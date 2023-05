Gran activitat escaquista a Menorca: Joan Cubas i Eric Ingelmo, guanyen el I Trofeu Delegació de Menorca

Amb la nombrosa participació d’escaquistes de tota l’illa, reunint 30 jugadors a categoria escolar i 26 a l’absoluta, destacant la participació de 10 nines en edat escolar a la competició celebrada al Centre Cultural d’Alaior, on s'han disputat 8 rondes a ritme blitz, 4 minuts més 2 segons d’increment per jugada.

Els principals favorits dels dos campionats no han decebut i malgrat la gran igualtat, Joan Cubas (CECA) amb 6,5 punts, els mateixos que Liberto Triay (CECA) i Ruben Alonso (Caissajedrez Tarancon), guanya el torneig per millor buchloz.

A l'escolar amb jugadors amb menys de 1.200 punts elo, ple de victòries d'Eric Ingelmo (Es Castell) assolint el títol amb 8 punts , gran torneig d'Anna Coll de Ferreries amb 6’5 punts obté el subcampionat i 3r amb 6 punts Sergi Pons (Sant Lluís) i Iker Torres (CECA).

A Sant Lluís, en el seu Torneig Social, després de la tercera ronda, lidera la classificació Xavi Serra en 6 punts, seguit per Josep Sales amb 5 punts.

Menorca no atura aquest estiu i ja té previst a diferents indrets de l'illa promocionar els escacs com eina esportiva i de lleure així ja trobam el Torneig de Llevant, organitzat pel Centre Cultural d’Es Castell, els dissabtes 3 i 10 de juny amb la seva modalitat de partides de 15 + 5.

IV Memorial Joan Florit, organitzat pel Penya Alfil d’Es Mercadal i la pròpia delegació, reconegut com el Campionat d’Escacs Ràpid, reservat pel dissabte capvespre dia 1 de juliol i per diumenge matí dia 2 de juliol.

Començament del VII Circuit Blitz Illa de Menorca amb el torneig Nou de Juliol de Ciutadella per dissabte capvespre dia 8 de juliol. La resta de les poblacions aniran confirmant les dates de joc (Alaior dia 3 d’agost, Na Macaret dia 16 d’agost).

I aquest 26 de maig a les 17.15 hores al club escacs de Ferreries, la Delegació de Menorca reunirà jugadors/es escolars interessats en disputar el campionat d’Espanya de joves Sub-08 a Sub-18 que com cada any es disputaren a Salobrenya des de finals de juny fins a principis del mes d’agost.

Reis i Dames de Llevant, Can Tiu Sa Dragonera i Puig d'en Valls, continuaran un any més a la Lliga Balear

Victòries contundents dels defensors de la categoria, així: Can Tiu Sa Dragonera de Mallorca derrotà per segona vegada al representant de Menorca el Centre Cultural Es Castell per 3,5 a 1,5 (6,5 a 3,5); El club manacorí Reis i Dames torna guanyà a Vuit Peons 3,5 a 1,5 (8,5 a 1,5); mentre que a Eivissa màxima el Puig d'en Valls derrota a Ibiza 64 per 4 a 1 (6,5 a 3,5). Així la propera temporada només hi haurà un canvi és l'ascens directe de l'Alcúdia que substitueix a la Balanguera.

Torneigs Internacionals a Mallorca

L'inici de l'Open de Llucmajor serà el 27 de maig a les 10.30 hores a l'hotel MII Caribbeans Bay amb un obert escolar per equips , format per 4 jugador per equip i un màxim de 3 reserves. Es desenvoluparà el torneig utilitzant el sistema suís a 6 rondes de partides a 5 minuts més 3 segons de bonificació... Hi haurà medalles per a tots els participants i es poden inscriure al whatssapp 606624832 fins al divendres a les 20,00 h..

També el 27 de maig i fins al 10 de juny a l'Hotel MII Caribbenan Bay de la Colònia de sant Jordi, és jugarà 10è Open de Llucmajor, ja hi ha inscrits 48 jugadors de 13 països amb 4 Grans mestres i 8 mestres Internacionals; els favorits són l'espanyol Salvador del Rios, l'anglès Harry Grieve i el belga Mher Hovhannisvan ,destacar la presència del Mestre Internacional mallorquí Pedro Mascaró que encapçala la nodrida representanció de les Illes i que surt com a 9è favorit. Més informació: info@winterchess.com.

Mentre als locals de l'Hotel Blau de Colònia de Sant Jordi, segueixen preparant el segon festival Internacional d'escacs que s'inicia amb l'open amateur el 9 de juny i ja compta amb 21 escaquistes, tots ells amb ELO inferior de 1800; l'Open Internacional amb 26 jugadors de 7 països comença el 10 de juny a les 20,00 h, destacam la participació el MI de Balears en Pedro Mascaró i el GM Juan Manuel Bellón i l'anglès Ankush Khandelwal com a màxims favorits, a més de la presencia de la Gran mestre femenina la mallorquina Mónica Calzetta; En aquesta edició hi ha una nou torneig tancat de 10 jugadors, on 7 escaquistes lluitaran per aconseguir una norma de Gran Mestre, jugant una lliga entre ells del 9 al 17 de juny, amb la participació del Gran mestre d'Ucraïna Oleg Romanishin, el GM xilè Javier Campos i el GM espanyol Hipólito Asis, l'únic que supera els 2500 d'ELO, a més comptarem amb la millor jugadora femenina de l'actualitat espanyola la georgiana nacionalitzada Ana Matnadze i l'actual campiona mundial sub 18 l'índia Savitha Shri. Encara ens avisa el director del Torneig el Mestre Internacional Sergio Estremera que les inscripcions segueixen obertes al correu electrònic: info@sacolonia.chess.

