Diferents municipis de les Illes Balears gaudeixen dels escacs

Intensa activitat escaquista a Mallorca

La Plaça de la carretera de Llubí va ser escenari del IX Torneig Sant Feliu 2023 amb una molt bona participació de 47 escolars d'arreu de Mallorca i 10 adults que jugaren l'obert; Triple empat a l'escolar que es va resoldre amb el sistema de desempat i Hector Pleguezuelos amb 6 punts es proclamà campió, 2n Mario Montoro de la Balanguera i tercera Lais Navarro de Reis i Dames, mentre a l'absolut la jugadora de Maria de la Salut, Maria Antònia Vicens guanyar a tots els seus rivals i amb 9 punts es proclam campiona; 2n Antonio Nadal de Llujcmajorescacs amb 8 i del mateix equip 3r Juan Antionio Guzman amb 7.

Al IV torneig Obert de Son Serra de Marina, els germans Marin dominen el torneig, Pau actual campió d'Espanya sub12, guanya les 7 partides del torneig, mentre el seu germà Lluc fa segon amb 6 punts, el tercer classificat és el jugador de Llucmajorescacs Antoni Nadal que amb 5 punts té millor desempat que altres 5 escaquistes; en total hi participaren 47.

Un any més el torneig de la Patrona que es celebrà a Pollença, reuní un elenc de 57 escaquistes d'arreu de Mallorca, i on hi havia 2 Mestres FIDE i alhora màxims favorits al triomf; el primer MF Joan Ramon Galiana del club Son Dameto no va decebre i amb només unes taules de les 7 partides disputades davant el segon en Svyatoslava Korneev aconseguí el títol de la Patrona amb 6,5 punts els mateixos que el subcampió però amb millor desempat, tancà el pòdium l'altra MF Lester Tatterssal amb 6 punts i amb només una derrota davant el campió.

Juan Antoni Guzman guanya el XII Torneig d'Escacs José Tarancón de Portocolom, celebrat el passat diumenge i on hagué un nodrit grup d'escaquistes de Mallorca i altres que estiuejaven a Portocolom. Guzmán va fer un torneig mòlt sòlid amb 5 victòries i unes taules davant el polonès Tomasz Michniewski que assolí el 2on lloc, mentre el porrerenc Juan Miguel Jaume finalitzà 3er amb 5,5 punts els mateixos que Pedro Ramon però millor desempat.

51 escaquistes en edat escolar han participat al Torneig de Sant Salvador celebrat a Artà, la majoria eren de la zona de Llevant, aixi el campió amb 6,5 va ésser el local Tomàs Font i amb 6 finalitzaren en Junhao Chen de Reis i Dames i el local Pau Rotger.

Joan Cubas i Iker Torres campions del Torneig Sant Jaumet d'Es Castell

Sota l’organització del Centre de Cultura d’Es Castell, es disputà un nou torneig dins el VII Circuit Blitz de Menorca amb 61 escaquistes, 26 en edat Escolar i 36 en categoria absoluta

Iker Torres (CECA) amb 7,5 punts es proclama campió amb els mateixos punts que Eric Ingelmo (CC Es Castell) però superat en el desempat, a mig punt quedà tercer Miquel Mercadal (CE Ferreries).

A la categoria absoluta va passar el mateix i el veterà Joan Cubas amb també 7’5 punts va ser el campió final, empatat amb Doro Gomila. El tercer classificat va recaure en una de els promeses dels escacs menorquí Martin Krauchi. Ressenyar l'homenatge merescut que es va fer a la figura de Guillem Simó per la seva incansable tasca en pro dels escacs tan dins el seu club el Centre de Cultura d’Es Castell com arreu de Menorca.

La propera prova del circuit serà dijous dia 3 d’agost a la Plaça d’Es Ramal d’Alaior a les 18:30 hores, podeu realitzar les inscripcions a menorca@fbescacs.com o missatge de WhatsApp a 620173452,

Activitats escaquistes a Eivissa

Agim Azizaj del club Ibiza-64 guanya el Memorial Roberto Vidal, després d'entaular a la cinquena jornada amb en Joan Bordes i guanyar a Marc Colom, que a la darrera ronda encara tenia possibilitat de fer campió si hagués derrotat a Agim, mentre Antoni Gálvez de la Penya Deportiva és el subcampió i del mateix equip en Jans Amelines es tercer tot dos amb 4,5 punts.

Ressenyar la jornada d'escacs de Chess -Wine que organitzà el botànic Biotecnològic per promocionar el vi, els productes ecològics i l'art, on aquest passat dissabte va tenir l'oportunitat de jugar els escacs amb una copeta de vi. Tota una experiència lúdica molt agraïda per a tots els participants .

Del 13 al 15 d'octubre, s'està preparant un Festival Internacional d'Escacs a Eivissa, vàlid per ELO FIDE i amb 40 places disponibles més informació a la web chessibiza.com o al correu info@chessibiza.com tota una experiència per conèixer l'illa major de les pitiüses i assaborir els escacs.

Segueixen a Salobrenya els campionats estatals individuals d'Escacs

Amb 209 participants el torneig sub 16, on es proclamà campió el representant del País Valencià, Diego Macias i a l'apartat femení la representant de Catalunya Arami Lobo, el millor de les Illes va ésser el mallorquí Manuel Ermachenko amb 6 punts i classificat el 23è, seguit del menorquí Joan Salord amb 5 punts a la posició 78, Cristina Sureda (102), Jana Moll (114) i Quimey Varghas (124) amb 4,5 punts; Francesc Mulet (134) i 4 punts, Diego Ubieto, Gerard Nadal i Sara Veloz amb 3,5 i finalitzà Lukar Makar Zakharov amb 3 punts; no han estat uns gran resultats però ha servit perquè els joves coneguin altres escaquistes d'arreu de l'Estat.

Mentre aquest dilluns 31 ha començat el campionat estatal sub 18 amb 11 escaquistes de les Illes Balears, entre ells el campió sub 12 d'Espanya Pau Marín que jugarà amb escaquistes 3 categories superiors a ell i surt al rànquing el 26è, El segon és Pablo Luis Aguado el 61è; també hi participen 3 dones (Marta Antich, Cristina Sureda i Maria Bonet). Es un torneig de gran nivell, amb 27 escaquistes que superen els 2200 punts d'ELO, amb 224 jugadors, entre ells un Mestre internacional, 17 mestres FIDE i 3 al·lotes també Mestres FIDE femení. Després de dues rondes, Pau Marin i Pablo Aguado tenen 1,5r punts.

Altres Notícies escaquistes

El menorquí Paco Vallejo número 1 espanyol participa al Fide World Cup que es disputa a Bakú; sens dubte un dels esdeveniments més importants de l'any, on es reuneix l'elit mundial, serà present, encapçalada pel número u mundial Magnus Carlsen que intentarà conquistar un dels pocs trofeus que no té en les seves vitrines. Espanya comptarà amb 5 representants, quatre en la secció open: Paco Vallejo, David Antón, Jaime Santos i Eduardo Iturrizaga i una representant en la secció femenina: Sara Khadem que estrena bandera i nacionalitat espanyola, després d'haver sortit del seu país Iran per motius polítics, és un torneig amb el sistema d'eliminatòries.

11 i 12 d'agost a l'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal, el Club d'Escacs la Balanguera organitza un torneig d'escolars per a jugadors que tenen menys de 1800 punts d'ELO; es jugaran 6 rondes de partides de 30 minuts + 30 segons de bonificació, rep el suport del Consell Insular de Mallorca i les inscripcions les podeu fer al whatssap 633880107

Segueixen els preparatius del VIII festival de l'Associació d'Escaquistes de Balears que organitza dita associació amb el Cercle Solleric a celebrar els dies 26 i 27 d'agost a Sóller al Pati de les Escolàpies han distints torneigs i activitats: enfrontament Part Forana contra Palma, Torneig del Circuit escolar Consell de Mallorca, partides de 5 minuts i 7 rondes, el Torneig de Sant Bartomeu a un ritme 3 minuts + 2 segon torneigs de joves promeses i de mestres vàlids per a ELO FIDE. Destacar el gran caramull d'entitats que han donat suport com: Ajuntament de Sóller, Open Marratxí, Cooperativa Agrícola de Sóller, Departament d'Esports del Consell de Mallorca, Chessy editorial Corchess, 1LUZ, Bar Tango, Licors Moyà ,Òptica Iris, Tolo Matas i Turkasia. teniu més informació a la web: escacsbalear.org i inscripcions al whatsapp: 652182002.

També dita associació d'escaquistes de les Balears, estan organitzant una expedició d'Escacs i Turisme a Cantàbria, compresa entre els dies 6 i 10 de desembre.

Segueixes a bon ritme les inscripcions d'escaquistes a la III edició del Chess Woman, organitzat pel Club La Balanguera i l'associació cultural i escaquista El Tauler, es celebrarà del 27 al 29 d'octubre a l'espai Suscultura de Palma; de moment ja hi ha inscrites 13 jugadores: destaquen les dues Mestres FIDE, la cubana Leancy Fernández i la mexicana Mirian Pakhurst. Serà una edició on també les escaquistes mallorquines tendran una oportunitat de conèixer a jugadores d'altres països, gràcies al suport del Govern Balear, el Consell de Mallorca, Caixa Colonya i la cooperativa d'assegurances Arç coop faran possible aquest esdeveniment que es completarà amb altres activitat Inscripcions clubescacslabanguera@gmail.com o WhatsApp: 633880107.

