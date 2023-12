Didier Duque d'Incacs des Raiguer es proclama campió individual de Mallorca Absolut, de forma inesperada, però ben merescuda, després de derrotar a la darrera ronda Cristina Sureda i aprofitant les taules de Pau Marin davant Daniel Conti que assoleixen el segon i tercer lloc respectivament. El màxim favorit el veterà Toni Pont amb 5 punts queda classificat al sisè lloc i Cristina Sureda de Reis i Dames és la nova campiona femenina de Mallorca.

Emocionant final a la categoria sub 1800 amb quàdruple empat Asier López de Mallorca Isolani que amb millor desempat es fa amb el títol, Diego Ubieto de La Balanguera també en 6,5 punts finalitza subcampió i 3r Marc Cuenca del Megaescacs amb els mateixos punts com el 4rt classificat Marc Escandell de Campos. Al llarg de la darrera jornada disputada a l'hipòdrom de Son Pardo tenguérem la visita de la Campiona del món Mónica Calzetta que explicà jugades als més joves. Ressenyar la bona organització del campionat per part de la Federació Balear i l'Associació El Tauler.

El veterà Paco Adell nou campió amb 6 punts d'Eivissa i Formentera després de derrotar a la penúltima ronda al líders Adrià Marí que amb 5,5 punts finalitza en el segon lloc, també amb els mateixos punts però pitjor desempat, només li dona el tercer lloc a Alejandro Guevara.

El campionat de Menorca manté l'emoció als primers llocs. A la categoria absoluta, es va produir l'enfrontament entre dos dels principals favorits Joan Moll i Joan Cubas, essent una partida molt igualada que finalitzà en taules, això ha permès que el jove Martin Krauchi, després de derrotar a na Jana Moll és col·loqui en segona posició a mig punt del líder en Joan Moll, essent ara el principal favorit pell triomf final, malgrat que encara en Joan Salord i en Joan Cubas amb 4,5 punts encara tenen possibilitats de títol com en Martín. Hi ha un detall molt positiu per la salut dels escacs de Menorca és el gran paper dels escolars que situen a 8 jugadors entre els 10 primers i donen esperances de renovació als distints clubs de l'illa.

A la categoria sub1600, la victòria d'Aimar Punzano davant el líder fins aquesta sexta ronda, Martin Sintes i d'Anna Coll davant José Pons Tuduri, provoquen un canvi al capdavant de la classificació, Per aquest motiu, encapçalen la classificació amb 5 punts la sub 14 de Ferreries Anna Coll i Aimar Punzano de CECA, que la jornada vinent han de a disputar a l'Ateneu de Maó s'enfrontaran entre ells amb l'objectiu de liderar en solitari.

Cal Recordar que fins al 30 de novembre ens podem inscriure en els propers campionats de Menorca per categories que se celebraren a Ferreries acomiadant aquest any i donant la benvinguda en el nou any 2024.

Finalitza el campionat del Món a Silviano (Itàlia) de menors de devuit anys, el mallorquí Manuel Ermachenko amb 6,5 punts finalitza el 65è dels 138 participants en la categoria sub 16 i en Julian Nieto a la categoria sub 14 amb 5 punts és classificar el 112 de 162 participants. El millor espanyol va ser el subcampió d'Europa en Diego Macias amb 5,5 punts que finalitzà el novè del món amb 7,5 punts a dos del campió el polonès Jakub Seeman.

Altres Noticies

Aquest dissabte a partir de les 10 del matí es viurà el primer torneig de Scrable & Chess a Mallorca amb l'organització de Chess Mallorca i amb els suport de, L'associació El Tauler, l'Ajuntament de Manacor, el club Scrabble de Manacor i la Federació Balear d'escacs.Es tracta d'una nova experiència en què una trentena de jugadors d'escacs i scrabble competiran en les dues disciplines, per tant, serà una diada on hi haurà partides d'escacs i de scrabble contra escaquistes i scrabblaires de manera indistinta.

El club d'escacs de Sant Mateo (Gran Canària), organitza el I Torneig Internacional 'Centenario Panaderia Pulido' del 4 al 9 de desembre on hi ha la participació de 4 Grans mestres i 3 Grans Mestres femenins, entre ells l'actual campiona del món master 50 la mallorquina Mónica Calzetta i el seu entrenador i parella el MI Sergio Estremera. En total ja hi ha 53 inscrits.

L'Open ciutat de Manacor 2023, es disputarà entre el 6 i 10 de desembre a 6 rondes i valedor per ELO FIDE i FEDA a ritme de joc dels partides de 90 minuts + 30 segons per moviment i es jugarà a l'Espai Na Camel·la de Manacor.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/