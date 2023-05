La Balanguera A i Àgora Megaescacs A, campions dels torneigs Llampecs d'escacs de Mallorca per equips escolars

Després d'una setmana de vacances, tornam a emprendre aquest espai que el Diari de Balears ens ofereix per divulgar i promocionar els escacs de les Illes Balears, i alhora s'ha convertit des de fa més d'un any, en l'únic mitjà de comunicació que té secció setmanal d'escacs per a tots els seus lectors.

Aquesta setmana volem ressenyar la iniciativa de l'Escola Enroc de Maria de la Salut que ha organitzat el Campionat de Mallorca Llampec d'escacs escolars als locals de la Cooperativa d'ensenyament Es Liceu, que des de fa molts d'anys aposta pels escacs com eina educativa i de temps lleure per al seu alumnat, participant en el programa Escacs a l'escola que coordina el Servei d'innovació Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

El torneig va ésser un èxit amb la participació de més de 125 joves escaquistes que es distribuïren en dues categories, a la sub 12 Àgora Megaescacs A guanyar les sis partides i es proclamà campió, meritori segon lloc d'Incacs des Raiguer A que en el desempat superà a Mallorca Isolani i LlucmajorEscacs A, en total hi participaren 16 equips; mentre que al sub 16 domini acaparador de La Balanguera A i B que aconseguiren les dues primeres posicions amb 11 punts i tancà el pòdium l'Àgora Megaescacs amb 7 punts els mateixos que l'Incacs des Raiguer. Aquí la participació va ésser de 10 equips.

Fase d'ascens a la lliga Balear

Ha començat la fase d'ascens a la Lliga Balear, amb les victòries dels que defensen el seu lloc : Can Tiu Sa Dagonera de Mallorca que derrotà a domicili al representant de Menorca el Centre Cultural Es castell per 2 a 3 i en el dol de rivalitat mallorquina el subcampió de preferent el Vuit Peons caigué de forma estrepitosa per 0 a 5 davant el club manacorí Reis i Dames; mentre que a Eivissa màxima igualtat Ibiza 64 i Puig d'en Valls empataren a 2,5 punts; el matx de tornada serà aquest dissabte, amb 1 equip ja quasi classificat el Rei i Dames, i igualtat als altres dos matxs.

Torneigs Internacionals a Mallorca

S'inicia la temporada de torneigs Internacional a Mallorca dins el marc de promocionar un turisme de qualitat i combinar-lo amb la promoció dels escacs i així el 27 de maig i fins al 10 de juny a l'Hotel MII Caribbenan Bay es jugarà 10è Open de Llucmajor, ja hi ha inscrits 34 jugadors d'11 països amb 4 Grans mestres i 8 mestres Internacionals; els favorits són l'espanyol Salvador del Rios, l'anglès Harry Grieve i el belga Mher Hovhannisvan. Més informació: info@winterchess.com.

Per segon any consecutiu i amb la direcció del Mestre Internacional Sergio Estremera, els locals de l'Hotel Blau Colònia de Sant Jordi, organitza un festival d'escacs i quan faltam menys d'un mes els diferents torneigs ja es començà a conèixer els primers inscrits, per una banda, l'open amateur amb el seu inici el 9 de juny i compta amb 18 escaquistes; l'Open Internacional amb 23 jugadors de 7 països, destacant el MI de Balears en Pedro Mascaró i el GM Juan Manuel Bellón, que sempre ha tingut una gran relació amb Mallorca i que ara juga amb la bandera de Suècia, essent l'espòs de la millor jugadora sueca Pia Cramling, fruit de la seva relació tenen una filla Anna Cramling que a més de jugadora i amb el títol de WFM també és una gran comunicadora i transmetrà per streaming les partides més importants del torneig, també volem destacar la presència de la Gran mestre femenina la mallorquina Mónica Calzetta; i finalment com a gran novetat tenim el torneig Tancat per Norma de Gran Mestre amb un total de 10 jugadors jugaran una lliga entre el 9 i 17 de juny on ressenyam la participació del Gran mestre Ucraïna en Oleg Romanishin, tot un referent i la millor jugadora femenina de l'actualitat espanyola la georgiana nacionalitzada Ana Matnadze i l'actual campiona mundial sub 18 l'índia Savitha Shri. Les inscripcions encara estan obertes i les poeu fer a través de: info@sacolonia.chess. Us recordam que la cloenda del torneig anirà acompanyada per unes simultànies per un GM al passeig marítim de Sa Colònia.

Altres Torneigs a les Illes Balears

S'està jugant al club de Sant Lluís, la segona edició del Torneig Social amb 19 jugadors inscrits, es juga tots els dijous fins al 15 de juny, partides de 15 minuts més 5 segons de bonificació i després de dues rondes, Xavi Serra, Josep Masanes i David Andreu tots amb 4 punts, són els líders del torneig.

La Universitat de les Illes Balears amb el suport de la Federació Balear d'Escacs, organitza a l'esplanada de Vianants ( Davant l'edifici Mateu Orfila i Rotger) de la UIB aquest divendres 19 de maig de les 9 a les 17 hores un torneig obert, Informació: 629235010.

Torneig Delegació Menorca 2023, categoria absoluta i iniciació. Es jugarà diumenge matí a partir de les 10:30 en el Centre Cultural d'Alaior, sistema suís a 9 rondes amb partides de 4 minuts més 2 segons per jugada. Les inscripcions van a bon ritme, podent fer fins divendres a la nit, enviant email a llorenscardona@hotmail.com i WhatsApp 620173452.

Ho podeu seguir a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/