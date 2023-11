Mònica Calzetta, campiona del món d'escacs femení: arriba a Palma aquest dilluns a les 22.30

Mònica Calzetta, s'ha proclamat campiona del món femení de més de 50 anys. Malgrat que la Federació espanyola d'escacs, de forma injusta, no la va seleccionar per al campionat d'Europa femení, la mallorquina Mònica Calzetta ha donat una lliçó exemplar als federatius espanyols i amb treball i esforç ha aconseguit una fita històrica per als escacs de les Illes Balears i de l'Estat espanyol amb l'obtenció del títol mundial i posant-se a l'altura de jugadors com el mallorquí Artur Pomar i Paco Vallejo que encapçalen grans gestes.

Calzetta s'ha imposada a jugadores de gran tradició escaquista de l'Europa de l'Est i que sempre han tengut un suport econòmic i logístic per part de les Institucions públiques.

El seu joc dinàmic, estratègic i sempre lluitant per la victòria. De les 11 partides va sumar 8 victòries, dues derrotes i unes taules, resultat que és molt complex en aquest esport.

S'espera una rebuda multudinària aquest dilluns a l'aeroport de Son Santjoan, a les 22.30 per rebre la campiona del món.