[VÍDEO] La XXII Gala de l’Esport del Consell de Mallorca homenatja més de 270 esportistes i dedica el 2024 a l’olimpisme

Aquest dilluns ha tengut lloc la XXII Gala de l’Esport a l’Auditorium de Palma, en la qual s’han reconegut 270 esportistes d’entre 6 i 16 anys, que han assolit més de 500 podis en competicions esportives estatals i internacionals.

Com a novetat, l’acte esportiu ha ampliat el reconeixement fins arribar al tercer podi aconseguit per joves mallorquins en campionats estatals. També ha estrenat escenari a l’Auditorium de Palma, amb aforament obert al públic.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que «els premis que avui concedim són un reconeixement als joves esportistes d’una trentena de modalitats, que són una projecció de valors esportius més enllà de les fronteres illenques».

El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha puntualitzat que «mai havíem premiat tants podis, i volem arribar fins a la tercera posició en campionats nacionals d’Espanya, també valorable, si tenim en compte la dificultat de l’àmbit competitiu en el qual us moveu». Bestard també ha agraït la feina dels tècnics, clubs, federacions, ajuntaments i famílies, que integren el bon moviment de la xarxa esportiva mallorquina.

Enguany, amb la vista posada en el marc esportiu mundial de París 2024, la gala ha estat dedicada a la temàtica de l’olimpisme. I per l’Auditorium han desfilat possibles candidats mallorquins a les Olimpíades, així com alguns veterans que ja hi varen tenir el seu moment. Entre ells, cal destacar el piragüistes Sete Benavides i Marcus Cooper; el gimnasta Nicolau Mir; les atletes Natalia Romero i Daniela García; el genet de doma clàssica Miki Jordà; el regatista Nacho Baltasar; la jugadora de voleibol Laura de la Torre o els futbolistes Chichi Soler i Gabriel Vidal, entre d’altres.

La gala ha comptat amb 1.700 convidats i uns presentadors de luxe: la periodista esportiva Marta Garcia i el cantautor i esportista Jaume Anglada, que ha actuat en diverses ocasions sol i també amb la cantant Angy.

Premis 2024

El Consell de Mallorca ha entregat quatre premis especials, amb una novetat significativa: les candidatures han estat presentades per federacions i entitats esportives i votades per la Comissió Permanent del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA), òrgan consultiu i participatiu de la institució.

Premi als Valors al Projecte Arkus de tir amb arc, en què hi participen dones amb càncer de mama.

Premi a la Trajectòria a Jordi Bonet Cucarella, tècnic esportiu de waterpolo, pel seu impuls en aquest esport a Mallorca.

Premi a l’Entitat al Club Nàutic Cala Gamba, per la seva promoció de la vela llatina.

Premi Esport Escolar a les nedadores Estella Tonrath i Luna Vara, per les fites espectaculars aconseguides als Campionats Europeus 2023 en categories base.

Mencions especials

A part dels quatre premis principals, el Consell de Mallorca ha fet unes mencions especial: