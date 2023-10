Leancy Fernández guanya la tercera edició del 'Mallorca Chess Woman'

L'espai Suscultura de Palma ha estat la seu, aquest cap de setmana, d'un torneig Internacional femení d'escacs, on han participat 28 escaquistes de 8 nacionalitats difernets i, després de 5 rondes, la jugadora de Cuba, Leancy Fernández, ha guanyat amb ple de victòries el torneig. En segon lloc, una de les jugadores més prometedores del País Valencià i de l'Estat espanyol, na Lucia Follana, que només va perdre davant la campiona. Tancà el pòdium la campiona del 2021, la georgiana Lali Bibilashvili. Entre les jugadores de les Illes Balears destacà la menorquina Jana Moll, que aconseguí la 5a posició i va ser la millor sub 16 del campionat. En novena posició va quedar la mallorquina Lais Navarro, segona sub 16, i en l'11a l'eivissenca Nalia Reina, tercera sub 16.

Cal Destacar l'excel·lent organització realitzada pel Club d'Escacs La Balanguera, l'associació Chess Mallorca i l'associació el Tauler, que planificaren aquest torneig des d'una perspectiva de gènere on es potenciïn la igualtat entre dones i homes i es promocioni un esport que en aquests moments només ho practiquen les dones a les Illes Balears, aproximadament un 10 per cent de les fitxes federatives, i malgrat que els escacs no té distinció de sexe ni edat, sí que es fa necessari crear accions que discriminin positivament la participació de la dona com és el cas dels escacs, que ha rebut el suport de la Federació Balear d'Escacs, de la Direcció General d'Esports del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l'IME de Palma i Caixa Colonya i la cooperativa d'assegurances ètiques Arç, tots ells apostant per dur un torneig Internacional femení, únic que se celebra a les Illes Balears.

El mallorquí Pau Marín, actual campió d'Espanya Sub 12, va finalitzar onzè en la classificació final del Campionat Mundial Sub12 open, disputat en Sharm El Sheikh (Egipte) del 13 al 27 d'octubre. No va poder aconseguir el podi a causa d'una derrota inesperada en la penúltima ronda davant l'Egipte David George, així i tot va ser el millor de l'expedició espanyola on Laia Cid (32 en la categoria sub8) i Pablo Guirado i Hugo Pérez (llocs 40 i 41 respectivament en la categoria sub8 open).

Juan Antonio Guzman guanya el I torneig Escacs i salut que organitza el Club Cercle d'Inca amb el suport de la Federació balear d'escacs celebrat a l'hospital comarcal d'Inca i amb una participació 21 escaquistes a l'absolut per millor desempat que el favorit del torneig en Joan Ramon Galiana, tots dos amb 6,5 punts, tancà el pòdium en Bernat Llabrés amb 5 punts; mentre que 16 escolars competirem per aconseguir el I Escacs i salut, essent el guanyador Adriel Cia que aconseguí 7 de 7, segon Joel Plaza i 3r José Daniel Álvarez.

S'està disputant el campionat del món de veterans a Città del Mare - Terrasini (Palermo) fins al 5 de novembre i després de 5 rondes la mallorquina i GMW Monica Calzetta ocupa el segon lloc amb 4 punts els mateixos que la gran mestra russa que juga amb la bandera de la FIDE Galina Strutinskaia, quan estén fent la crònica estaran jugant entre elles per a veure qui encapçala la classificació, malgrat que encara faltaran 5 jornades per finalitzar el campionat, per altra banda, a la categoria més de 50 anys ens trobem amb el Mestre Internacional Sergio Estremera establert a Mallorca des de fa unes dècades que després de 5 rondes és el 28è a la classificació amb 3 punts i finalment Menorca té el seu representant en el veterà de més de 65 anys en Tomàs Serra que es troba a la meitat de la taula, concretament el 71è de 150 participants amb 2,5 punts.

Es va disputar a l'Auditori de Ferreries, la segona jornada del campionat de Menorca, sota l'organització perfecte del club escacs Ferreries sense cap sorpresa i observant la pujança dels joves escaquistes com Joan Moll, Martín Krauchi, Joan Salord, Guillem, Uriel Begur que juntament amb els veterans i el cubà Carlos Antonio Torres són els únics que han guanyat les dues primeres partides.

La tercera ronda es jugarà el pròxim dissabte a Es Mercadal Carrer Lepanto 15 1r pis damunt la biblioteca Municipal.

El pròxim dissabte 4 de novembre comença el campionat absolut individual de Mallorca i femení i el campionat sub1800 a l'hipòdrom de Son Pardo de Palma i organitzat per l'Associació El Tauler amb el suport de la Federació Balear i el Consell de Mallorca. Encara estan obertes les inscripcions a la categoria absoluta hi ha 26 inscrits entre ells el campió d'Espanya sub 12 i 11è del món en Pau Marín i a la de 1800 són 62 els inscrits.

També el 5 de novembre comença el campionat individual d'Eivissa I formentera organitzat el Club Cultural Puig d'en Valls amb 35 inscrits.

El local de joc del Club Pollença situat a la Plaça Major de la dita localitat organitzarà la Copa Mallorca per equips amb la col·laboració de Chess Mallorca, El Tauler i el suport de l'Ajuntament de Pollença; fent la fase prèvia d'11 a 14 hores i la fase final de 16 a 18 hores.

