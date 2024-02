La tennista Elsa Pons i el tècnic Miquel Jaume, les propostes del jurat per a rebre la distinció Cornelius Atticus 2023

La tennista Elsa Pons és la candidata femenina, i el tècnic Miquel Jaume és el candidat masculí per a ser distingits amb el guardó Cornelius Atticus 2023 per part del Govern després que el jurat de la 29a edició dels guardons els hagi triat.

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports proposarà al Consell de Govern que ratifiqui els dos candidats proposats pel jurat del guardó Cornelis Atticus 2023 per a ser guardonats aquest any amb la màxima distinció que atorga la Comunitat Autònoma al món de l'esport en reconeixement a la trajectòria esportiva en diferents àmbits (esportista, tècnic, promotor o dirigent).

La distinció Cornelius Atticus reconeix i premia, des del 1996, els mèrits de les persones físiques que, a l'àmbit de les Illes Balears, han dedicat la seva vida a l'esport. Entre els requisits, els candidats han de ser esportistes, dirigents, tècnics o haver tingut una altra funció directament implicada en la promoció de l'esport. A més, tret d'excepcions, han d'haver dedicat un temps superior als vint-i-cinc anys al desenvolupament esportiu dins l'àmbit balear o des de l'esport balear contribuint a l'evolució esportiva de la comunitat autònoma.

El premi Cornelius Atticus s'atorga des del 1996 i des del 2017 també s'estableix una distinció femenina. Rep aquest nom perquè és el del primer esportista que es coneix a les Illes Balears. Es tracta d'un pancracista (una disciplina de lluita cos a cos) del segle III del qual es va trobar la làpida amb un poema laudatori inscrit, durant les excavacions a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca) el 1933.

A l'acte institucional, que tendrà lloc el proper dimarts 26 de març a es Baluard, es lliura un diploma acreditatiu, una reproducció de la làpida i un pin de plata amb la mateixa reproducció.

Cornelius Atticus 2023

Elsa Pons Fortuny va iniciar la seva carrera com a tennista el 1972. Des d'aleshores ha exercit com a jugadora, capitana d'equips, dirigent de clubs, assembleista i delegada a Menorca de la Federació de Tennis. Ha estat la guanyadora absoluta de tots els open organitzats a Menorca des del 1978. El 1993 es converteix en la primera presidenta dona d'una club de Tennis a Espanya, concretament el CT Alayor, del qual n'era propietària des d'un any abans.

Miquel Jaume Roig (1953-2021) és una de les persones més reconegudes a l'esport balear. Fins a la seva mort va ser president i fundador del club de primera divisió de futbol sala Palma Futsal. Anteriorment va viure una carrera a les banquetes del futbol mallorquí, al Manacor i al Juvenil del Reial Mallorca. El 1988 va fundar l'Associació Esportiva Manacor. Miquel va fer així d'un equip local i humil un referent a totes les illes, dotant de protagonisme i identitat un esport minoritari com era el futbol sala, juntament amb un treball social admirable. 10 anys després de la seva fundació, el projecte de Miquel Jaume arribava a la màxima categoria possible.