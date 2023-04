L'indi D. Guhesh revalida el títol del II Obert d'escacs de Menorca

Després d'una lluita titànica on els 10 primers quedaren empatats a 7 punts i concretament Guhesh i el seu compatriota en V. Panav, empataren en tots els desempats i hagueren de fer dues partides ràpides a 5 minuts per resoldre el campió, tancà el pòdium el neerlandès Jorden Van Foreest; el primer espanyol va ésser el GM Miguel Santos amb 6 punts en el lloc 23è i el jove mallorquí Pau Marin amb 4,5 punts finalitzà el 103è de 150 participants i essent el millor de les Illes Balears; al Grup B jugadors de menys de 2000 Elo, el campió amb 7,5 punts va ser l'escaquista de Hong Kong NG Chunher i el segon Erik Olde d'Estònia i tercer Hary Bryant d'Anglaterra. També volem destacar l'aposta cap els escolars per part de l'organització amb un torneig que superà els 200 alumnes de diferents indrets de l'illa

Finalment un tercer Torneig de partides ràpides de 5 minuts amb 128 escaquistes de 26 països va donar com a campió el rus Valdimir Fedoseer que participava amb la bandera de la FIDE igualment que el subcampió Maksim Chigaer, mentre el xines Xu Xiangyu amb 7 assoli la tercera posició, millor espanyol en el lloc 7è Miguel Santos també amb 7. La gran sala de l'Hotel Princesa Playa de Ca en Bosc, ha viscut una setmana inoblidable de gran escacs i amb una organització impecable de l'associació Chess Menorca, que ha superat les expectatives tan a nivell d'escaquistes, 275 de 40 països, com de qualitat en tots els aspectes que demanen els temps moderns dels escacs, i una aposta per dur un turisme cultural i sostenible a través d'un esport que no mira fronteres, treballa la inclusió social i el desenvolupament humà

Altres noticies del món dels escacs

L'associació d'Escaquistes de Balears organitzà amb gran èxit la diada 'Escacs + Natura' amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient el Consell de Mallorca amb la participació de més de 40 escolars i les seves famílies que recolzaren aquesta iniciativa. El torneig va ser molt igualat i així els tres primers del Club d'escacs La Balanguera aconseguiren empatar a 6 punts, però el tercer desempatà per donar el títol a Diego Ubieto seguit per Quimey Vargas i tercer Lucas Tavecchia i Mireia Baldó va ésser la millor de la categoria de les dones amb 4 punts, destacar la gran esportivitat i el compromís de col·laboració de la Federació balear amb les medalles per als participants i amb la presència de la Directiva Chelo Pou i del bon arbitratge de Jeroni Bergas. Finalitzà la jornada amb una visita guiada per Sole Rodríguez que mostrà i explicà la història de la possessió de Raixa a les famílies i els escaquistes.

També l'associació ha participat en el Pancaritat del dia de l'Àngel que organitza l'Associació de Veïns de Palma amb el suport de l'Ajuntament amb un torneig obert a tothom i unes simultànies impartides per en Joan Ramon Galiana que han arribat a un públic de totes les edats.

El recinte ferial d'Eivissa acollirà el 22 d'abril a partir de les 17.00 hores el Torneig Blitz per a menors de 12 anys i el 23 d'abril el VIII Obert festes de Sant Jordi a Sant Josep de la Talaia al casal Xerinola.

El II Sunway Formentera Chess comença aquest dimarts amb la participació de 79 escaquistes de 19 països, entre ells el subcampió del recent torneig de Menorca l'indi i Gran Mestre D. Pranav que sortirà com a numero 10 del rànquing mentre que el primer serà el Belga Daniel Dardha, en total hi participen 19 Grans mestres entre homes i dones; es jugarà a 10 rondes a l'hotel Sunway Punta Prima i a més hi haurà gran quantitat d'activitats físiques i lúdiques al llarg del Torneig que finalitzarà el 28 d'abril.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/

Després de 6 rondes, màxima igualtat al campionat del Món d'escacs entre el numero 2 i 3 del món, a cada victòria del rus Ian Nepomniachtchi ha contestat el Xinés Ding Lireen demostrant una capacitat de recuperació insuperable ja que ha anat dues vegades per darrera del marcador. Avui es jugarà la setena ronda, després del 3 a 3, i entrarem en l'equador del torneig i el xinès Liren Ding el dimarts es jugarà la setena partida de les 14 programades. El xinès cada vegada té més opcions de victòria si és capaç d'evitar la teoria que prepara meticulosament els analistes el rus, per tant les properes partides prometen molta competitivitat i creativitat dels dos contrincants.