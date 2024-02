Intensa activitat escaquista a les diferents illes dins el programa del Dia de les Illes Balears i així l'1 de març l'Espai Suscultura de Palma acollirà torneigs escolars i un obert, començant a les 10 hores fins ales 14 i després de dinar a partir de les 16 hores fins a les 20.00. Les inscripcions ja es poden fer al 633 880 107. Les partides seran de 5 minuts per jugadors i un total de 6 rondes a cada torneig. Hi haurà premis i medalles per a tots els participants. L'organització recaurà en la Federació Balear d'Escacs, es pot seguir els torneigs, en directe, a la plataforma chess.com.

Mentre a Menorca, la cita serà el mateix dia amb un especial homenatge a David Pons, a partir de les 17:00 hores a la sala Jeroni Marques de Ciutadella a on farà una exhibició de partides simultànies i a continuació conferència d'en David damunt els escacs, finalitzant amb algunes sorpreses que organitza la Delegació de Menorca.

I a Eivissa el IX Obert d'escacs de 10.30 a 12.30 a l'Hipòdrom de Sant Rafel de Sant Antoni de Portmany amb partides de 5 minuts. Inscripcions al correu electrònic: torneosajedrezibiza@gmail.com

Tots aquests torneigs reben el suport del Govern de les Illes Balears i el suport de la Federació Balear d'Escacs.

Campionats per equips a les diferents Illes

Sa Dragonera continua triomfant, a la Lliga Balear, amb la seva quarta victòria consecutiva en aquest cas davant l'Alcúdia per 3,5 a 1,5, mentre el Son Dameto és segon amb 6 punts després de la treballada victòria davant els actuals campions de les Balears l'Àgora Megaescacs per 3 a 2, el matx entre Menorca i Eivissa es decanta per l'equip del CECA Menorca per 3,5 a 1,5 al Puig D'en Valls i finalment el Mallorca Isolani aconsegueix la seva primera victòria per 2 a 3 al camp del Conecta Balear Reis i Dames de Llevant.

I així queda la classificació: 1r Sa Dragonera 8 punts; 2n Son Dameto 6; 3r-4t Àgora Megaescacs i CECA Ciutadella 5; 5è Mallorca Isolani 3; 6è-7è Conecta Balear- Reis i Dames i Alcúdia 2 punts 8è Puig d'en Valls d'Eivissa 1 punt.,Destacà aquest dissabte l'enfrontament dels actuals campions i subcampions que estan igualats al 3r lloc Àgora Megaescacs i CECA Ciutadella.

Mallorca

Continua la igualtat a Preferent en el primer lloc entre Tròpic A i La Balanguera després dels seus triomfs, davant Llucmajor i Maria de la Salut. A la part oposada encara no han puntuat Llucmajor i Àgora Megaescas B que tanquen la classificació entremig gran lluita per aconseguir les altres dues places que donen pas a la Fase per l'ascens a la lliga Balear i els altres dos per no baixar a Primera quedant així després de 4 jornades: 1r - 2n. Tròpic A i La Balanguera A 8 punts; 3r Maria de la Salut 5; 4t i 5è Vuit peons A i Can Tiu Sa Dragonera B 4; 6è Campos A 3 i 7è-8è Llucmajor i Àgora Megaescacs B 0 punts.

A Primera l'Algaida segueix guanyant 4 de 4 i amb 8 punts és el líder seguit per Tròpic B amb 7 punts, tanquen Bar mallorquí- Reis i dames i l'Inca. A segona A l'Alcúdia B amb la quarta victòria es distancia del grup perseguidor amb 8 punts mentre que Mallorca Isolani B amb 5 és segon, Maria B i Inca B són darrers amb 2 punts. A Segona B, canvii de líder amb els mateixos punts ens trobam Can Tiu Sa Dragonera C i Binissalem amb 6 punts. A Tercera els Vuits Peons B amb 8 punts ocupa el primer lloc amb autoritat seguit d'Andratx i Incacs des Raiguer B amb 6.

Finalment, a la categoria de Promoció Escolar, Incacs des Raiguer A, després de les dues darreres rondes és líder en solitari amb 12 punts, mentre Cafè Pop-Reis i Dames i La Balaguera A amb 10 són 2n i 3r respectivament.

Eivissa i Formentera

El Quatre Torres de Formentera nou campió de la preferent d'Eivissa i Formentera malgrat entaular la darrera ronda enfront del Penya Deportiva, assolint 9 punts dels 10 possibles, subcampió Ibiza 64 amb 8 punts; 3r Penya Deportiva 6 ; 4t Puig d'en Valls 5; 5è Puig d'en Valls C 1 punt i 6è Axedrez Yebisak. Amb aquest merescut títol el Quatre Torres s'enfrontarà al Puig d'en Valls A que està jugant la Lliga balear i d'aquest matx sortirà el campió d'Eivissa i Formentera del 2024.

Àngel Gómez aconsegueix el títol de Campió d'Eivissa i Formentera de la categoria sub 16 amb millor desempat davant John Amelies i Alejandro Cardona, Al sub 10 Yoel Angola Barrios guanyà les sis partides del torneig i es proclama campió en solitari, 2n Xandre Moroy amb 5 punts i 3r Daniel Jiménez amb 4 els mateixos que el 4t classificat en Guillermo Trigo.

Al Primer Social de Ràpides d'Eivissa, a la sisena ronda perd la imbatibilitat Fabian Reina davant Marc Colom que juntament amb Alejandro Guevara se situen a mig punt del líder i la darrera ronda, aquests tres jugadors tenen possibilitats d'aconseguir el títol.

Menorca

Roger Arguimbau després de derrotar a Adrià Torrent és el nou líder en solitari de la categoria 16 anys; 2n Eric Ingelmo amb 3,5 i amb 3 punts hi ha un grup de 5 jugadors entre ells un dels grans favorits en Martíb Krauchi; la primera femenina amb 2,5 punts ho comparteixen Anna Coll i Aina Cardona. A la sub-10, en Lluc Pons després de guanyar al seu company de club Eric Pons, comanda la categoria amb 4 punts, segueixen, en segon lloc, un grup de 5 escaquistes amb 3 punts entre ells na Laura Rodríguez.

El campionat insular per equips de Preferent després de la cinquena ronda, segueix tot igual i els clubs d'Escacs Ferreries i Los Boscos amb 9 punts comanden la categoria a manca de dues rondes. A primera, noves victòries del Castell C i de l'Alaior-Es Mercadal B, i per això l'enfrontament entre ells de la pròxima ronda serà clau per dilucidar el campió d'aquesta categoria, de moment l Castell C amb 10 punts té un més que l'Alaior, la qual no es jugarà aquesta setmana sinó la del 9 de març a causa del descans per celebrar el Dia de les Illes Balears.

Altres notícies destacades

Ens ha deixat en Dante Mercadal Melià a l'edat de 83 anys, jugador incansable des dels seus inicis a 16 anys, peça clau pel desenvolupament dels escacs a Alaior, passant per tots els escenaris possibles: jugador, monitor, àrbitre, delegat balear, president de la secció d'escacs del Centre Cultural, jugador de billar..., I en aquests moments era el jugador de més edat que participava en competicions oficials a Menorca, a través del seu club de tota la vida l'Alaior, on el passat dissabte jugà la seva darrera partida davant en Diego Aguiló del CECA Ciutadella B.

Segueixen els preparatius del II Congrés Internacional d'Escacs, Educació i Salut que es celebrarà a l'illa de Llatzeret del 22 al 24 de març tota la informació i el lloc de les inscripcions ho podeu trobar a aquesta web https://congresodeajedrezmenorca.com/

Èxit total del III Open Chess Menorca amb 268 escaquistes al torneig A de 46 països d'arreu del món entre ells 50 Grans Mestres, 5 Gran Mestres femenines i 30 Mestres Internacionals, un Open possiblement uns dels millors de l'Estat espanyol i al torneig B 100 escaquistes de 19 països que començarà el 2 d'abril fins al 7 d'abril que organitza l'associació Chess Menorca i que es jugarà a Ciutadella als hotels Marsenses Paradise i Carema Beach Menorca.