Extraordinària diada d'escacs i Scrabble a l'Escola de Mallorquí de Manacor, on per primera vegada en la història es va fer un campionat obert i mixte entre escaquistes i escrablaires, amb 28 participants, 14 de cada joc, gràcies a la col·laboració de la Federació Balear d'Escacs i el Club Scrabble de Manacor.

Va ser un dia completíssim on es feren un total de 6 rondes, primer s'aparellaven escaquistes amb escaquistes i escrablaires, feien el mateix, a partir de la segona ronda hi hagué canvis entre ells i això donà més emoció, quasi tots guanyaven a la seva especialitat, excepte casos molt comptats.

L'emoció va durar fins al darrer moment i el sorteig de la darrera ronda va provocar que els favorits alguns s'enfrontassin al seu joc i així en Sureda - Queirolo, després de molta lluita guanyà als escacs a Mateu Xurí, el reconegut glosador que a més de saber lligar tant els versos també ho fa molt bé a escacs i Scrabble. I mentre en Toni Riera derrotà Gerard Nadal que aconseguí el tercer lloc per millor Bucholz que Xurí i el títol va recaure en l'escrabista Antoni Llull, president del club, que va obtenir els mateixos punts que el subcampió, la parella Queirolo Sureda que només va perdre el títol en el tercer desempat, el diferencial escrablístic.

Es tancà la jornada passades les 19.00 del capvespre i després d'haver jugat més de 7 hores amb el lliurament de premis a càrrec del president de la Federació Balear d'Escacs, Joan Pere Cerrato; el delegat del Club Scrabble Manacor, Joan Llodrà; i del delegat de Política Lingüística de l'Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà. Hi hagué medalles per a tots els competidors en edat escolar; lots de llibres per als vuit diplomes olímpics, i un trofeu i sopars per a dues persones als restaurants Dues Cadires, Vermut i Can Lliro per als components del podi.

Els responsables de la Federació Balear d'escacs i el Club Scrabble Manacor, organitzadors de la Copa, han manifestat la seva alegria per l'èxit de l'experiment d'unir totes dues disciplines i ja s'han posat en marxa per a la celebració d'un altre torneig de Chess&Scrabble i per la tasca de potenciar la nostra llengua i cultura.

Joan Moll i Anna Coll comanden el campionat de Menorca

A la sala Rubio i Tudurí de l'entitat Ateneu de Maó es va fer la penúltima ronda del disputadíssim campionat de Menorca, com a altres rondes, a Ciutadella es va muntar una subseu alternativa i es varen disputar dues de les partides més importants d'aquesta ronda entre Jana Moll / Joan Moll i Martin Krauchi / Joan Salord: taules en el primer enfrontament i victòria d'en Krauchi a Salord. I a Maó, victòria de Joan Cubas davant en Guillem Simó. Després d'aquests resultats, continua comandant amb pas ferm Joan Moll amb 6 punts (sent l'únic jugador que no ha conegut la derrota en tota la competició de les dues categories), empatat amb la mateixa puntuació en Martin Krauchi i a mig punt se situa en Joan Cubas.

A categoria sub-1600, destacar l'important victòria Anna Coll que la col·loca com la principal candidata en ser la campiona final d’aquest torneig avantatjant en un punt als seus immediats perseguidors (Aimar Punzano, Martin Sintes, Fernando Florit i Iker Torres).

Ja només manca una ronda que es disputarà, després del pont, el 16 de desembre a Es Castell.

Ja s'està preparant el II OPen Chess Menorca a celebrar entre el 2 i 7 d'abril Ciutadella, ja hi ha compromès un esdeveniment a realitzar abans del torneig concretament del 27 de març al 2 d'abril, el prestigiós campus mundial d'entrenament presencial, que serà possibles gràcies Chess Menorca.

Altres notícies

Ahir començà el I Torneig Internacional 'Centenario Panaderia Pulido' i a la primera ronda l'actual campiona del món master 50 la mallorquina Mónica Calzetta i el seu entrenador i parella el MI Sergio Estremera, han guanyat la primera partida amb les peces negres. En total hi juguen 67 escaquistes de 10 països.

Ressenyar la nòmina de més de seixanta escaquistes que participaran en l'Open ciutat de Manacor 2023, que organitza el club Reis i Dames de Llevant a l'espai Na Camel·la de Manacor es disputarà entre el 6 i 10 de desembre a 6 rondes i valedor per ELO FIDE i FEDA. Destacà la presència del MF Sebastià Massanet, un dels millors escaquistes de les Balears, això com escaquistes de diferents indrets de les Illes. Respecte a la participació femenina destaca la jugadora del club Reis i Dames Cristina Sureda.

Els mateixos dies a Benidorm es disputarà, la XIV Copa d'Espanya per equips en les seves categories Sub-18 i Sub-16. Menorca participa amb 3 equips (dos del Chess Menorca i un del CECA) amb escaquistes com Joan Moll, Pau Marin (incorporació de Mallorca), Martin Krauchi, Pau Coll, Jana Moll, Joan Salord, Maria Bagur, Daniel Garcia Roger Arguimbau, Pau Genestar, Eloi Alles i Pau Benejam.

El passat 2 de desembre en el local de l'Associació de Veïns de Son Dameto va rebre la visita d'una expedició de l'Escola Przyprostynia de Polònia amb 25 integrants, 10 adults i 15 joves, que jugaren amb diferents escoles de Mallorca amb el Club Escacs Son Dameto, les escoles de Llucmajor, Reis i Dames de Manacor, Esporles, Mallorca Isolani i del club Vuit Peons. Es va celebrar una trobada a 15 taulers amb 5 partides jugades per cada jugador, es varen lliurar medalles de la Federació Balear d'Escacs i records de Bombers de Mallorca a tots els participants, i així es va tornar la visita que Son Dameto havia fet l'any 2016 a Zbaszyn Pòlonia, amb l'objectiu de conèixer altres pobles del món i confraternitzar amb ells a través de l'universal joc-Esport com són els escacs.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/