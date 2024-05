Quatre campionats d'escacs de les Balears per la delegació de Mallorca i un per la de Menorca

La refinada sala Palmanova de Calvià va ser l'escenari d'uns emocionants campionats d'escacs de les Balears, que van incloure les categories sub 10, sub 18 i Veterans +50 i +65. La gran triomfadora va ser la delegació de Mallorca amb quatre títols a les categories sub 10 masculí i femení, així com als dos campionats de veterans, mentre que Menorca va conquerir el títol més disputat, el de joves sub 18.

Cal destacar la gran igualtat al campionat sub 10, on el jove mallorquí de Reis i Dames va realitzar un brillant torneig, aconseguint 5,5 punts dels 6 possibles. En segon lloc, es va situar el menorquí Marc Piedrabuena, mentre que la tercera posició i el títol femení de les Balears van ser per a l'escaquista del Mallorca Isolani Mònica Domínguez. Laura Rodríguez, d'Alaior, va quedar subcampiona femenina, mentre que Laura Pons, de Ciutadella, va aconseguir la tercera posició.

En la categoria sub 18, on hi havia possiblement els millors escaquistes d'aquesta franja d'edat al campionat, la igualtat va ser la tònica dominant, amb fins a tres desempats necessaris per proclamar campió al menorquí del CECA Martín Krauchi, amb 4 punts. Amb la mateixa puntuació, Didier Duque, de l'Incacs de Llevant, va acabar en segon lloc, tancant el podi el menorquí Joan Moll. A la categoria de veterans de més de 50 anys, el MI Pedro Mascaró va guanyar les quatre partides, corrent com a campió. En segon lloc es va situar l'eivissenc Paco Adell del Club d'Escacs Ibiza 64, mentre que el tercer lloc va ser per al mallorquí del Tròpic Miquel Cerdó.

Pel que fa a la categoria de més de 65 anys, el podi va ser gairebé totalment menorquí, ja que el nou campió, el menorquí Tomàs Serra, tot i que fa molts anys que juga a Mallorca amb el Club Tròpic, va aconseguir l'honor als 80 anys. En segon lloc es va situar Guillem Simó, d'Es Castell, i, en tercer lloc, va acabar Guillem Coll, de Ferreries.

Paral·lelament, es va disputar un torneig obert per a escaquistes amb menys de 1800 punts d'Elo, un suís de 6 rondes amb 51 participants, on va guanyar amb gran autoritat Fulguencio López, amb un perfecte 6 de 6.

Activitats escaquistes

A Menorca, pel proper cap de setmana, estan previstes dues activitats:

Campionat de Menorca per a escoles el divendres 3 de maig a les 17.00 a Ferreries a la plaça de l'Oar; poden participar els centres educatius inclosos en el programa 'Escacs a les escoles' del Consell Insular de Menorca i dels ajuntaments, organitzat per Chess Menorca.

Trofeu Delegació de Menorca 2024, partides de 8 rondes, sistema suís, el dissabte 4 de maig a les 16.30 al pati de Sa lluna d'Alaior amb dues categories, absoluta i escolar.

A Mallorca, a l'hipòdrom de Son Pardo, el dissabte 4 de maig es disputarà la Copa de Mallorca per equips absoluts, així com una per escolars al mateix temps. La fase prèvia començarà al matí a les 11 hores, i la fase final a partir de les 16.00 hores. Podran participar equips de 4 jugadors federats pel mateix club, amb la possibilitat de formar equips de 4 a 8 escaquistes. Els integrants dels equips escolars han de néixer el 2008 o posteriorment.

Quan estem acabant aquesta crònica, hem rebut una gran notícia pel món dels escacs: la possibilitat de tenir a la ciutat un "Casal dels escacs", públic i obert a la ciutadania. Aquesta proposta ha estat portada pel PSIB de Palma i defensada pel seu portaveu, Francisco Ducrós, jugador i coneixedor del món dels escacs i de les seves necessitats. La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els regidors i regidores de la Casa de la Vila de Palma, després d'intensos debats i amb propostes de tots els partits. S'emmarca dins del projecte d'ús dels terrenys de l'antic Lluís Sitjar, el Parc de Sa Riera i el nou Parc sanitari de Bons Aires, on hi haurà aparcaments públics, una zona verda i un pavelló amb un espai específic per a la pràctica dels escacs, entre altres accions que prioritzen el benestar dels veïns i veïnes de Ciutat.

Per a més informació, visiteu la web de la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/