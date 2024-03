Experts dels escacs comparteixen coneixement i bones pràctiques al II Congrés Internacional d'Escacs a Menorca

Més d'un centenar de ponents experts en escacs, juntament amb professionals i participants en línia d'uns 180 països arreu del món, s'han reunit a l'illa de Llatzeret de Menorca per al II Congrés Internacional d'Escacs, Educació i Salut, organitzat per l'associació menorquina "Chess Olimpia Academy", dirigida pel psicòleg i formador reconegut en escacs terapèutics i educatius, Pep Suárez. L'objectiu principal d'aquest congrés és visualitzar i compartir els diferents estudis que es duen a terme en tot el món sobre els beneficis dels escacs en el desenvolupament cognitiu, emocional i social, així com en la millora del benestar físic i social.

Durant els tres dies de durada del congrés, es van presentar una gran varietat d'activitats educatives i terapèutiques, així com les pràctiques desenvolupades en països com Itàlia, Costa Rica, Estats Units, Hongria, Suècia, França, Portugal i Espanya, entre d'altres. Un dels temes que va cridar més l'atenció dels assistents va ser l'exitosa implementació dels escacs en l'educació a les Illes Balears des de l'any 2018, sota la supervisió del servei d'Innovació de la Conselleria d'Educació, amb la participació de 49 centres de Mallorca, Menorca i Eivissa, que han involucrat aproximadament 10.000 alumnes.

A més, el congrés va comptar amb la participació de destacats experts en el camp dels escacs, com el periodista i promotor internacional dels escacs, Leontxo García, així com la presentació de diverses experiències i materials didàctics d'Andalusia, Catalunya, entre d'altres. També es van abordar qüestions com la relació entre els escacs i l'alzheimer, així com la presentació de nous jocs i peces innovadores, com el Dragó Chess.

En resum, el congrés va servir com a fòrum per a l'intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques, amb l'objectiu d'impulsar l'ús dels escacs com a eina per millorar el desenvolupament personal i comunitari. A més, durant els esdeveniments paral·lels, es van celebrar els tornejos escolars insulars, on es van destacar els campions i campiones de les diferents categories a Maria de la Salut. En aquest sentit, el Club Reis i Dames de Llevant va obtenir un notable èxit, aconseguint 6 títols dels 10 possibles. Així mateix, es van lliurar els premis Artur Pomar a destacats jugadors, com Pau Marín, reconegut pel seu extraordinari rendiment en el món dels escacs.

A Menorca, encara es decideix el campió sub-16, mentre que a nivell femení es van destacar jugadores com Joana Olives i Aina Cardona. Finalment, es van anunciar importants esdeveniments de futur, com el Campionat de les Balears Individual i el III Open Chess Menorca.