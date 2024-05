Nicolás Domínguez, Pau Marín i Pau Rullán, campions de les Balears en les categories sub-16, sub-14 i sub-12 respectivament

L'hotel Alua Leo de Can Pastilla ha estat la seu dels campionats de les Balears escolars Sub-16, Sub-14 i Sub-12 amb representació de totes les illes, organitzat pel govern de les Illes Balears des de la Conselleria d'Afers Socials i Esport, amb el suport de la Federació Balear d'Escacs.

En el gran torneig de la categoria sub-16, Nicolás Domínguez del Mallorca Isolani va aconseguir el títol absolut amb 5,5 punts, mentre que la mallorquina de Manacor, Cristina Sureda, va quedar subcampiona absoluta i campiona de les Balears en la categoria femenina, tancant el podi Gerard Nadal.

En la categoria sub-14, amb 20 participants, es va viure una competició plena d'emocions i de gran igualtat, ja que els tres primers classificats van obtenir 5 punts cada un. Finalment, el títol va recaure en Pau Marín, actual campió d'Espanya sub-12, seguit per Martín Krauchi de CECA Ciutadella en segon lloc i Adrià Torrent d'Es Castell en tercer. Naila Reina d'Eivissa es va proclamar campiona femenina de les Balears en aquesta categoria amb 3 punts.

A la categoria sub-12, els mallorquins van dominar el podi amb Pau Rullán del Mallorca Isolani com a nou campió amb 5,5 punts, seguit per Alejandro Romero, en segon lloc, amb 4 punts i Iker Torres de Menorca en tercer. La primera classificada femenina va ser l'escaquista menorquina Marian Piedrabuena de Ferreries.

En altres activitats escaquistes, ha començat el II Mallorca Chess Internacional a Cala Mondragó, organitzat per Chess Mallorca, amb la participació de 10 escaquistes de 7 països fins al 19 d'aquest mes. Destaca la participació del jove artanenc Pau Marín, que amb tretze anys lluitarà amb grans mestres internacionals amb l'objectiu d'aconseguir el títol de Mestre FIDE. A més, aquest dissabte es jugaran 3 partits de la Lliga Balear d'Escacs entre 6 equips per seguir o pujar a la màxima categoria dels escacs de les Illes Balears per clubs.

Finalment, s'ha presentat el IX Festival de l'AEB, que es celebrarà els dies 8 i 9 de juny a les instal·lacions de l'Sport Inca. En aquesta edició, hi haurà torneig del circuit escolar, partides ràpides, tornejos de Mestres i joves promeses, a més d'un torneig per equips i una paella de germanor per als participants com a cloenda el diumenge. L'associació d'Escaquistes de les Balears promou aquest festival amb l'objectiu de promocionar els escacs a la ciutat d'Inca, que té dos clubs: el jove Incacs i el veterà Club Escacs Inca. Per a més informació i inscripcions, podeu visitar el lloc web de la Federació Balear d'Escacs.