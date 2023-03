133 escolars es classifiquen per la fase final del campionat de Mallorca d'escacs

Aquest cap de setmana han jugat les fases comarcals del campionat de Mallorca Escolars a 4 indrets de l'illa amb la participació de 317 escaquistes i després dels seus resultats, els millors de cada categoria participaran en la Fase final per saber els nous campions de Mallorca tant masculí com femení i que es celebrarà al mercat Municipal d'Artà entre el 10 i 12 de març; hi haurà 5 categories amb 27 classificats per cada categoria de sub 8, sub 10, sub12, sub 14 i 25 a la sub 16, després els classificats de cada illa jugaran el campionat escolar entre el 5 i 7 de maig a Mallorca, però encara està designada la seu.



Menorca

L'equip d'Es Castell finalitza líder de preferent

La victòria d'Es Castell amb l'empat del Boscos davant l'Alaior- Es Mercadal, fa que Es Castell finalitzi líder de la primera fase, segon es Boscos i mentre Alaior-Mercadal és tercer i conjuntament amb el Ferreries participaran amb la fase pel títol i per poder lluitar per pujar a preferent.

A la categoria de Primera, nova victòria del Castell C davant el seu principal perseguidor CECA D de Ciutadella i ja és quasi campió virtual a manca de 3 rondes per la finalització.

En el torneig escolar dels divendres capvespres, ja hem travessat l'equador de la competició i els principals favorits no fallen així a Sub-16, Martin Krauchi i Jana Moll es situen líders amb 4 punts, avantatjant ja en un punt a 7 jugadors, es preveu a la propera ronda un enfrontament entre ells dos, on possiblement sorgirà el campió o campiona.

La propera ronda de divendres 10 de març es jugarà a Alaior en el Centre Cultural.

Eivissa i formentera

Puig d'en Valls B campió de Preferent d'Eivissa- Formentera

Després d'un emocionant matx entre els dos primers que es va decidir per la mínima el Puig d'en Valls B amb 14 punts i guanyant tots els partits es proclama campió d'Eivissa- Formentera i alhora fa que les fases de promoció a la Lliga balear serà un tràmit, ja que és el filial de l'equip d'Eivissa que juga la lliga balear i, per tant, no pot jugar, ja que la normativa no permet dos equips del mateix Club, la derrota de l'Ibiza 64 A fa que es mantingui a la segona posició i tercer la Penya Esportiva.

Gran expectació a Eivissa per presenciar les simultànies que va realitzar la psicòloga i jugadora d'escacs i presidenta de la Comissi Dona i escacs de la Federació Espanyola, na Maria Rodrigo dins els actes del Dia de la Dona, realitzà una «performance» caracteritzant a na Beth Hamon i va estar acompanyada per la campiona Balear sub12 Nalia Reina Sorribas, en total jugaren quasi 50 partides contra jugadors de qualsevol edat, però preferentment adolescents i uns 200 espectadors gaudiren de l'espectacle.

Intensa activitat escaquista el Dia de les Illes Balears

Dins el març «dia de les Illes Balears» ressenyà les simultànies de la set vegades campiona d'Espanya la mallorquina Mónica Calzetta, que juga 10 partides i alhora només va sofrir una derrota davant el menorquí Martin Krauchi i dues taules amb els joves Guillem Pons i Marc Cuenca, mentre al torneig Masnou amb la participació de 65 escaquistes de totes les edats, el Mallorquí resident a Menorca en Lluc Bimbo va ésser el campió seguit de Licman i en Toni Fuentes; destacar el nombrós public que aprofita el dia solejat per gaudir dels escacs al carrer i concretament a la Plaça Major de Palma on l'espectacle que organitzà associació El Tauler no va decebre.

Mentre a la sala Can àngel des Mercadal va ésser la seu de l'activitat que organitza la Delegació de Menorca i baix el títol "Els escacs no tenen edat" amb la col·laboració del Consell de Menorca es va fer homenatge a 5 jugadors de Menorca de més de 80 anys: Dante Mercadal, Juan José Carretero, Juan Mercadal, José Pons i José Antonio Salas que varen demostrar que els escacs es pot practicar a qualsevol edat , a més de les paraules i els regals que reberen també feren unes partides amb joves promeses escolars.

Manacor va ser la seu del Campionat de Balears d'escacs Ràpid 2023, on es proclamà campió i sense perdre cap partida el menorquí Joan Cubas que aconseguí 6,5 punts de 7, només entaula amb en Sebastià Massanet, en segon lloc, i de forma inesperada, però ben merescuda va recaure en l'escaquista de Maria de la Salut na Maria Antònia Vicens amb 6 punts, tancà el pòdium en Daniel Martín de sa Dragonera amb 6 punts; en total hi participaren 57 escaquistes i sorprengué que el màxim favorit en Pedro Mascaró que estava inscrit no es presentà al torneig.

