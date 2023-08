Èxit rotund del VIII Festival d'escacs de l'AEB a Sóller

El passat cap de setmana, Sóller va ser l'epicentre dels escacs a Mallorca, amb la celebració del VIII Festival d'escacs de l'Associació d'escaquistes de Balears (AEB). L'esdeveniment va comptar amb múltiples activitats dirigides als aficionats dels escacs, i va tenir un gran èxit de participació. L'organització del festival va ser a càrrec del Cercle Solleric i l'AEB, i el suport de distints organismes com Ajuntament de Sóller, Open Marratxí, Cooperativa Sant Bartomeu, Federació Balear d'Escacs… i el treball professional de l'àrbitre titulat Jeroni Bergas. En el pla esportiu, es varen desenvolupar cinc tornejos.

El dissabte 26 es va començar amb un torneig del Circuit Escolar del Consell de Mallorca per als més joves amb 28 participants, essent el guanyador, Marc Jun López (Llucmajorescacs) amb 6 Punts, segon Adria Sampol (Andratx) Dea Spasova (femení).) i 3r Ignacio Poyato (Mallorca Isolani) i la millor fèmina Dea Spasova de Palmanova que finalitzà 8a amb 4,5 punts.

A l'horabaixa, va tenir lloc el ja tradicional Open de Sant Bartomeu, amb un elenc de 28 escaquistes, destacant la presència de la canadenca i Mestra Internacional polonesa Agnieska Matras Clement, essent una de les grans favorites del torneig, però al final el jugador de Son Dameto i Mestre FIDE Joan Ramon Galiana amb única derrota davant la polonesa i millor desempat va assolir el títol, el seu fill en Ramon Galiana de Vuit i Peons segon també amb 6 i punts i 3a Agnieska. Destacar la presència del president del Cercle Solleric, Guillem Vaquer, i el responsable de la secció d'escacs, Carles Viada que a més va ser el millor local i Francesc Mulet de Campos el millor sub 16.

El diumenge es celebrà la segona jornada on el mal temps no va aconseguir esclafar les ganes d'escacs i així és reprendre el matí amb un enfrontament entre la Part Forana i Ciutat, encapçalat per Joan Pedro Cerrato que derrota contundentment a l'equip de Ciutat que comandava en José Antonio Pérez Gandesa.

A l'horabaixa hi havia dos tornejos, el primer de joves promeses amb 16 participants, va caure de forma inesperada, però molt merescuda en Marc Jun de Llucmajorescacs amb 5 punts de 6 partides, i que li va donar plaça directa per al proper Torneig de Mestres, l'acompanyaren al podi Jeremy Scheidt de Megaescacs i Lluc Marín de Reis i Dames de Llevant.

Tancar la jornada amb el torneig de Mestres amb la participació de 12 escaquistes de gran qualitat i que lluitaren de valent; guanyar un dels favorits amb 6 de 6 Svyatoslav Korneev, del Club Megaescacs, 2n Pedro Lechado i 3r Sadek Khehloul. Ressenyar que el numero 1 del rànquing en JR. Galiana només aconseguí 3,5 punts i sols assolí la sisena posició. Destacar la presència del Batle de Sóller Miquel Nadal. A a la clausura, la gran quantitat de premis donat pels patrocinadors des de llibres, medalles, trofeus, siurells, quadres..., la distinció del Cercle Solleric al campió d'Espanya sub 12 Pau Marín que jugar el torneig de Mestres on obtinguí la 5a posició amb 3,5 punts.

Varen ser dos dies d'escacs amb la participació d'un centenar d'escaquistes que no tingueren por del temps i d'una organització compromesa amb els escacs i amb la col·laboració d'unes 20 Entitats públiques i privades que apostaren per aquest esdeveniment, que es desenvoluparà el any que ve a Inca. Es pot consultar tota la informació dels tornejos en el següent enllaç:

https://chess-results.com/tnr809659.aspx?lan=2&art=0

Diego Ubieto de Club d'Escacs La Balanguera, guanya el Torneig Internacional Hotel Vértice a Bormujos (Sevilla). Una nombrosa expedició del Club La Balanguera ha participat a Bormujos d'un torneig internacional on 103 escaquistes, alguns d'ells d'altres països. El club mallorquí que potencia i promociona els escacs escolars en totes les seves categories ha participat en aquest torneig amb 17 escaquistes on també s'ha d'afegir dues més del club Incacs des Raiguer i Reis i Dames. El campió Diego Ubieto aconseguí 6 victòries i unes taules total 6,5 de 7 i el títol en solitari amb un augment d'ELO de 77 punts. Ressenyar el 5è i 6è lloc d'en Mateo Fernández i Gerard Nadal del mateix equip. Les partides varen esser a ritme de 80 minuts + 10 segons per moviment. Respecte a la categoria sub 2200, el campió va ser Alejandro Serrano del club La Zubia i els dos únics mallorquins en Quimey Vargas de la Balanguera amb 3,5 punts finalitzà el 58è i Juan Carlos Hidalgo de l'Incacs amb 2,5 el 83è.

Notícies dels escacs arreu del món i de les Illes

Magnus Carlsen guanya per primera vegada la copa del món a Bakú, era el títol que li faltava al número 1 del món i aquesta vegada no va fallar, i en la final es va batre amb un dels indis amb més projecció Pragnanandha que assolí la seva propera participació en el torneig de candidats, malgrat que a les partides de ritme lent quedessin u a u i en el desempat no es va equivocar i triomfar de forma clara, fent un total de 2,5 a 1,5. Només ha tengut un moment difícil al llarg del torneig davant l'alemany Vincent Keymer que va perdre la primera partida i el va tenir KO, mentre que a la disputa per la 3a posició l'americà Caruana derrotà al jugador local Abasov. Sens dubte, ha estat una vegada més una copa seguida amb passió amb les seves sorpreses i la consolidació del gran nivell escaquista de l'Índia.

EL MI Daniel Pulvett aconsegueix el subcampionat del món en el V Campionat Mundial d'Escacs de la FIDE per a persones amb discapacitat que s'ha celebrat a Lublin (Polònia. En total hi han participat 46 escaquistes de 9 països i el campió ha estat el GM polonès Marcin Tazbir que amb els mateixos punts que l'espanyol, però millor desempat ha deixat la mel als llavis a Daniel, en total han fet 7 punts a les 9 partides disputades.

Aquest dilluns ha començat a Múrcia el Campionat d'Espanya d'aficionats distribuïts en tres categories dividit en tres trams; 1700, 2000 i 2300 d'ELO; en total hi ha participen 322 de tot l'estat espanyol i la representació de les Illes Balears és 16, la major part del Club Reis i dames de Llevant; el campionat finalitzarà el 2 de setembre i són partides de 90 minuts més 30 segons per moviment i es jugaran 8 rondes.

Propera cita a Sant lluís del VII Circuit Blitz de Menorca, aquest dijous 31 d'agost a les 17.00 al Pla de sa Creu.

54 inscrits al XIX Torneig Migjorn de Campos, que organitza el club local amb el sistema suís a 8 rondes i partides de 90 minuts + 30 segons per moviment es jugarà els divendres i dissabtes entre els dies 1 de setembre al 23 al Casal Can Pere Ignasi de Campos.

El XX Festival Internacional de Calvià tindrà lloc del 6 al 15 d'octubre de 2023 en Palmanova, ja hi ha inscrits 93 escaquistes de 22 països a l'open Amateur.

Del 13 al 15 d'octubre a Chess festival Eivissa a sant Antoni de Portmany ja hi ha 30 inscrits de 6 nacionalitats.

III Chess Woman que organitza el Club d'escacs la Balanguera i l'associació El Tauler del 27 al 29 d'octubre a l'Espai Suscultura, ja hi ha 16 inscrites de 8 països (6 estat espanyol, 3 de Cuba, 2 d'Andorra i 1 d'aquests països: Argentina, Geòrgia, Mèxic, Perú i Ucraïna). Encara queden places i esperem que les escaquistes de les illes aprofitin aquest torneig.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.