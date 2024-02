Comença la lliga balear d'escacs amb sorpreses

Amb sorpreses comença la lliga Balear d'escacs, amb la derrota del subcampió de les Balears el CECA de Ciutadella davant del debutant Connecta Balear Reis i Dames de Llevant que guanya de forma autoritària per 3 a 1; també l'altra debutant l'Alcúdia derrotà per 4 a 1 a l'equip eivissenc el Puig d'en Valls i és el líder de la competició; mentre l'actual campió Àgora Megaescacs no fallà i va vèncer en el camp del Mallorca Isolani per un contundent 3,5 a 0,5 i més igualtat hi hagué al camp de Sa Dragonera que guanyà per la mínima al Son Dameto per un 3 a 2, serà un dels grans aspirants al títol amb les incorporacions del MI espanyol Sergio Cacho i el Gran mestre canadenc Dimitri Tyomkin. A la segona jornada destaca el partit entre CECA de Ciutadella davant el Mallorca isolani de la campiona del món na Mònica Calzetta a les 14.00 h a Ciutadella.

També començaren les competicions a les altres categories de Mallorca. A preferent Tròpic A, un dels favorits al títol derrotà per 4 a 1 al debutant Vuit Peons A, Maria de la Salut i Balanguera comencen guanyant; a primera Algaida, Mestral, Incacs des Raiguer i Tròpic B són els 4 guanyadors; a segona A, Tròpic C, Alcúdia B, Campos B i Inca B no fallen; a Segona B Només Can Tiu i Binissalem assoleixen el triomf; la Tercera composta per 19 equips, hi ha 9 que aconsegueixen els dos primers punts i finalment la categoria de Promoció escolar hi participen 18 equips, on es juguen cada jornada dues partides i de moment els únics que han fet ple són: Maria de la Salut, Mallorca Isolani, Cafè Pop-Reis i Dames, Balanguera A i B i Inccas des Raiguer A.

El Ferreries líder en solitari a Preferent de Menorca, mentre a Primera Alaior-Es mercadal B i el Castell C amb 6 punts comanden la classificació. Després de la disputa de la tercera jornada, el Ferreries a preferent es col·loca líder en solitari a conseqüència de la gran victòria per 4 a 0 contra el CECA B de Ciutadella i de l'empat d'Es Castell. S'espera amb molta emoció l'enfrontament dels dos primers classificats la pròxima jornada que serà el dia 20A Primera, nous triomfs del tercer equip d'Es Castell i del segon equip de l'Alaior/Es Mercadal i es col·loquen els dos equips líders en solitari, sembla que entre aquests dos equips sortirà el campió.

Al campionat escolar sub 16, segueix la igualtat i després de 2 rondes ja només queden vuit escaquistes que han guanyat les dues partides i entre ells els favorits: Joan Salord, Adrià Torrent, Pau Genestar, Ivan Rodríguez, el màxim favorit en Martín Krauchi, Roger Arguimbau Eloi Alles i Eric Ingelmo, entre ells els 6 primers del rànquing. I al sub 10 són 5 que ho han guanyat tot: el favorit en Lluc Pons a més de Laura Rodríguez, Eric i lluc Pons i Quim Mercadal. Aquest cap de setmana hi haurà descans pels diferents actes relacionats amb el Carnaval.

Després d'haver-se jugat dues rondes aquest passat cap de setmana a Eivissa, la Peña Deportiva i Quatre Torres són els únics que compten les dues primeres rondes amb triomfs. Segurament d'aquests dos equips sortirà el campió. Al mateix temps s'anuncia el campionat escolar per edats que començarà diumenge 11 de febrer a les 9 del matí al Centre Cultural d'en Puig d'en Valls. Des d'iniciació fins a cadet, es completarà amb dues rondes que se celebraran el 18 i 25 de febrer i comptaran amb el suport del Consell d'Eivissa.

Altres notícies destacades

El veterà Club Tròpic de Calvià va fer entrega del trofeu 'Pichichi' d'honor a Santi Andreu per la seva trajectòria i compromís amb el club on va ser soci fundador i a on continua jugant. Diferents entitats del municipi de Santanyí, entre ells, el seu ajuntament i amb el suport de la Federació Balear d'Escacs i del departament d'esports escolars del Consell de Mallorca organitzen per segon any i de la mà del club de Santanyí, la segona festa dels escacs per escolars mitjançant un torneig Masnou a 5 minuts, el diumenge 18 de febrer dels 10 a les 14 hores al centre jove de la dita localitat amb l'objectiu de difondre entre la població els avantatges dels escacs. Es poden inscriure al correu escacsantanyi@gmail.com abans del 15 de febrer.

També Pòrtol dona una nova empenta als escacs aquest dissabte dia 10 amb partides ràpides de 5 minuts + 3 segons per moviment, a celebrar a Can Tord i amb categories de menors de 10 anys, 16 i una absoluta per a totes les edats.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/