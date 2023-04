Jornada d'intercanvi d'experiències del programa 'Escacs a l'Escola' i altres notícies

Divendres passat va tenir lloc la Jornada d'intercanvi d'experiències del programa 'Escacs a l'Escola', al CEP de Palma, on destacam les dues ponències-taller d'experts, per part de David Pons i Manuel Queirolo, les nou exposicions d'experiències de centres educatius tant de primària com de secundària que demostraren les grans qualitats que té els escacs com eina d'Innovació educativa, ajudant a desenvolupar habilitats cognitives i socials i així enriquir el seu procés d'ensenyança; finalitzà la jornada amb el creador de la plataforma de minijocs d'escacs EducaEscacs IB, Pep Suárez, que proposa estratègies de forma lúdica per incidir en els beneficis dels escacs en el seu procés de formació dels infants. Un projecte que coordina Lluïsa Viver del Servei d'Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació, on enguany hi participen quasi 7.000 alumnes de 32 centres educatius de les Illes Balears i 122 docents.

Altres notícies del món dels escacs

Al casal Xerinola de Sant Josep de la Talaia amb la participació de 23 escaquistes es disputà el VIII Obert festes de Sant Jordi a Sant Josep de la Talaia, on es proclama campió del grup A el colombià Alejandro Guevara, que aconseguí 4,5 punts, el segon va ser Xabier Monerri 4 i el tercer José Manuel Valero 4; mentre que 18 joves menors de 16 anys competiren en el segon torneig, essent el campió Izan Reyes que guanyà les sis partides, segon Martí Prieto i tercer Gerard Pons.

Propera fita a Eivissa el Chess Wine el 28 d'abril a les 18.00 on hi participaran Tilsia Varela, mestra Internacional de la selecció olímpica de Veneçuela i la Mestra Fide de Cuba Liliam Blanco, informació i reserves: info@chessibiza.com

El II Sunway Formentera Chess el lidera en solitari el GM indi Chopra Ayran amb 5 punts

Disputades les 6 primeres rondes es destaca el GM Indi Chopra Ayran amb 4 victòries i 2 taules el que fa que tengui 5 punts, en segon lloc també els Grans mestres indis Aravindh, Pranav i el favorit rus que juga amb la bandera FIDE Vladimir Fedesoev, tots tres amb 4,5 punts, a manca de 4 rondes, segur que el campió sortirà d'aquest quartet, mentre que el segon del rànquing el belga Daniel Dardha, es troba a un grup que tenen 4 punts, el primer espanyol, el català Hipolito Asis, al lloc 15è amb 4 punts però empatat al 4t lloc.

Al grup B, escaquistes amb menys de 2.000 euros estan destacant els espanyols i sobre tot el favorit en David Aledo que ha guanyat les 6 partides, els seus compatriotes Javier Pérez i Adrian Blanco són segons i tercera amb 4,5.

Dins el festival va jugar el Blitz de partides ràpides a 9 rondes i el GM indi Pranav va aconseguir el títol amb 8 punts, guanyant 7 partides i només una derrota, participaren un total de 34 jugadors i el segon Blitz ho va guanyar el GM d'Ukraina Vitaly Bernadsky i 2n amb els mateixos punts el belga Daniel Darha amb 7,5 de 9; aquests torneigs són de gran espectacularitat per la ràpides de moviment dels escaquistes i la seva visió de joc que tenen amb tan poc temps.

Els Campionats de Balears per Categories (Femení, Veterans, Sub-18 i Sub-10) 2023 es celebrarà al Casal de Peguera Calvià del 28 al 30 d'abril, amb la participació de 12 escaquistes per categoria i representant a les diferents delegacions de cada Illa; surten com a números 1 del rànquing; pels femenins la jugadora de Mallorca Isolani Marta Antich pels veterans el jugador de Maria de la Salut Joan Gayà al sub 18 el menorquí Joan Moll i pels sub 10 el mallorquí Pau Rullan; seran 4 rondes al femení i veterans i sub 18 i 6 rondes de 30 minuts + acumulatiu pels sub 10.

La Plaça de l'Olivar de Palma, aquest dimarts, i organitzat per la cooperativa d'Ensenyament Gorg Blau que gestiona el col·legi Sant Felip Neri de Palma, es realitzarà un torneig de 5 minuts a través del sistema Masnou, una competició molt peculiar, normalment amb una duració d'uns 60 minuts on els participants juguen sempre que guanyin i quan perden s'aixequen de la cadira i van a una coa per esperar tornar a entrar. És un torneig molt dinàmic i obert a qualsevol persona. La coordinació tècnica anirà a càrrec de l'Associació de Monitors El Tauler.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.

Despres d'11 rondes, el rus Ian Nepomniachtchi supera per 6 a 5 al Xinés Ding Lireen i està molt a prop d'aconseguir el títol mundial, la seva tàctica és no arriscar i esperar al xinés, destacar que el rus, que s'ha posicionat en contra de la invasió russa a Ucraïna, ha jugat 4 vegades l'apertura espanyola que li està donant molta tranquil·litat.

El Mundial tornarà dimecres 26 amb l'antepenúltima partida on Ding haurà d'intentar sorprendre perquè ja només queden 3 partides i si no guanya al menys una el campionat tornarà cap Rússia, després de quasi dues dècades. L'avantatge es que el xinés pot preparar una obertura especial ja que jugarà amb blanques i haurà de cercar estratègies i plans que modifiquin substancialment el que fins ara hem vist.