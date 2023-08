Doro Gomila i Miquel Mercadal guanyen el 33è Torneig de les Festes de Sant Llorenç amb un total de 61 participants (35 a categoria absoluta i 26 d’iniciació) celebrat a la Plaça d’Es Ramal d’Alaior. Era la tercera prova del VII Circuit Blitz Illa de Menorca, que es jugà amb el sistema suís a 9 rondes amb partides ràpides de 4 minuts més 2 segons d’increment per jugada. Aquest circuit demostrà la gran igualtat entre els participants i així en Doro Gomila del CECA és el tercer guanyador, ho aconsegueix de forma autoritària amb 8 punts, el segon recau en el jove escaquista de 12 anys en Martín Krauchí amb 7 punts i tercer Eduardo Miravalles amb 6,5.

A la categoria iniciació, el guanyador final va ser en Miquel Mercadal (CE Ferreries) amb 7’5 punts, 2n i a mig punt Eric Ingelmo (CC Es Castell) i en tercer lloc Marian Piedrabuena amb 6’5 punts. Ressenyar que aquest torneig ha estat una finestra per nous escaquistes que han tengut la possibilitat de participar-hi al seu poble. Després del 3 primers torneigs, la classificació del circuit a l'absolut l'encapçala Doro Gomila 22 punts, Joan Cubas 18,5 punts i Adrià Torrent 17,5 punts.

Iniciació: Miquel Mercadal 23 punts, Marc Piedrabuena 18 punts i Marian Piedrabuena 16’5 punts.

Aquesta setmana hi haurà descans però després ens espera Na Macaret: dimecres 16 d’agost; 17:00 – A es moll. Sant Bartomeu, Ferreries: dilluns 21 d'agost; 17:30 - Carrer Nou. Sant Lluis, dijous 31 d’agost; 17:00 Pla de Sa Creu i Gràcia, Maó: dissabte 2 de setembre; 16:30 – Carrer Nou. Les inscripcions a tots aquests tornejos estan obertes, havent de fer-ho de forma prèvia mitjançant e-mail a menorca@fbescacs.com o missatge de WhatsApp a 620173452 (categoria absoluta com d’escolar).

Activitats escaquistes a les Illes Balears

Aquest dimecres 9 d'agost i fins al 15, es desenvoluparà el V open Ses figueretes a Eivissa, partides semi-ràpides al saló d’Actes de l’Hotel Ibiza Playa, inscripcions fins el 8 d'agost al correu ajedrezpdv@gmail.com abans del 8 d’agost.

Aquest cap de setmana a l'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal de Palma i organitzat pel Club d'Escacs la Balanguera un nou torneig d'escolars per a jugadors que tenen menys de 1800 punts d'ELO; amb l'objectiu de promocionar els escacs dins l'edat escolar, seran 6 rondes de partides de 30 minuts + 30 segons de bonificació, i al tancament d'aquest article hi havia una dotzena d'inscrit, rebrà suport del Consell Insular de Mallorca i us podeu inscriure al whatssap 633880107.

El 12 d'agost és el torn del torneig de Porreres que es celebra a les 17,30 hores a la plaça de davant de l'ajuntament, partides a 3 minuts + 2 segons de bonificació i es poden inscriure al 600813106.

Javier Habans i Leyre Abrisqueta de Navarra Guanyen el sub 18 estatal

Finalitzaren els campionats escolars individuals d'Espanya per categories essent la darrera la sub-18 amb 224 participants, amb bones actuacions però enfora dels primers llocs, així el millor classificat va ésser l'actual campió sub 12 en Pau Marín que volia provar a un torneig superior i aconseguí finalitzà el 35è amb 6 punts (5 victòries, 2 taules i dues derrotes), després trobam el menorquí Joan Moll el 55è amb 5’5 punts (classificat posició 55), havent perdut tot sol dues partides; Pau Coll 5 punts ( 71è); Pablo Lluis Aguado (73è) 5 punts: Miquel Sureda, Didier Luque i Cristina Sureda aconseguiren el 50% de punts del torneig, ocupant zones intermitges, però el més important ha estat les experiències d'un torneig on hi havia un gran nivell que va ésser guanyat pels escaquistes de Navarra Javier Habans amb només 15 anys i Leyre Abrisqueta el femení.

Paco Vallejo queda eliminat de la Copa del Món d'escacs

S'està desenvolupant a Bakú el Fide World Cup amb la participació dels millors escaquistes del món; entre ells el número 1, el noruec Magnus Carlensen, però amb absències com el campió del món el xinès Liren Ding, el francès Alireza Firouzja o el penta campió mundial l'Indi Anand, però amb 206 participants i entre ells es troba el menorquí Paco Vallejo que només ha pogut passar fins a la tercera ronda; després de guanyar al serbi Ivic Velimir ha perdut per 3 a 1 amb el rurs Andrey Esipenko; també han quedat eliminats David Antón i Eduardo Iturrizaga, mentre Jaime Santos ja es troba classificat per la 4 ronda, després de guanyar al jugador local en Radjabov Teimour, un dels favorits, demostrant l'excel·lent forma que li va donar recentment el títol al magistral de Lleó. Mentre que la escaquista nascuda a Iran Sara Khadem, que jugava per primera vegada amb la bandera espanyola, i quinzena del món no va tenir l'estrena no esperat i va perdre davant la indonèsia Aulia Medina per 1,5 a 0,5. El campionat finalitza el 24 d'agost i encara queden grans moments de bon escacs i d'emocions, que tindrà com un dels grans premis assolir, a més del títol, una de les 3 places que donen l'oportunitat de disputar el campionat de candidat del 2024 valedor per reptar al campió actual en Liren Ding.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/