festival d'escacs de la Fira de Pedra a Binissalem que rep el suport de l'ajuntament del poble esmentat i del consell de Mallorca, amb l'organització de l'associació Chess Mallorca. El Festival se celebra aquest diumenge 26 de maig a Vins Can Novell, on hi haurà 4 torneigs per sub-10, sub-12, sub-16 i un Open obert a tothom, començant a les 10.00 i finalitzant devers les 20:30 hores.

Malgrat que no ha rebut el merescut homenatge per part de la Federació espanyola d'escacs la campiona del món Mónica Calzetta continua essent convidada a diferents indrets de l'estat espanyol, recentment participa en unes simultànies al VII festival de Salamanca i els dies 1 i 2 juny està convidada per la Federació Valenciana que organitza el festival anomenat 'La dama del ajedrez', recordant a la peça d'origen valencià que revolucionà els escacs fa 550 anys. Na Mònica hi participarà en algunes de les nombroses activitats, entre elles unes simultànies amb més de 400 nins i nines. Serà sense dubte, un gran moment per valorar en totes les seves dimensions l'èxit mundial que sembla la federació no vol reconèixer i pel qual s'hauria de sentir orgullosa de tenir una campiona del món dins els seus federats. Segur que a València sentirà l'estimació de la família escaquista i el seu bon treball.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/