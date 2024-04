El Mallorca Isolani jugarà la final de la Lliga Balear davant Sa Dragonera, però no podrà participar en el campionat d'Europa Femení

Mallorca Isolani i Sa Dragonera lluitaran pel títol de Campions de la Lliga Balear, després de les seves victòries davant del CECA de Ciutadella i el Son Dameto respectivament. Per altra banda, el Tròpic de Calvià es proclama campió de Preferents i ascendeix a la Lliga Balear després de derrotar la Balanguera, que es proclama subcampió i s'enfrontarà davant els Reis i Dames de Llevant que lluitaran per una plaça de la màxima categoria. A més del partit entre Los Boscos de Menorca i Àgora Megaescacs i el matx entre Puig d'en Valls d'Eivissa i Quatre Torres de Formentera, on sortiran tres equips que formaran part de la màxima categoria dels escacs de les Illes Balears. Aquests partits se celebraran el 18 de maig. A Primera, el Mestral es proclama campió davant del Tròpic B. A Segona A, el Campos B, a Tercera el campió és l'Andratx i la Lliga de Promoció escolar finalitza amb el títol pels Inquers del Incacs des Raiguer, segon el Cafè Pop de Manacor i tercer Llucmajor.

Decisions estranyes per part de la Federació Espanyola d'Escacs han deixat fora de la convocatòria i de forma injusta a la campiona del món +50, la mallorquina Mónica Calzetta, al campionat d'Europa que se celebra a Rodes fins al 29 d'abril, on sí que hi ha 11 jugadors d'altres llocs de l'estat espanyol; per ELO seria la 4a de la selecció. Una vegada més i ja no és la primera. La FEDA, presidida de forma eterna per en Javier Ochoa, l'ha oblidat sense cap tipus d'explicació, com acostuma a fer, encara que la campiona espera una felicitació personal pel seu títol mundial. Aquesta forma tan poc elegant sembla que mereix ja una intervenció per part de la Federació Balear i inclòs per les autoritats esportives de les Illes Balears, que haurien de demanar explicacions al Sr. Javier Ochoa, ja que sembla que la transparència no és una de les seves virtuts. Però a una campiona del món des de fa uns mesos no es pot menysprear com ho està fent la FEDA a nivell mundial, sense sentir-se orgullosa pels èxits de na Mònica. El món dels escacs, especialment a les Illes Balears, necessita saber el perquè d'aquesta mesura tan injusta.

L'indi Gukesh, de només 17 anys, guanya el torneig de Candidats amb mestria, sang freda i gran mentalitat per analitzar situacions, límits davant els millors del món, excepte el número 1, el noruec Carlsen, que va renunciar al títol per no estar d'acord en la forma de disputar la competició. Serà el més jove de la història en enfrontar-se a l'actual campió del món, el xinès Lirem Ding, i així serà el segon escaquista de l'Índia després d'Anand que pot aconseguir un títol per a l'Índia, un país que en aquests moments és una de les grans potències dels escacs en l'àmbit mundial, sens dubte el joc de Gukesh. A la categoria femenina, les xineses són les grans dominadores i al de Candidats guanya Zhongyi Tan, que s'enfrontarà per la corona mundial a la seva compatriota Wenjun Ju.

El favorit i Gran Mestre alemany Alexander Donchenko, amb 6 victòries i 4 taules, assolint el títol del Sunway Internacional Chess que s'ha disputat a Formentera amb 8 punts, mentre que l'ucraïnès Vasyl Ivanchuk finalitza segon i l'indi Pranav amb els mateixos punts tanca el podi a l'Open A, i al B el guanya l'escaquista del club 3 Peons Carlos Vargas seguit pel del club Masnou, en Vicenç Rocher.

Fèlix Serra, amb 5 punts, és campió del I Open Club d'Escacs Ibiza 64, després d'una màxima igualtat amb la subcampiona Sara Sierra i la tercera posició per Na Naila Reina. En total hi han participat 25 escaquistes de diverses edats i amb un aforament complet en el local social de l'Associació de Veïns de sa Capelleta, fet que, una vegada més, demostra la necessitat de tenir a Eivissa una instal·lació pública per practicar els escacs.

Aquest cap de setmana del 26 al 28 d'abril, tenim els Campionats de les Balears Sub-10, Sub-18 i Veterans a la Sala Palmanova de Calvià, organitzats per la Federació Balear. Allà veurem la lluita d'escaquistes com Pau Marín, Manuel Emanchenko i Martin Krauchi, que estan fent una gran temporada. També gaudirem d'un torneig de partides a 30 minuts per a jugadors de menys de 1800 d'ELO.

Cal destacar el suport de l'Associació El Tauler i de l'Ajuntament de Calvià. Més informació a la web de la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/