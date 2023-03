El centre cultural d'Es Castell guanya els campionats d'escacs de Preferent i Primera de Menorca

Gran temporada del Centre Cultural d'es Castell que assoleix els dos campionats de Menorca per equips, Preferent i Primera, a la darrera ronda arribava molt igualat amb «Los Boscos», havia de guanyar per assegurar el títol i amb un resultat curt però suficient de 2,5 a 1,5 davant Alaior-Es Mercadal ho aconseguí i, per tant, la victòria final de Los Boscos, per 2,5 a 1,5 al Ferreries, només li servi per aconseguir el subcampionat. Ara Es Castell espera rival per disputar la fase d'ascens a la lliga Balear a jugar a doble volta el 13 i 20 de maig. A primera Es Castell C amb autoritat aconsegueix el títol davant el Cercle Artístic de Ciutadella D.

Mentre el Cercle Artístic A va reprendre la lliga Bladar amb un contundent 1 a 4 al camp de Mallorca Isolani.

Finalitzen les competicions escolars de Menorca

Al Centre Cultural d'Alaior es va disputar la darrera ronda del campionat escolar a Menorca, activitat organitzada de forma conjunta entre el Consell Insular de Menorca i la mateixa Delegació Menorquina han participat 62 escaquistes i un 25% eren nines, un percentatge molt alt, que demostra el gran treball que estan fent els clubs a tots els municipis de l'illa.

A la categoria conjunta Sub-16-14-12, el campió final ha estat en Martin Krauchi (CECA) en 6,5 punts (6 victòries i 1 tables), Subcampiona absoluta ha estat na Jana Moll (CECA) amb 6 punts, només va perdre davant el campió, a més li ha valgut per ser la campiona femenina sub 16; Anna Coll (CE Ferreries) amb 3,5 punts a Sub-14 i Aina Cardona (CE Ferreries) amb 4 punts a Sub-12, són les campiones de les seves categories.

Ara els millors preparen els campionats de Balears en edat escolar que es disputaren del 5 al 7 de maig a Mallorca:

Sub-16: Jana Moll (CECA) i Josep Martinez (CC Es Castell).

Sub-14: Pau Genestar (CECA), Roger Arguimbau (CECA), Daniel Garcia (CC Es Castell) i Anna Coll (CE Ferreries).

Sub-12: Martin Krauchi (CECA) i Aina Cardona (CE Ferreries); encara queden 2 places que es disputaran el 31 de març a les 18:00 a Ciutadella entre els jugadors Joan Salord, Eloi Alles i Aimar Punzano amb la disputa d'un triangular amb partides de 15'+5".

En Sub-10, el campió final, amb la puntuació perfecta 7 punts (7 de 7), ha estat Iker Torres (CECA) i, en segon lloc, Lluc Pons (CC Alaior) amb 5,5 punts. La campiona femenina ha estat Laura Rodríguez (CC Alaior) amb 5 punts; el campió Sub-08 en Marc Piedrabuena (Ferreries) amb 4 punts.

A Eivissa

Després de 6 rondes i mancant 2 pel final, l'emoció als escolars està assegurada per la gran igualtat dels 22 escaquistes participants i així trobam un triple empat al primer lloc amb n'Adrien Angola, en Pau Roig i la femina Naila Reina amb 5 punts cada un ells a mig i encara amb possibilitats d'assolir el títol trobam a Àngel Gómez.

Darreres 3 rondes de la lliga Balear;

S'està disputant la fase pel títol i de moment sembla que l'Àgora Megaescacs revalidarà el títol, malgrat el triomf del CECA Ciutadella que pareix que s'haurà de conformar per segon any consecutiu el subcampionat; Mallorca Isolani i Son Dameto disputaran l'honorífic 3r lloc.

Campionats de Mallorca

Entre Àgora Megaescacs B, el filial del líder de la balear i l'Alcúdia sembla que ha de sortir el campió, Vuit peons i sa Dragonera ja tenen poques possibilitats, per altra banda, l'equip de Maria de la Salut, després del seu empat a Palmanyola i seguirà un any més a Preferent; Algaida, Llucmajor i Mestral Palmanyola són els candidats a baixar a primera.

La nova derrota del Campos davant el Tròpic, fa que aquest equip sigui el màxim candidat pel títol i per una de les places d'ascens a Preferent.

A segona A l'Incacs des Raiguer, torna a guanyar i és el màxim candidat pel títol mentre a la Segona B, victòries molt important de Tròpic C i Campos C. A tercera el Binissalem segueix el seu pas triomfal amb la vuitena victòria consecutiva, mentre Cercle Solleric i sa Pobla entaularen el seu matx i ara s'hauran de jugar el segon o tercer lloc a la darrera ronda; finalment a la categoria de Promoció dels Escacs, falten dues rondes Maria de la Salut i Conecta Balear seran els jutges amb els enfrontaments directes amb Àgora Megaescacs A que lidera la categoria amb 28 punts, seguits per Incacs des Raiguer A amb 26.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/

ALTRES NOTÍCIES DEL MÓN DELS ESCACS

Ja estem a la novena ronda del Campionat d'Europa Individual Femení en Petrovac (Montenegro), Sabrina Vega amb 5,5 punts és la que es troba millor classificada al lloc 28è, amb 4 punts na Marta García i 82a, mentre la mallorquina i Gran Mestra Mónica Calzetta. Amb 4,5 punts ( 3 victòries, 3 taules i 3 derrotes) està posicionada en el lloc 77è de 139 participants.

4 jugadores encapçalen la classificació amb 7 punts: les poloneses Alexandra Maltsevskaya, Oliwia, la georgiana Meri Arabidze i la francesa Celine Guichard, d'aquí segur que sortirà la campiona.

S'està preparant el Campionat de Balears Absolut i d'aficionats del 6 al 9 d'abril a l'Hotel Gran Sagitario de Ciutadella, destacant que les inscripcions estan obertes en el d'aficionats, i sens dubte serà l'antesala de l'Open I Chess Menorca de l'11 al 16 d'abril a l'Hotel Princesa Playa amb 197 jugadors en el Grup A i 75 en el Grup B.

Us recordam que El Club d'Escacs de Santanyí, celebra el seu primer aniversari amb un Torneig d'Escacs de partides ràpides a 5 minuts el diumenge 2 d'abril de les 10 a les 12 al Centre Jovent de Santanyí.