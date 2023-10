Més de 200 participants al XXè Chess Festival d'Escacs Calvià

Des del 7 d'octubre i fins al diumenge 15, se celebra a la Sala Palmanova la vintena edició del Calvià 'Chess' Festival que va néixer com a activitat paral·lela a l'Olimpíada Mundial disputada a Calvià en 2004 i amb el patrocini de la Fundació Calvià i l'organització del Club d'Escacs Mallorca Isolani segueix essent una cita obligada per a escaquistes d'arreu del món.

Per a començar, hem tingut Escacs per a Tothom en el Torneig Masnou celebrat aquest diumenge 8 d'octubre, festa dels escacs que han gaudit de valent els 60 participants durant les dues hores que ha durat la competició. Essent el guanyador Toni Cirer del Mallorca Isolani, 2n Marc Jun López de llucmajor i 3r Josep Santandreu ela Balanguera i millor femenina Lais Navarro de Reis i Dames. A la clausura ha assistit el Tinent de batle Javier Gascón que ha lliurat els trofeus al costat de la gran mestra Mónica Calzetta.

La prova estrella de Festival és l'Open Amateur que reparteix 5.700 € en premis i reuneix durant nou dies a participants provinents de 25 països amb 140 escaquistes, d'ells 50 són d'Espanya, destacant la participació de 10 escaquistes de República Txeca i 10 de Noruega a més de 8 anglesos i 8 suecs entre altres. Després de els 3 primeres rondes, ja hi ha un grup de 9 escaquistes que les han guanyades totes entre ells el mallorquí Joan Ramon Galiana; el màxim favorit l'alemany Dominiuk Laux ja ha perdut una partida, essent la primera sorpresa davant un jugador inferior com el noruec Barth Stanford; no així el 2n del torneig el rus Sergey Uñxsevich que juga amb la bandera de la FIDE.

Aquest dijous 12 d'octubre tindrà lloc el tradicional torneig llampec que distribuirà més de 500 € en material informàtic cedit per l'empresa alemanya Chessbase.

Concentració menorquina d’escacs: entrega trofeus temporada 2022-23

Amb la 67a Concentració Menorquina realitzada a les instal·lacions del Centre Cultural d’Alaior es tancà la temporada 2022-23.

La jornada va transcórrer en primera part amb un torneig ritme blitz i per la segona part amb presència de les autoritats convidades per l’ocasió, vrem fer l'entrega de tots els trofeus.

En el transcurs del torneig de partides ritme blitz a 9 rondes el campió final en la categoria absoluta va esser Joan Cubas (CECA) en 8’5 punts, cedint tot sol unes úniques taules. En segon lloc, Martin Krauchi (CECA) amb 7’5 punts i, en tercer lloc, el jugador saragossà, Jorge Navarro amb 6’5 punts.

Al torneig d’iniciació, nova victòria final per Miquel Mercadal (CE Ferreries) amb 8 punts, avantatjant amb 1’5 punts a Hector Testi (CC Es Castell), en tercer lloc Marc Piedrabuena (CE Ferreries) amb 6 punts.

Actuacions meritòries dels escaquistes de les Illes Balears al campionat d'Espanya de més de 65 anys celebrat a Roquetas de Mar; destacant el 8è lloc del mallorquí Joan Planas amb 6 punts de 9 possibles; 11è Juan Antonio Guzman, 12è Tomàs Serra tots dos amb 5,5 i 44è Guillem Coll amb 4 punts; en total hi participaven 79 escaquistes representant a les diferents comunitats autònomes, essent el càntabre i Gran Mestre en José Luis Fernández amb 7,5 punts el nou campió.

Altres activitats

Aquest dijous 12 d'octubre estava previst realitzar un torneig d'escacs a Shamrock, un restaurant bar molt compromès amb la música en viu i amb els escacs, i al dia següent un dinar col-loqui i conferència amb el periodista més internacional del món dels escacs i defensor dels escacs educatius com eina d'innovació a les escoles el prestigiós Leontxo Garciía, però qüestions tècniques que al final no s'han pogut subsanar han fet el seu ajornament per al mes de desembre.

També el 12 d'octubre i dins el Projecte 'Connexió Coop' i a les 10,30 Hi haurà una jornada de producte local, gastronomia, artesania, presentació de llibres d'autors locals i com no podia faltar un Torneig d'escacs sistema Masnou, obert a tothom a la plaça de Dalt de Maria de la Salut, organitzat per la coopertaiva de Cultura Corda i Poal i amb el suport de l'Obra Cultural Balear de Maria, el consistori del poble, el Consell de Mallorca, Federació Balear d'escacs, Club d'escacs Maria i altres esponsors locals.

Els amics dels escacs d'Eivissa organitzen un torneig internacional de partides ràpides 'blitz' de 10 a 13 hores el 13 d'octubre al Bulevard Abel Matutes dins els torneigs Internacional d'aficionats que s'està celebrant i que té una dotació de 2000 euros en premis.

L'hospital comarcal d'Inca serà la seu d'uns interessants torneigs d'Escacs i Salut, dins el marc de fomentar els escacs com esport que millora la salut de les persones, serà el 28 d'octubre a les 16,00 hores i ho organitza el Club Cercle d'Escacs d'Inca amb la col-laboració de la Federació Balear d'escacs, l'ajuntament d'Inca i el mateix hospital, paral-lement es disputarà un torneig escolar.

