Sa Dragonera guanyador de la Primera Fase de la Lliga Balear d'escacs

Sa Dragonera guanyador de la Primera Fase de la Lliga Balear, després d'assolir un empat davant el Cercle Artístic de Ciutadella, acaba la 1a fase imbatut i amb 13 punts dels 14 possibles, li acompanyaran a la fase pel títol el Mallorca Isolani el CECA Ciutadella i el sorprenent Son Dameto que ocupa el 4t lloc i ha relegat, sorprenentment a l'Àgora Megaescacs, actual campió, que haurà de lluitar per no baixar a Preferent de Mallorca, amb el seu cinquè lloc, amb els equips Conecta Balear-Reis i Dames, Alcúdia i Puig d'en valls d'Eivissa, seran enfrontaments amb el sistema d'eliminatòries i començarà el 13 d'abril.

Mallorca

El Tròpic A s'ha passejat per aquesta primera fase aconseguint el ple de tots els matxs, en total 14 punts, 2n el Club la Balanguera i tercer el veterà club d'Escacs de Maria de la Salut que mai havia aconseguit a la seva dilatada història lluitar pel títol de Preferent i 4t Vuit Peons. A primera l'Algaida assoleix esser el millor de la seva categoria i tornarà a lluitar pe retornar a Preferent. A segona A amb 12 punts l'Alcúdia B encapçala aquesta categoria i a 2a B és Can Tiu Sa Dragonera, mentre a Tercera quan falten dues jornades sembla que Andratx i Vuit Peons B amb 12 i 11 punts respectivament es disputaran el títol.

Finalment, a la categoria de Promoció Escolar, l'Incacs des Raiguer A es destaca i amb 24 punts 7 més que el Cafè Pop - Reis i Dames pareix que assolirà aquest títol que cerca fomentar els escacs amb els quals hi comencen.

Finalitzen els campionats per equips a Menorca amb la participació de 109 escaquistes.

A Preferent, Los Boscos és el campió amb 13 punts i lluitarà per ascendir a la Lliga Balear l'equip A d'Es Castell després d'empatar el seu matx amb Cercle B és el subcampió amb 10 punts el Ferreries tercer. Mentre a Primera el títol ha recaigut amb l'equip C d'Es Castell que va guanyar totes les partides i 2n el Sant Lluís B.

Respecte a la penúltima ronda del campionat escolar celebrada, en el campionat sub-16 ja hi ha 3 jugadors classificats per la competició autonòmica: Roger Arguimbau, Adria Torrent i Martin Krauchi, tots ells amb 5 punts, i en el campionat sub-10, pareix que na Laura Rodríguez d'Alaior, amb 5,5 punts per proclamar-se campiona de la categoria, ja que avantatja en 1 punt a Adrià Martínez i Lluc Pons.

Altres notícies destacades del món dels escacs

II Congrés Internacional d'Escacs, d'educació i salut del 22 al 24 de març a Llatzaret, amb una nòmina d'experts que centraran els seus discursos amb els avantatges dels escacs a tots els nivells, tan socials, educatius i com de la millora de la salut.

Campionat de les Balears Individual Absolut, Femení Absolut i Sub-18: del 29 al 31 de març a Ciutadella a l'hotel Sethotels Port de Ciutadella.

III Open Chess Menorca: del 2 al 7 d'abril a Ciutadella de Menorca en l'Hotel Mar Senses Paradise Club. Possiblement, el millor Open de l'Estat espanyol que comptarà en 20,00 euros en premis en metàl·lic i 10.000 en formació. Mancant dotze dies pel seu inici, ja estan plens els dos grans Opens; el d'escaquistes que superen els 2000 punts d'Elo que han arribat a un total de 283 participants de 49 països d'arreu del món, entre ells 64 espanyols i 32 de l'Índia. Hi haurà gairebé una cinquantena de Grans Mestres, fent el torneig d'un nivell difícil de superar, mentre el B per escaquistes que tenen menys de 2000 Elo hi ha 101 de 19 nacionalitats. I Open Club Ajedrez Ibiza 64 a 6 rondes a celebrar el 6, 13 i 20 d'abril al Local de l'associació de Veïns de Sa Capelleta d'Eivissa.

I Torneig d'Escacs d'Es Figueral, suís a 7 rondes per a totes les categories a partir de les 10.00 hores el 6 d'abril i organitzat per l'associació de Veïnats Boreal, Es Figueral de Marratxí.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.