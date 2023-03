Mallorca Isolani i Reis i Dames de Llevant guanyen 4 títols escolars

Aquest cap de setmana es jugaren les Fases finals dels campionats de Mallorca escolar tant masculí com femení al mercat Municipal d'Artà , on hi hagué una gran rivalitat esportiva entre els més de 100 participants i els grans clubs que aconseguiren millors resultats varen esse Mallorca Isolani amb 3 campionats masculins i 1 femení, i Reis i dames amb 2 títols masculins i 2 femenines, els altres es repartiren a la categoria femenina un per Es Liceu i l'altra per Megaesccas.

Campions:

Sub 8: Lluis Negre (Mallorca Isolani ) i Naroa Molina (Es Liceu)

Sub 10: Pau Rullán (Mallorca Isolani) i Tessa Winckelmann (Megaescacs)

Sub 12: Pau Marín (Rei i Dames) i Mireia Baldo (Mallorca Isolani)

sub 14: Julian Nieto i Sara Veloz (Rei i Dames)

Sub 16 : Nicolás Domínguez (Mallorca Isolani) i Cristina Sureda (Rei i Dames).

Ara esperam entre el 5 i 7 de maig a Mallorca, el campionat de Balears.

Es reinicien les competicions per equips aquest cap de setmana a les diverses categories i especialment a Preferent, Primera i segona ja es jugarà la segona fase, on els 4 primers de cada categoria lluitaran per l'ascens i els 4 darrers per no baixar.

Menorca

Comença la segona fase de la categoria de Preferent amb el centre Cultural d'Es Castell i Los Boscos de Ciutadella com els màxims favorits pel títol.

Comença la segona fase a 3 rondes amb les victòries dels dos favorits i que mantenen al castell Líder amb un punt més que Los Boscos i deixa obert al campionat a la partida decisiva a celebrar a Ciutadella entre ells donin suculents premis; així sabrem l'equip que lluitarà per ascendir a la lliga Balears.

Mentre a la categoria escola sub 16, important victòria d'en Martin Krauchi davant Jana Moll, aconseguint la seva cinquena victòria consecutiva.

A categoria Sub-10, Iker Torres (jugador Sub-10) liderar amb autoritat el campionat amb 5 punts.

A Eivissa s'està jugant el campionat escolar menors de 16 anys, amb una participació de 52 escaquistes que es disputa al Centre cultural del club Puig d'en Valls a Santa Eulària a vuit rondes.

NOTÍCIES DEL MÓN DELS ESCACS

El II Open Chess Menorca es jugarà entre l'11 d'abril i el 18 a l'hotel «Princesa Playa» de Ciutadella amb 200 escaquistes de 41 països participaran a l'Open A que reuneix un total de 33 grans mestres i on destaquen els 51 escaquistes d'Espanya i els 37 de l'Índia; a la categoria B ja hi ha 65 de 12 païos d'ells 49 espanyols i 12 anglesos.

Tot a punt per presentar el II Festival Internacional d'escacs a la Colònia de Sant jordi a celebrar entre el 9 i 18 de juny baix la coordinació del Mestre Internacional Sergio Estremera i la Gran mestre internacional femenina Mónica Calzetta; aquest dijous 16 es presentarà a la seu del festival, l'Hotel Blau Colònia de sant Jordi amb els seus torneigs, destacant aquest any el Tancat per norma de Gran mestre, on ja ha assegurat la seva presència el GM xilè Javier Campos, a celebrar entre el 9 i 17 de juny.

Encara està oberta la inscripció del Campionat de Balears Aficionats que es fa del 6 al 9 d'abril a Ciutadella, juntament amb l'absolut a on la Federació Balear ja sap els jugadors que hi participaren i que ho publicaren pròximament a la web federativa.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/