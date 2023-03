Presenten el II Festival Internacional d'Escacs de la Colònia de Sant Jordi

Presentat el II Festival Internacional d'Escacs Colònia de Sant Jordi en l'Hotel Blau Colònia de Sant Jordi com una aposta decidida d'incorporar els escacs dins el pla de desestacionalització turística i alhora promoure un turisme de qualitat on es combini Esport, natura, gastronomia i patrimoni; a l'acte han assistit els patrocinadors de l'esdeveniment: Guillem Mas, president de la junta de districte de la Colònia i regidor d'esports de Ses Salines; Colau Escalis, tinent d'alcalde de Ses Salines; Gaspar Guasp, delegat de turisme de la Colònia Sant Jordi; Apolonia Bonet, vicepresidenta d'Associació Hotelera; Ignacio Villar, director de l'Holel Blau Colònia Sant Jordi -seu del Festival d'escacs- que han manifestat aquest suport tan important cap als escacs de primera tant a escala local om internacional.

Els organitzadors en Sergio Estremera, president del Club d'Escacs Mallorca Isolani, i la gran mestra Mónica Calzetta, han desgranat el programa del festival, que en aquesta segona edició, se celebrarà del 9 al 18 de juny, consta de l'II Torneig Magistral, del 9 al 17: II Open Internacional, del 10 al 18; II *Open Amateur els dies 9, 10 i 11 i, com a colofó, l'exhibició de simultànies a càrrec d'un gran mestre enfront de la platja des Port, les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web del festival www.sacoloniachess.com. Esperant la participació d'un centenar d'escaquistes d'uns 12 països.

Tornen les competicions per equips a Mallorca

Després d'una aturada pels campionats escolars totes les categories excepte la Lliga Balear juguen les fases finals d'ascens i de descens, destacar la victòria de Maria de la Salut per 4 a 1 al Llucmajor que fa que tingui moltes possibilitats de mantenir la categoria a Preferent, els triomfs d'Àgora Megaescacs B i Sa Dragonera B i la sorprenent derrota de l'Alcúdia un dels favorits a pujar a la lliga Balear. A primera inesperada derrota del Campos davant el Bar Mallorquí en la lluita pel títol de primera i a la part baixa empat entre Son Dameto B i la Balanguera B en la lluita per no baixar. A Segona A importants Victòries de Mallorca Isolani B, Incacs des Raiguer, Pollença i Alcúdia B; mentre a la Segona B, primera derrota del Tròpic C davant del Campos C, valuosa victòria de Maria de la Salut B i derrota de la Balanguera C. A tercera el Binissalem guanya per setena setmana consecutiva i a falta d'una ronda es proclama campió amb 14 punts el segon lloc es jugarà la darrera ronda el Cercle Solleric amb 11 punts i Sa Pobla amb 10, a la part negativa dir que encara l'Alcúdia C no ha puntuat; finalment a la categoria de Promoció dels Escacs, després de 14 rondes Àgora Megaescacs A lidera la categoria amb 25 punts, només ha cedit 2 empats; el segueix Incacs des Raiguer A amb 22 i Reis i Dames amb 18 és tercer.

Menorca

Falten una jornada contínua el frec a frec entre «Los Boscos» i Centre Cultural d'es Castell amb una diferencia d'un punt per part d'Es castell. La darrera ronda Alaior - Es Mercadal i Ferreries jugaran respectivament contra Es Castell i Los Boscos i es convertiran en jutges del campionat.

Mentre a la categoria Primera, ja s'ha proclamat campió l'equip C d'Es Castell després d'haver entaulat davant el segon equip d'Alaior-Es Mercadal, aprofitant-se de la derrota del Sant Lluis B davant l'equip D.

A la competició escolar Martin Krauchi (CECA) és el nou campió Sub-16 i Iker Torres (CECA) de la categoria Sub-10 a manca d'una ronda celebrar el proper divendres a Alaior, on es decidiran les altres places per poder participar-hi al campionat de Balears a disputar a Mallorca.

A Eivissa s'està jugant el campionat escolar menor de 16 anys, amb una participació de 22 escaquistes i després de 4 rondes, Adrien Angola és l'únic que ha guanyat les 4 partides, el segueix a mig punt en Pau Roig i després ve un grup de 4 escaquistes en 3 punts. Totes les partides es juguen al Centre Cultural de Puig d'en Valls a Santa Eulària del Riu.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/

ALTRES NOTÍCIES DEL MÓN DELS ESCACS

Segueixen els preparatius del II Open Chess Menorca que començarà el proper 11 d'abril i finalitzarà 18 a l'hotel «Princesa Playa» de Ciutadella amb 200 escaquistes de 41 països participaran en l'open A que reuneix un total de 33 grans mestres, d'ells 11 superen els 2600 amb 51 escaquistes espanyol i també es troben 3 Grans mestres femenines; a la categoria B hi ha 65 de 12 països, també volem ressenyar el Blitz nocturn del 13 d'abril de 9 rondes de partides de 3 minuts més 2 segons de bonificació per jugada realitzada que segur donarà una nit espectacular d'escacs.

Ha començat el Campionat d'Europa Individual Femení en Petrovac (Montenegro), programat a 11 rondes i amb 139 jugadores. Espanya estarà representada per les esportistes: les mestres Internacionals Sabrina Vega i Marta García i la mallorquina i Gran Mestra Mónica Calzetta. Després de 3 rondes Sabrina dur 2,5 punts; Marta 2 punts i Mònica una victòria, unes taules i una derrota davant la número 5 del torneig la Ucraïnesa Yuliia Osmak, per tant, 1,5 punts. En total participen 136 jugadores de 34 països i està previst finalitzar el campionat el 29 de març.

El Club d'Escacs de Santanyí, celebra el seu primer aniversari amb un Torneig d'Escacs de partides ràpides a 5 minuts el diumenge 2 d'abril de les 10 a les 12 al Centre Jovent de Santanyí i es poden fer les inscripcions fins al 26 de març al correu: escacsantanyi@gmail.com o al WhatsApp 669831984.

L'associació d'Escaquistes de Balears, organitza el 14 d'abril a Raixa un torneig escolar a partir de les 10.00 del matí, anomenat Escacs + Natura que finalitzarà a les 13.00 hores amb una visita guiada per Raixa i jardins.

El Club d'Escacs Maria de la Salut des de 2006 creà un premi en honor al millor escaquista que ha donat Mallorca i uns dels millors de la història dels escacs espanyols l'Artur Pomar, enguany i ja per tercera vegada ha recaigut en la jugadora Cristina Sureda del Club Reis i Dames de Llevant pels èxits de la temporada passada entre ell el campionat d'Espanya sub 16.