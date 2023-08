Vittorio di Paolo guanya el Torneig valedor per a ELO del Club d'escacs La Balanguera

L'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal de Palma ha acollit el campionat escolar per a jugadors que tenen menys de 1800 punts d'ELO i organitzat pel Club d'escacs La Balanguera i on hi han participat 24 joves escaquistes. Ha estat un torneig molt igualat que s'ha decantat finalment en Vittorio di Paolo que amb els mateixos punts que en Biel Diaz d'Incacs, però els desempats li han afavorit, tanca el pòdium el també local Diego Ubieto amb 4,5 punts. Ressenyar que els quatre primers taulers varen ésser transmesos via internet amb el suport de la Federació Balear d'Escacs.

Johnn Jans, campió del V open Ses figueretes a Eivissa de partides semi-ràpides disputat al saló d’Actes de l’Hotel Ibiza Playa, on sorprenentment l'escaquista de la Penya John Jans ha guanyat les 6 partides i és el just triomfador, el segon lloc ha recaigut, amb 5 punts, en Kiara Calasans del Puig d'en Valls I 3r Braian Guevara d'Ibiza 64, el número 1 del torneig en Juan Bordes només ha assolit el 6è lloc amb 4 punts.

Quatre escaquistes d'India es troben als quarts de finals de la Copa del món

Els escacs que es desenvolupen a l'Índia configuren que ja és una de les grans potències a nivell mundial, han sabut aprofitar molt bé els 7 anys que el seu representant el carismàtic Anand va posseir el campionat del món, concretament, des del 2007 fins la 2013 que el va perdre davant el jove noruec Magnus Carlsen, aquests anys es varen popularitzar els escacs a tot el territori de l'Índia, i això comença a donar els seu fruits i així han sorgit talents com Dommaraju Gukesh, de 17 anys, Rameshbabu Praggnanandhaa, de 18, Arjun Erigaisi, de 19, i el ja «veterà» Santosh Vidit, de 28. Aquests quatre jugadors pugnen en quarts de final de la Copa del Món que es disputa a Bakú (l'Azerbaidjan) per una de les 3 places que donen dret a disputar el Torneig de Candidats al Títol Mundial a Toronto (el Canadà) en la primavera de 2024; a quest grup hem d'afegir l'actual numero 1, el noruec Carlsen, l'americà Caruana, el jugador local Abasov i el gran mestre cubà nacionalitzat nord-americà Leiner Dominguez. Crida l'atenció que no hagi cap rus, ni cap xinès. Mentre que a l'equip espanyol en Jaime Santos després d'una gran lluita va quedar eliminat als 16è de finals davant el suec Nils Grandelius, va estar molt aprop d'entrar en el grup dels 16 millors del món.

Aquest diumenge s'ha posat en escena els campionat d'Espanya d'Escacs per equips que es disputaran a Linares a l'Hotel Anibal, començant amb la categoria de segona divisió fins al 18 d'agost; el 20 d'agost inici dels equips de primera i el 16 de setembre la divisió d'honor. Amb més de 1000 participants.

A segona divisió ja s'han disputat 4 rondes i el campió de les Balears l'Àgora Megaescacs és un dels 59 equips participants, de moment ha guanyat dos matxs davant equips valencians com el Quart per 4,5 a 0,5 i per 4 a 1 a Gambito Benimaclet, perdent amb el Filántropos Equigoma de Madrid, un dels favorits amb 3 grans mestres i Llinars HGG de Catalunya, ocupant amb 4 punts el lloc 27è. L'equip de Mallorca que representa les Illes Balears està compost per el MI Claudio Minzer número 1 del conjunt, Svyatoslav Korneev, Fernando Enrique Asensio, el Mestre Fide Sebastià Massanet, Salvador Castell i l'única dona és Cati Boix. Destacar també la presencia del mestre Internacional mallorquí Antoni Gamundí que juga amb l'equip andalús Prodomasa Coín, que està al lloc 4rt a un punt del líder Impulsa Granada que ha guanyat les 4 partides.

Propers Torneigs a les Illes

Na Macaret: dimecres 16 d’agost; 17:00 – A es Moll de Macaret dins el VII circuit Blitz Illa de Menorca.

Ja queda menys pel Festival de l'Associació d'escaquistes de les Balears (AEB) a celebrar a Sóller els dies 26 i 27 d'agost amb gran varietat de torneigs i activitats, més informació a la web: escacsbalear.org i inscripcions al WhatsApp: 652182002.

També la Federació Balear d'escacs a causa del gran augment d'impartició de tallers d'escacs arreu de les Illes i per millorar la formació didàctica dels futurs monitors, ha llançat un curs per a monitors de 30 hores; distribuïts 10 hores sobre coneixements fonamentals per un tècnic d'escacs i 20 hores sobre coneixements avançat que coordinara el Mestre FIDE i monitor nacional de la Federació espanyola en Pep Suárez, es farà amb la modalitat mixta de 25 hores on line i una part de 5 hores presencial a realitzar a l'Espai Suscultura de la cooperativa Corda i Poal de Palma amb el següent horari de 15 de setembre de 16,30 a 19,30 hores, «Didàctica i Minijoc» i 16 setembre de 11 a 13 hores coneixements fonamentals de l'arbitratge. El preu d'inscripció és de 50€ i a ingressar al compte bancari: Caixa Colonya ES16 2056 0004 4910 0066 5123.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.