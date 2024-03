Escacs a totes les Illes: competicions, simultànies i homenatge a David Pons

Gran participació en les diverses activitats celebrades arreu de les Illes Balears amb motiu de la Diada de les Illes. A Eivissa, es van reunir 60 jugadors de totes les edats al IX Obert d'Escacs, que es va desenvolupar de 10.30 a 12.30 hores a l'Hipòdrom de Sant Rafel de Sant Antoni de Portmany. Després de 6 rondes amb partides de 5 minuts, Aitor Prohens es va proclamar campió amb 5,5 punts. Al segon lloc, va haver-hi un quàdruple empat, resolt mitjançant els pertinents sistemes de desempat, on Alejandro Guevara va acabar segon, seguit per Francisco Adell, Adrian Reina i Naila Reina, aquesta última com la millor jugadora femenina del torneig.

A Menorca, la Delegació de Menorca va decidir rendir homenatge al polifacètic David Pons Carreras a la Sala Jeroni Marques del Cercle Artístic de Ciutadella, amb la presència de la batlessa de Ciutadella i del director Insular de Joventut, Esports i Educació, Llorenç Cardona. La primera part de l'acte va consistir en una exhibició de partides simultànies davant 8 jugadors, seguida d'una conferència de l'homenatjat sobre la seva trajectòria com a jugador d'escacs i la creació de l'associació Chess Menorca. L'acte va finalitzar amb l'entrega d'una placa i obsequis a la seva família com a mostra de gratitud.

A Mallorca, 133 escaquistes van participar en 4 tornejos, des de les 10 del matí fins a les 18 hores. Els tornejos van abastar categories com sub 10, sub 12, sub 16 i el torneig absolut. Destaca la participació del jove escaquista menorquí Martí Krauchi, que es va proclamar campió en el torneig absolut amb una puntuació de 5,5 punts. També es va destacar la igualtat i l'emoció de les partides, amb noms com Sytoslav Korneev i Simona Orel entre els participants.

A la lliga Balear, Sa Dragonera va aconseguir la cinquena victòria consecutiva, mentre que altres equips com Mallorca Isolani van aconseguir victòries importants. La classificació de la lliga reflecteix el domini de Sa Dragonera i altres equips destacats com CECA Ciutadella.

A Eivissa i Formentera, en el Primer Social de Ràpides d'Eivissa, Marc Colom del Ibiza 64 va obtenir el títol amb 5,5 punts, seguit per Alejandro Guevara i Fabian Reina. A més, es va destacar el treball de promoció dels escacs realitzat per l'associació de Veïns Sa Capelleta a Eivissa.

Altres notícies destacades inclouen el canvi de dates del III Festival Internacional d'Escacs de la Colònia de Sant Jordi, que es trasllada a l'octubre, a més del Festival Internacional de Calvià, que es disputarà abans. Això promet ser una gran oportunitat per promocionar els escacs i el turisme en temporada baixa.

Per a més informació, podeu visitar el lloc web de la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/