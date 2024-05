El Club Reis i Dames de Llevant guanyen la Copa Mallorca d'escacs

El Club Reis i Dames de Llevant guanya la Copa Mallorca d'escacs en les dues categories amb una doble jornada de matí i tarda a l'hipòdrom de Son Pardo, el passat dissabte, utilitzant el sistema d'eliminatòries. L'esdeveniment va ser un gran èxit amb una alta participació, demostrant les emocions d'aquest tipus de competició que es juga rarament a les nostres Illes. Hi van participar 16 equips a cada categoria. Els equips del Club Reis i Dames de Llevant van destacar, guanyant els dos títols: en la categoria absoluta, el Conecta Balear va derrotar als campions del 2023, el potent Megaescacs, en la final. El seu equip estava encapçalat per possiblement l'escaquista amb més futur de Mallorca, Pau Marín, actual campió d'Espanya sub-12, acompanyat per Pedro Lechado, Manuel Queirolo i Rafa Rodríguez. Mentre que en la categoria sub-16, el Bar mallorquí-Reis i Dames va derrotar a La Balanguera a la final.

30 equips escolars de Menorca van participar en el Segon torneig d'escoles, organitzat per Chess Menorca amb la col·laboració de la Delegació de Menorca, dins del "Programa Escacs a les Escoles", el passat divendres a la plaça Oar de Ferreries. Hi van participar 150 nens i nenes de tota Menorca. Aquest programa, que enguany ha arribat a quasi 2500 nens de Primària de 122 grups, compta amb el suport del Consell Insular de l'illa i dels ajuntaments de Menorca, amb l'objectiu de promoure els escacs com a eina educativa. El centre escolar guanyador va ser Doctor Comas d'Alaior, destacant l'ambient lúdic i esportiu de la competició.

Al dia següent, al Pati de Sa Lluna d'Alaior, es va celebrar la segona edició del Trofeu Delegació de Menorca, amb 54 escaquistes dividits en categories absoluta i escolar. Es van disputar 7 rondes amb el sistema suís i partides amb ritme blitz (4 minuts i 2 segons d'increment per jugada). En la categoria absoluta, va dominar gairebé absolutament el jugador de Ciutadella, Roger Arguimbau, amb 6,5 punts dels 7 possibles, seguit per Juan García d'Es Castell, i en tercer lloc Joan Salord i Adria Torrent. En la categoria escolar, el domini va ser total per part d'Iker Torres (CECA), qui va aconseguir 7 victòries. El van seguir dos jugadors del club d'escacs de Ferreries, Marc Piedrabuena amb 6 punts i Aina Cardona amb 5,5 punts.

A Eivissa, a la plaça de Sa Font, amb la col·laboració de l'associació de Veïns la Marina, es van desenvolupar activitats d'escacs, incloent la presentació oficial del XIV Internacional Obert Ciutat d'Eivissa, que se celebrarà el 6, 7 i 8 de setembre, organitzat pel Club Ibiza 64 amb una borsa de premis valorada en 1400 €. Després es van realitzar simultànies a càrrec de l'eivissenc i actual Campió de Balear absolut, Adrià Marí, qui va jugar contra 16 escaquistes alhora, amb un resultat de 12 victòries i 4 taules.

Es reseña la interessant conferència del MI establert a Mallorca Sergio Estremera a Lleó dins les "II Jornades d'escacs, intel·ligència artificial i ciberseguretat", realitzant un estudi de les jugades del 8è campió del món, el letó Mijail Tal, que va morir el 1992 als 55 anys després d'una hemorràgia a l'esòfag. Aquesta malaltia probablement només li va permetre mantenir el títol mundial entre 1960 i 1961. Amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, es van compartir brillants combinacions que apassionaven Tal, conegut com el mag de Riga, i estratègies inesperades que van meravellar diverses generacions d'escaquistes, en una persona que considerava els escacs més un art que una ciència i que va desenvolupar una gran estima cap a aquest joc amb humilitat i passió.

Aquest cap de setmana, els dies 10, 11 i 12 de maig, les sales de l'Hotel Alua Leo de Can Pastilla acolliran els i les millors escaquistes escolars de les Balears per lluitar pel títol, tant en la categoria masculina com en la femenina, i per aconseguir places per participar en el campionat d'Espanya.

Del 13 al 19 de maig se celebra el II Mallorca Chess Internacional a Cala Mondragó, amb la participació de dos grans mestres, un MI, 2 Mestres FIDE i el jove artanenc Pau Marín, que ha estat convidat per la FBE i la FEDA amb l'objectiu de promocionar-lo i, alhora, millorar el seu nivell. El torneig és organitzat per Chess Mallorca i compta amb el suport del Club d'escacs de Santanyí.

També hem rebut informació de l'associació Chess Mallorca sobre el Festival d'Escacs Fira de la Pedra, que se celebrarà el 26 de maig a Binissalem, a Vins Can Novell, amb el suport de l'Ajuntament de Binissalem, el Consell de Mallorca i altres patrocinadors. Hi haurà 4 torneigs per a sub-10, sub-12, sub-16 i un Obert, començant a les 10:00 h i finalitzant al voltant de les 20:30 h.

Per a més informació, podeu visitar la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbesc