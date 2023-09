El jove de 12 anys del CECA Martin Krauchi es proclama campió de Menorca d'escacs Blitz enfront dels 46 escaquistes que hi participaren a les instal·lacions del Centre Cultural Es Castell i amb només 12 anys, el més jove de la història de Menorca que ho aconsegueix, una de les grans promeses, i només cedint unes taules i assolint 8,5 punts, segon el veterà del CECA i un dels escaquistes més importants del panorama menorquí en Juan Cubas (CECA) amb 7,5 punts i 3r Pau Coll de Ferreries amb 6,5.

Mentre a categoria iniciació el nou campió de Menorca és Miquel Mercadal de Ferreries amb 7,5 punts, segon Héctor Testi des Castell i 3r Toni Marqués del CECA.

Amb aquesta darrera prova finalitza el VII Circuit Blitz Illa de Menorca i el campió absolut ha estat Joan Cubas (CECA) amb 71 punts ; segon Martín Krauchi amb 59 i tanca el pòdium Liberto Triay amb 59 i a iniciació, Campió Miquel Mercadal, 2n Iker Torres i 3a Marian Piedrabuena.

Els premis es lliuraran el 30 de setembre dins el marc de la Concentració Menorquina d'Escacs que es celebrarà a partir de les 16:30 en el Centre Cultura d'Alaior.

Ara la propera i gran fita és el campionat de Menorca d'Escacs clàssic que es celebrarà des del 21 d'octubre al 2 de desembre a distints locals de la geografia menorquina.

Finalitzà el Circuit d'Escacs Escolar que patrocina el Consell de Mallorca a l'Espai Suscultura baix l'organització de l'Associació el Tauler i el suport de la Federació Balear amb les gran final per categories: A la sub 8, el campió va ser Unai Ibáñez, segon Alejandro Salva i tercer Joan Pol Butron; al sub 10, campió, Lluc Marín (Reis i dames), segon Spassova, (independent) i 3r Adriel Cia d'Alcúdia; sub 12 campió Ignacio Poyato de Mallorca Isolani, LluisMing Segura de Megaescacs subcampió i tercer Jaume del Valle de Reis i Dames; al sub 14 Lais Navarro de Reis i Dames campiona absoluta, subcampió Adrià Sampol (La Balanguera), Meyin Haillova de l'Incacs i finalment a la categoria sub 16 Diego Ubieto de La Balanguera Campió, segon el seu company d'equip en Quimey Vargas i tancà el pòdium Jun López de Llucmajor.

Va ser una gran festa amb els 8 millors classificats dels diferents torneigs celebrats al llarg de l'estiu a Mallorca, finalitzant amb lligues de 7 rondes i amb una participació de 40 escaquistes.

Joan Gayà del club d'Escacs de Maria de la Salut Campió de l'obert de Migjorn de Campos, després de les dues darreres rondes d'infart on Manuel Queirolo de Reis i dames sorprengué el campió i després a la darrera ronda davant el local Víctor Rubert perdre totes les opcions al títol; aquesta victòria donà el títol a Joan Gayà mentre que el segon lloc va ser el campaner Víctor i tercer Queirolo; La primera fèmina en el lloc novè i millor sub 16 i amb 5,5 punts és na Cristina Sureda que no perdre cap partida, però l'absència a les dues primeres la penalitzà amb uns punts que li faltaren per estar un poc més amunt. Excel·lent organització del Club foment dels escacs de Campos i una bona participació amb 69 escaquistes.

'Eivissa Ciutat Patrimoni' i Escacs

S'està celebrant a Eivissa un tancat d'Escacs 'Eivissa Ciutat Patrimoni' i organitzat per Amics dels Escacs, valedor per Elo FIDE, torneigs de 6 jugadors amb una lligueta entre ells i després de les 3 primeres rondes lidera l'Itàlia Nicolo Napoli, màxim favorit que ha guanyat les 3 primeres partides, segon el colombià Alejandro Gueva que amb l'albanès Agim Azizaj tenen 2 punts, el primer eivissenc és en Pedro Prieto amb 1 punt i 4t a la classificació, al mateix temps s'està disputant un torneig per a veterans i després de la tercera ronda Juan Bordes és l'únic que ha guanyat les 3 partides i va líder en solitari.

També es va realitzar un Tancat per joves promeses d'Eivissa i Formentera essent el guanyador Angel Gomez Parrado que va fer 5 de 5; alhora també ha finalitzat un tancat de 6 escaquistes femenines que va ser molt emocionant essent Sara Sierra la campiona amb 4 punts els mateixos que la subcampiona Naila reina i tercera Kiara Calasans.

Altres actrivitats

Mateo Fernández guanya el torneig 'La cultura ens fa lliures' celebrat a la plaça de sa Font de Pòrtol amb una vintena de participants, essent segon Asier López i tercer Alexandre Chacopino i amb altres activitats culturals que es desenvoluparen el passat dissabte.

Dins el marc del XX Festival d'Escacs a Calvià a més dels opens, volem destacar el Torneig Masnou que es celebrarà el 8 d'octubre a la Sala Palmanova entre les 10,30 i les 12.30, partides a 5 minuts + 3 i obert a escaquistes de menys de 1600 punts d'Elo, i no federats, inscripcions a info@calviafestival.com per a qualsevol torneig. De moment 23 inscrits.

Mentre l'open Internacional amateur ja té 142 inscrits de 25 països i segueix obert als que volen gaudir de Turisme i Escacs.

III Chess Woman que organitza el Club d'escacs La Balanguera i l'associació El Tauler i Chess Mallorca segueix augmentant la participació a manca d'un mes i que se celebrarà del 27 al 29 d'octubre a l'Espai Suscultura, ja hi ha 19 inscrites de 8 països (9 Estat espanyol, 3 de Cuba, 2 d'Andorra i 1 d'aquests països: Argentina, Geòrgia, Mèxic., Perú i Ucraïna). Encara queden places i esperem que les escaquistes de les illes aprofitin aquest torneig.

Sens dubte, és una aposta molt important per a institucions com el Consellde Mallorca, el Govern i l'Ajuntament de Palma, amb el suport de la Cooperativa Arç assegurances i Caixa Colonya que han apostat per l'escacs com un esport per a tota la vida, sense distinció d'edats i promocionant en aquest cas l'esport femení.

La Federació Balear ja està calendaritzant els propers campionats com el de Mallorca individual i femeni que se disputarà a l'Hipòdrom de Son Pardo del 4 al 25 de novembre, baix l'organització de l'associació El Tauler i Chess Mallorca; també la Copa de Mallorca per equips el 5 de novembre a Pollença o la innovadora Copa Mallorca Chess i Scrabble que es celebrarà el 2 de desembre a l'escola Municipal de Mallorquí de Manacor.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/