A Dinamarca, segons Mad Jacobsen, «els escacs és un mètode per entrenar la paciència, la reflexió i el pensament crític»

Mads Jacobsen secretari general de l'escola d'escacs de Dinamarca (Skloeskak) ha compartit els avanços dels escacs als centres educatius i ha visitat la cooperativa d'ensenyament Gorg Blau que gestiona el col·legi Sant Felip Neri, que des de fa més de 5 anys està participant en el programa 'Escacs a l'escola' que coordina el Servei d'innovació de la Conselleria d'educació de les Illes Balears i ens ha informat en primícia per a Diari de Balears, l'objecte d'aquest projecte.

En Mads va explicar a la professora coordinadora del projecte del centre na Rosa Romero, que l'organització que ell coordina a nivell estatal, Dansk Skoleskak, treballa per aconseguir que més joves tenguin èxit acadèmic, social i mental, ens va dir que tenien la competència nacional en escacs escolars i assessoraven escoles i municipis per utilitzar els escacs de manera sistemàtica com a eina per construir ponts entre gènere, cultura i nivells de graus educatius, ens va assenyalar que els escacs escolars juguen fort el cervell. És un mètode per entrenar la paciència, la reflexió i el pensament crític. Aquí, els estudiants aprenen a mantenir-se concentrats, a concentrar-se i a pensar en el futur, de manera que siguin millors en matemàtiques, prosperin millor i siguin més capaços de viure. També es treballa mitjançant mètodes innovadors dins de l'aprenentatge lúdic, reforçant la calma, la concentració i el benestar, tant per als alumnes que necessiten un cop de mà a l'escola com per als que perden reptes professionals. Els escacs escolars han donat tan bons resultats a les escoles que cada cop més escoles estan introduint classes obligatòries amb conceptes d'escacs escolars com SKAK+MAT® amb un enfocament en l'ensenyament de les matemàtiques. Si a les Balears hi ha unes 32 escoles que treballen els escacs com eina d'innovació educativa, a Dinamarca un terç de Les escoles ho tenen ja incorporat dins l'horari lectiu escolar.

La jornada va ser completada amb diferents reptes que feien els alumnes de 4t de primària, problemes, solucions,.. i finalitzà amb unes partides amb en Mads i amb les seves explicacions.

Ja han començat els Torneigs Internacionals a Mallorca

El 27 de maig es va donar el sus a l'hotel MII Caribbeans Bay de Llucmajor a un obert escolar per equips, dins el marc de les activitats del X Open Internacional d'Escacs amb la participació de 12 equips de diferents indrets de Mallorca, el format eren partides de 5 minuts més 3 segons de bonificació, al final els 60 joves escaquistes competiren amb gran destresa i es proclamà campió l'Àgora Megaescacs que guanyà les parides, segon Llucmajor A i 3r La Balanguera A. Aquest torneig es el preludi del campionat de Mallorca Escolar per equips de partides ràpides de 10 minuts a disputar al mateix hotel el 3 de juny a les 10,30 hores.

El gran esdeveniment és el 10è Open de Llucmajor on hi participen 52 jugadors de 13 països amb 3 Grans mestres i 7 mestres Internacionals; al final no ha acudit el GM espanyol Salvador de los Rios, però si que estan jugant l'anglès Harry Grieve i el belga Mher Hovhannisvan i després de tres rondes són els únics que han guanyat les 3 primeres partides i aquest dimecres s'enfrontaran pel liderat en solitari sempre que no facin taules, mentre el Mestre Internacional. Pedro Mascaró només té 2 punts i el primer mallorquí és el veterà Joan Planes que comparteix el 3r lloc en 2,5 punts, destacà el jovenet local Pau Marin que també té dos punts, només ha perdut amb un dels líders en Hovhannisvan.

Segueixen augmentant les inscripcions al Segon festival Internacional d'escacs a celebrar l'Hotel Blau de Colònia de Sant Jordi. El primer torneig començarà el 9 de juny amb l'open amateur el 9 de juny amb 28 escaquistes, tots ells amb ELO inferior de 1800; un dia després serà el torn de l'Open Internacional amb 34 jugadors de 14 països que es jugarà les 20.00 hores, fins al 18 de juny, destacam la participació del MI de les Balears Pedro Mascaró i els GM Juan Manuel Bellón, que ja està jugant a Llucmajor, i l'anglès Ankush Khandelwal com a màxims favorits, a més de la presencia de la Gran Mestra femenina la mallorquina Mónica Calzetta; i la jove sueca Anna Cramling filla dels GM JM Bellón i la millor jugadora de Suècia Pia Cramling. En aquesta edició destaca un torneig tancat de 10 jugadors, on 7 escaquistes lluitaran per aconseguir una norma de Gran Mestre, jugant una lliga entre ells del 9 al 17 de juny, destacant el Gran mestre d'Ucraïna Oleg Romanishin, el GM xilè Javier Campos i el GM espanyol Hipólito Asis, l'únic que supera els 2500 d'ELO, la georgiana nacionalitzada espanyola Ana Matnadze i l'actual campiona mundial sub 18 l'índia Savitha Shri. Segons el director del Torneig el Mestre Internacional Sergio Estremera encara us podeu inscriure : info@sacolonia.chess.

Altres torneigs

Menorca té previst el Torneig de Llevant, organitzat pel Centre Cultural d’Es Castell, els dissabtes 3 i 10 de juny amb la seva modalitat de partides de 15 + 5 segons bonificació.

També aquest dissabte a la ciutat de Manacor es juga l'open Fira i Festes de Primavera a les 17.30 al Passeig de na Camel·la i organitzat per Reis i Dames de Llevant.

S'està disputant el campionat d'Europa de veterans que es celebra Acqui Terme (itàlia) i finalitzarà el proper dissabte 3 de juny, on hi ha 4 representants de l'estat espanyol, entre ells el menorquí Tomàs Serra que després de 4 rondes, ha aconseguit 3 punts i es troba situat al 12è.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.