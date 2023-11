El Molí d’en Beió serà la seu de la Copa Mallorca Chess & Scrabble

Representants de la Federació Balear d’Escacs, del Club Scrabble Manacor i del Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor han presentat aquest dilluns horabaixa la Copa Mallorca Chess & Scrabble que es disputarà el proper dissabte dia 2 de desembre a la capital del Llevant. Es tracta d’una nova experiència en què una trentena de jugadors d’escacs i de scrabble competiran en les dues disciplines fruit d’aquesta col·laboració entre les entitats. D’aquesta manera, tothom haurà de disputar partides d’escacs i d’scrabble contra escaquistes i contra scrabblaires de manera indistinta.

El manacorí Joan Pere Cerrato i Xelo Pou, en representació de la Federació Balears d’Escacs; Antoni Riera i Joan Llodrà pel Club Scrabble Manacor; i finalment, pel Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor, el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, i la directora del Servei, Isabel Andreu, han fet públic l’esdeveniment a la mateixa seu del torneig: el Molí d’en Beió. Han detallat que comptaran amb la presència de bona part dels millors jugadors de Mallorca en cadascuna de les dues disciplines. El campionat es disputarà durant tot el dia, amb tres partides el matí a partir de les deu i tres partides més el capvespre. La gran final es preveu cap allà les sis del capvespre.

Des de l’organització, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Manacor, fan saber que la inscripció està oberta i que queden algunes places encara tant per la part dels escacs com per la de l’scrabble. D’aquesta manera, la Federació Balear d’Escacs continua la seva aposta d’obertura cap a nous formats que acostin el seu esport a més gent i el Club Scrabble Manacor enceta la prèvia del seu desè aniversari en plena forma.