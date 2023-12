Sóller clama per una pista d'atletisme: «Volem pista ja!»

Tots els clubs d'atletisme, muntanya i triatló de Sóller s'han constituït en plataforma per a reivindicar millores en matèria d'instal·lacions. Així, el Club Atletisme Tòfol Castanyer, el Círculo Sollerense, el Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES), el Club Esportiu s'Espardenya, el Club Esportiu Gymnàpolis i el Vicenç Reynés Triatló integren el grup de treball 'Volem Pista Ja!' que demana que la vall de Sóller «disposi d'una pista d'atletisme en condicions».

El camp Infante Lois del Port de Sóller ha acollit aquest dissabte l'acte de presentació de la plataforma. Allà, representants de tots els clubs han explicat que a Sóller l'atletisme «es troba a la cua en matèria d'infraestructures». Asseguren que «durant les darreres dècades a Sóller s'han millorat totes les instal·lacions esportives i s'han construït altres de noves, però els practicants dels esports atlètics no disposen d'un lloc digne on entrenar i preparar les seves competicions».

La plataforma considera que Sóller hauria de disposar d'una pista d'atletisme de tartan, amb vestidors i dutxes, magatzem per al material, enllumenat artificial, tancament perimetral fix, accés controlat i una petita tribuna.

'Volem Pista Ja!' iniciarà aquest mes de desembre una recollida de signatures que posteriorment es presentaran a l'Ajuntament de Sóller. També se sol·licitarà el suport de clubs d'altres disciplines esportives, per tal de posar èmfasi en la demanda per acabar «amb un deute que es considera històric». A més, es duran a terme diversos actes i iniciaves per reivindicar i argumentar, des d'un punt de vista constructiu, aquesta petició.