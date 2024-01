Igualtat en els campionats individuals de Mallorca de veterans i juvenils

A Mallorca ja estem a l'equador dels dos campionats individuals que s'estan celebrant i que finalitzaran aquest cap de setmana. Per una banda, el de veterans, que s'està celebrant al local del Club Son Dameto, Pedro Mascaró d'Alcúdia i Jaume Sauleda lideren la classificació amb 3 punts. A més, aquest dissabte a partir de les 16.00 hores s'enfrontaran per veure si algun d'ells encapçala en solitari la classificació. Els segueixen, a mig punt, Cosme Brull i Joan Ramón Galiana que entaularen la seva partida.

Per altra banda, a la ciutat d'Inca, concretament en el Club Incacs de Llevant, han aconseguit una participació de 41 escaquistes menors de 18 anys que lluiten pel títol. Després de 3 rondes la manacorina dels Reis i Dames de Llevant, Cristina Sureda, i l'escaquista de la Balanguera, Diego Ubieto, són els únics que han guanyat les tres partides i s'enfrontaran el dissabte entre ells. A mig punt hi trobam Joan Nadal (Binissalem), Julian Nieto (Reis i Dames) Didier Duque (Incacs) i Alicia Veloz (Reis i Dames), que també tenen opció d'aconseguir el màxim guardó d'aquesta categoria.

Cal ressenyar que en aquesta competició federada, hi ha 6 participants femenines i dues d'elles estan entre les 6 primeres, demostrant que a poc a poc s'està avançant en la igualtat en el món dels escacs.

També cal destacar que al final el màxim favorit en Pau Marín no ha pogut participar en el campionat.

Per altra banda, Guillem Coll torna a ser el campió de Menorca +65 anys després de derrotar a la darrera partida de desempat amb el sistema Armagedon i com a darrer recurs davant en Guillem Simó, i es consolida com a millor escaquista d'aquesta edat després de guanyar-lo per quarta edició consecutiva.

A la categoria juvenil, Pau Coll també del CE Ferreries va aconseguir el subcampionat de Menorca de la categoria juvenil pel que obté plaça per la competició autonòmica, el campió us recordam era en Joan Moll, des de la setmana passada.

Ressenyar que els representants menorquins a XXII Open internacional de Praga i davant de 248 jugadors no varen assolir els resultats esperats a les darreres 4 jornades, Joan Cubas va aconseguir, finalment, només 5 punts (posició 92 empats amb el 63) i Martin Krauchi 4,5 (posició 130 empats amb el 101). Ara Menorca es prepara per iniciar els campionats per equips tant a la categoria Preferent com a Primera i que començarà aquest dissabte 20 de gener.



Notícies d'Escacs

L'escaquista iraniana Sara Khadem exiliada del seu país el 2022, i que juga representant la bandera espanyola aconsegueix el subcampionat d'Europa a Mònaco, amb 10 punts, del sistema Blitz, partides de 3 minuts per jugadora + 2 segons per moviment, però els pitjors punts de desempat dona el títol a Alexandra Kosteniuk, russa de naixement i defensant el país que l'ha acollida Suïssa i això que a la darrera ronda la derrotà. Gran torneig de Marta Garcia que amb 9 punts assoleix la vuitena posició. Mentre que la campiona del món + 50 la mallorquina Mónica Calzetta que anà al campionat d'Europa gràcies a una convidada de l'organització, però sense el suport de la Federació Espanyola assolí 6 punts i el lloc 65è.

Al campionat de Ràpides 15 minuts més 10 segons per jugada realitzada va repetir el campionat la russa-suïssa Alexandra Kosteniuk que ho va fer amb 9 punts i en solitari, aquí la iraniana-espanyola finalitzà el meritori 6è lloc amb 8 punts a mig del pòdium, també excel·lent 11è lloc de la canària Sabrina Vega amb 7,5 punts i una millor posició, concretament el 39è de na Mónica Calzetta amb 6 punts.

Només us volem recordar la gran fita que tenen els amants dels escacs aquest cap de setmana en el Shamrock del passeig Marítim, per una banda, un torneig de ràpides el 19 i 20 de gener, i aquest darrer dia a les 20.00 hores la presència d'un dels millors periodistes del món especialitzat amb els escacs, el donostiarra Leontxo García que impartirà la conferència 'L'escacs ajuda a pensar' i després a les 21.30 es podrà compartir baix taula amb el gran defensor dels escacs com eina d'innovació educativa; si us voleu inscriure al torneig, a la conferència o al sopar o heu de fer a través del WhatsApp 638 417 209 i per finalitzar podreu assistir a la música en viu que delecta la sala del Shamrock.



Més informació a la web de la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/