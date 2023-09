Pau Marín, vuitè al campionat d'Europa disputat a Romania

El mallorquí de Reis i Dames i actual campió d'Espanya sub 12 va tenir una bona actuació, especialment les 6 primeres rondes en les quals va liderar el campionat amb 5,5 punts. Llàstima que en les tres darreres rondes va perdre 2 partides davant el que va fer campió, l'escaquista d'Azerbaidjan Khagan Ahadmad, i el subcampió. Foren les seves úniques derrotes del torneig que l'enfilaren a una posició enfora del pòdium, però demostrà valentia, coratge i va continuar amb la seva progressió dins el tan complicat món dels escacs.

L'actuació de la selecció va ser prou destacada, amb la medalla de plata del valencià Diego Macías al sub16. Macías ja és mestre Internacional i té una norma de Gran mestre, que aconseguí els mateixos punts que el campió polonès Jakub Seeman. Finalment, uns altres cincs jugadors es van classificar entre els deu primers: Daniel Tabuenca 6è lloc en el Sub 14; Hugo Pérez, 7è lloc en el Sub 8; Laia Cid, 8è lloc en el Sub 8; Alex Garrido, 9è lloc en el Sub 18; i Helena Joana 10è lloc en el Sub 14.

Ara esperarem a l'octubre i novembre, per conèixer els seleccionats per als mundials Sub 8-12 a Egipte i Sub14-18 a Itàlia.

Èxit dels escaquistes mariandos al torneig XXXII Obert Blitz de Maria de la Salut amb la participació de 49 jugadors d'arreu de Mallorca i amb la gran actuació de Svsatoslav Korneev del Megaescacs, que es proclamà campió guanyant les vuit partides, completant el pòdium en Miquel Mascaro amb 6,5 punts i Maria Antònia Vicens amb 6, ambdós del club amfitrió. Cal felicitar el club d'escacs Maria que organitza un dels Torneigs més emblemàtics de Mallorca, al preciós espai de la casa de Cultura, una antiga escola construïda abans de la segona República, lloc d'esdeveniments culturals i d'algun torneig d'escacs.

Continua intractable Juan Gayà de Maria de la Salut que ha guanyat les 6 primers partides de l'obert de Migjorn de Campos, mentre que el segon i tercer lloc és ocupar per Victor Rubert de Campos i Manuel Queirolo de Reis i Dames de Llevant amb cinc punts. El proper cap de setmana, es jugaran les dues darreres rondes, destacant la partida de divendres entre Joan Gayà i Queirolo, i on segurament sortirà el campió; la primera fèmina en el lloc de 16è amb 4 punts és na Cristina Sureda.

El barri residencial de La Marina a Eivissa i gràcies a l'aposta ferma i decidida de l'associació de Vesins pels escacs es va comprovar a la XVI Diada d'Escacs el passat 16 de setembre de 10 a 20.00 hores, amb torneigs i amb les simultànies pel Mestre FIDE l'italià Nicolò Napoli que va donar tota una lliçó dins un bon ambient i amb molt de públic. Enfrontar-se a 25 taulers alhora i amb 22 victòries i només 3 derrotes. Cal també ressenyar el torneig que amb la participació de 108 escaquistes ce 10 països diferents i finalment el Torneig Internacional Blitz valedor per ELO, guanyat amb autoritat 6 de 6 per l'italià Nicolo Napoli, subcampió el colombià Brahian Guevara; la primera dona l'escaquista d'Israel, na Shani Almog. Al final lliurament de premis a càrrec de la presidenta de l'associació organitzadora , la regidora de Modernització i Transcisió de l'Ajuntament d'Eivissa i la presidenta de l'associació Amics dels Escacs, Àngeles Gallardo. El torneig retransmès pet canal Twitch.

ALTRES ACTIVITATS

El dissabte 23 de setembre i partir de les 10.00 , la plaça de sa Font de Pòrtol acollirà un torneig de 3 minuts + 2 segons per moviment dins el projecte de la cooperativa Suscucultura " La cultura ens fa lliure.

Tot preparat per a la final del Circuit d'Escacs Escolar que patrocina el Consell de Mallorca el diumenge 24 de setembre i organitza l'Associació el Tauler a l'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal amb el suport de la Federació Balear.

Nou torneig del Circuit Blitz de Menorca amb el torneig a la sala de joc del Club d'Escacs Es Castell, valedor per ELO el pròxim 23 de setembre a les 16.30 hores amb 2 grups un per iniciació i un altre per a totes les edats.

Es posa aviat la maquinària del III Open Chess Menorca amb l'inici de les inscripcions el 20 de setembre, degut a ser places limitades i així enllestir millor Un open que s'està obrint pas com una fita alternativa al turime de qualitat on esport, turisme i cultura ho podreu gaudir entre el 2 i el 7 d'abril de 2024.

Ja hi ha 37 inscrits de 5 països diferents al festival Chess Ibiza que se celebrarà a Sant Antoni de Portmany entre el 13 i 15 d'octubre.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/