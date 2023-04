Naila Reina guanya el campionat absolut escolar d'Eivissa

Demostrant el progres dels escacs femení, una jove de 13 anys del club Ibiza64 es proclama campiona absolut escolar i demostra que poc a poc els escacs s'estant equilibrant, malgrat que encara hi ha menys federats femenins. Segon lloc per en Pau Roig amb un punt menys que la campiona i tercer, Izan Reyes.

Mallorca

Alcúdia Campió de Preferent

Amb un gran campionat el veterà equip de l'Alcúdia és el nou campió de Preferent i puja a la Lliga Balear substituint La Balanguera, mentre Can Tiu sa Dragonera B és el subcampió en derrotar per 4 a 1 l'Àgora Megaescacs i malgrat empatar a 11 punts ho aconsegueix pels resultats particulars, el quart lloc és per a Vuit Peons; a la fase de la permanència el millor va ésser l'equip de Maria de la Salut que, a més, aconseguí una classificació final històrica amb el 5è lloc; descendeixen a Primera Algaida i Mestral Palmanyola, mentre Llucmajor manté la categoria a expenses que no baixin 3 equips mallorquins de la Lliga Balear.

A Primera, el Tròpic campió; la gran segona fase ha donat el títol al Tròpic que sortia tercer; mentre Campos era segon després de derrotar l'Inca que es queda sense poder pujar a Preferent; baixen a segona A La Balanguera B i Llucmajor B.

A segona A el Tropic B campió després de derrotar a l'Incacs des Raiguer que aconsegueix un meritori subcampionat que li dona la possibilitat de jugar la propera temporada a Primera, mentre Pollença B i Àgora Megaescacs C són els que descendeixen, ressenyar que el Pollença baixa en tenir pitjor desempat que el Campos B.

A segona B El Tròpic C campió de forma autoritària i completa els gran èxits d'aquest club aquesta temporada, al segon lloc Maria de la Salut B després de derrotar al Campos C i tenir la mateixa puntuació que aquest equip assoleix el subcampionat i també puja a Segona A; baixen a Tercera La Balanguera C, Es Taronger - Reis i Dames i IBULL.

A tercera, el Binissalem campió, guanyant les 9 partides del campionat mentre Cercle Solleric i sa Pobla acompanyen el campió a la Segona B.

A la categoria de Promoció dels Escacs campió l'Àgora Megaescacs que va estar a punt de perdre algun dels matxs amb Maria de la Salut, i empatà a punts amb els jovenets i prometedor equip de l'Incacs de Raiguer. Tots dos aconseguiren 30 punts; 3r finalitzà Perera Partner- Reis i Dames, 4t la Balanguera A i 5è Maria de la Salut dels 31 equips que hi participaven; veim que la pedrera d'aquests clubs està assegurada.

A la Lliga Balear, ja només queda una jornada, però el títol ja està resolt, malgrat l'empat amb Mallorca isolani, l'equip mallorquí d'Àgora Megaescacs assoleix per segon any consecutiu el títol de campió de la Lliga Balear i serà el representant al campionat d'Espanya , segon serà el CECA de Ciutadella, 3r Mallorca Isolani i 4t Son Dameto; a aquesta fase queda una jornada més i després les eliminatòries de ascens i descens.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/

Altres noticies del món dels escacs

Finalitzà el Campionat d'Europa Individual Femení a Petrovac (Montenegro), amb un final trepidant on la georgiana Meri Arabidze amb els mateixos punts que la polonesa Oliwia Kiolbasa, en total 8,5 punts, però la victòria de la primera al seu enfrontament al llarg del torneig li donà el títol, tanca el pòdium també la jugadora de Polònia Alexandra Maltsevskaya amb 8 punts.

Respecte a la representació de l'Estat espanyol, Sabrina Vega amb 7 punts i només una derrota al llarg del campionat aconseguí el 22è lloc a mig punt de poder entrar en el top team, però la gran quantitat de taules la va perjudicar; Marta García amb 5,5 punts assolí el 63è lloc i la mallorquina i Gran Mestra Mónica Calzetta. Amb 4,5 punts amb només 3 victòries i 3 taules finalitzà la 96 de 136 participants.

Campionat Individual de Balears

Es jugarà entre el 6 i el 9 d'abril a l'Hotel Sagitario de Ciutadella.

Amb la presencia dels millors escaquistes de les Balears, essent el màxim favorit el MI Pedro Mascaró, però no podem oblidar al jove Pablo Luis Aguado, l'actual campió de Balears Sebastià Massanet o altres com Salvador Castell, Joan Cubas, en total una nòmina de 12 escaquistes.

Alhora també es jugarà el campionat de les Balears d'aficionats, on hi ha inscrits una dotzena d'escaquistes, entre ells tres dones que es motiva a pensar que poc a poc les femenines tenen el seu espai.

És oficial que a Eivissa se celebrarà un esdeveniment escaquista molt original anomenat CHESS & AlPACA del món! a la granja Es Currals; només hi podran jugar 14 escaquistes; torneig de partides a 6 minuts; inscripcions fins al 13 d'abril a: info@chessibiza.com.

Més de 20.500 euros en premis al Sunway Formentera Chess que es celebrarà entre el 18 i el 28 d'abril; aquest festival d'escacs i activitats paral·leles vol un any més demostrar que els escacs és una forma d'ajudar a desestacionalitzar la temporada turística amb activitats de qualitat i gaudir de la natura i de la bellesa de Formentera. Al tancar l'edició ja hi ha 65 inscrits de 15 països amb una nòmina de 37 titulats internacionals entre ells 16 Grans Mestres i 2 Grans mestres femenines.