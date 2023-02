L'equip de dones de Mallorca Isolani guanya a un equip masculí per primera vegada a la història

Iniciam la crònica setmanal destacant un fet històric dins els escacs femenins en competició oficial mixta la victòria per 2,5 a 1,5 de les jugadores de Mallorca Isolani E al camp d'Incacs des Raiguer C , la fita històrica ho han aconseguit n'Erica Granados, Blanca Aguado, Arantxa Doncel i Mireia Baldo a la categoria de Tercera. Als escacs quasi un 90 % són del sexe masculí i l'altre són dones, però els equips formats per 4 escaquistes poden ser mixts, malgrat que la majoria són homes; exceptuant a la lliga balear que juguen 5 taulers i és obligatori que hagi almenys una dona; per això té molt de valor l'aposta dels entrenadors del Mallorca Isolani na Mónica Calzetta i en Sergio Estremera que treballen decididament per a la incorporació de la dona als escacs; algunes rondes a la màxima categoria l'equipa A del Mallorca Isolani han jugat amb dues, però aquesta jornada ja per segona vegada, han apostat amb un equip jove, cent per cent dones i els fruits de la seva planificació estan arribant.

Àgora Megaescacs ple de victòries i campió de la 1a fase de la Lliga Balears

Finalitza la primera fase de les principals categories dels escacs balear; així l'Àgora Megaescacs guanya 1 a 4 dins el segon el Cercle Artístic de Ciutadella, el seu perseguidor per un contrapendent 1 a 4 i finalitza campió amb un ple de victòries i passa amb un avantatge quasi definitiva per renovar el títol ja aconseguit l'any passat. A aquests dos equips les acompanyaran per saber qui és el campió el Mallorca Isolani i el Son Dameto, malgrat que va perdre per 4 a 1 davant la Balanguera; i a la fase de descens Can Tiu – Dragonera, Reis i Dames de Llevant i Puig d'en Valls d'Eivissa, segons la normativa que marca la federació amb els campions de Menorca i Eivissa a més el segon de Mallorca, ja que ha descendit La Balanguera i serà substituït pel campió de Preferent de Mallorca.

Mallorca

Alcúdia campió de la 1a fase de preferent, malgrat perdre al darrera ronda per 1 a 4 davnat Vuit peons amb 12 punts i Can Tiu Sa dragonera B i Megaescacs B, que aconseguí una important victòria a la darrera ronda davant el Maria de la Salut que amb un empat hagués jugat la fase d'ascens, però ara participarà per no descendir amb l'Algaida, Mestral Palmanyola i Llucmajor; aquí s'espera moltes emocions.

A primera el Campos perd la primera partida, però es classifica per la fase d'ascens amb l'Inca Tròpic amb 8 i Bar Mallorquí; a Segona A Tròpic B, l'Incacs Es Raiguer, Incacs B, Mallorca Isolani B jugaran les fases d'ascens; a Segona B els classificats són Tròpic C, SAV- Rei i Dames, Maria de la Salut B i Campos C; els altres participaran per les fases de descens; a Tercera, Binissalem és més líder amb 12 punts seguits per Cercle Solleric amb 9 i amb 8 es troben Sa Pobla i Mallorca Isolani a falta d'una ronda; mentre a la lliga de Promoció després 12 matxs i mancant encara 6 més, Agora Megaescacs A, es destaca amb 21 punts, 2n Incacs des Raiguer amb 18 punts; 3r Ibull amb 17 i Reis i Dames amb 16.

Totes les categories tindran descans fins al 18 de març per donar pas als campionats escolars.

Menorca

Canvi de líder a la preferent de Menorca, ara ho encapçala els Boscos que va aconseguir guanyar a l'equip imbatut el Centre Cultural d'Es Castell per 2,5 a 1,5, col·locant-se de forma provisional com líder de la categoria empatats en 10 punts amb l'equip d'Es Castell. En tercer lloc, ens trobem a l'equip del Ferreries amb 8 punts que va empatar 2 a 2 amb el Cercle B.

També hem de ressenyar els primers punts aconseguits per l'equip de Sant Lluís, després de dos anys a la màxima categoria de Menorca van sumar els primers punts amb l'empat 2 a 2 enfront de l'equip Alaior – Es Mercadal.

A la categoria de Primera, victòria per 3 a 1 de l'equip C d'Es Castell davant el filial D que manté el lideratge amb 9 punts mentre el Cercle Artístic D amb 6 és segon.

Als campionats escolars ja s'han jugat 3 rondes i al sub-16 hi ha 4 jugadors que comanden la classificació en 3 punts (Martin Krauchi, Jana Moll, Joan Salord i Daniel Garcia) i a la sub-10 hi ha 3 jugadors líders en 3 punts (Marc Piedrabuena, Lluc Pons i Iker Torres).

Eivissa- Formentera

Després de la jornada de descans i mancant un matx, el Puig d'en Valls B amb 12 punts és el líder i l'Ibiza 64 B amb 11 punts és segon; la darrera ronda serà aquest dissabte on s'enfrontaran en el partit estrella els dos primers d'aquesta categoria.

A l'hipòdrom de Sant Rafel de Sant Antoni de Portmany es celebrà el VIII Obert d'escacs d'Eivissa amb 60 inscrits; essent el guanyador el colombià Alejandro Guervara amb 6 punts, mentre un grup de 5 escaquistes el seguiren amb 5 punts però als desempats en José Luis Moreno obtenir el 2n lloc i Fabian Reina 3r.

Aquest dissabte 4 de març, simultànies d'escacs per la Mestra FIDE femení Maria Rodrigo Yanguas i la promesa eivissenca Naila Reina Sorribas al passeig de Vara de Rei d'Eivissa a les 11.00 hores i dins el 8 de març i con la participació de Chessamics.

Francesc Aguiló campió de Mallorca Veterans i Miquel Sureda del sub 18

No hi hagué sorpreses i en Francesc Aguiló (Inca) derrotà a Juan A. Guzman i assolí el títol amb 5,5, i en Joan Gayà fos el subcampió amb 5 i l'algaidí Bartolomé Roig tancà el pòdium amb 4,5.

Al sub 18 No fallà en Miquel Sureda (Reis i Dames) i aconseguí el campionat, segons el seu company d'equip en Julian Nieto i 3r Didier Duque (Incacs).

La parella Maria Antònia Vicens (Maria de la Salut) i Jaume Terrades ( Porreres) guanyen merescudament el campionat de Balears de parelles mixtes que es va celebrar a Manacor dins el marc del dia de les Illes Balears, el segon lloc per Asensio i Catalina Boix que eren els favorits i tanca el pòdium els joves Sara Veloz i Pau Marín.

Notícies Escacs

Comencen els comarcals del campionat de Mallorca Escolars els dies 3, 4 i 5 de març, distribuïdes en 4 locals: Llevant (Al mercat Municipal d'Artà); Palma-Ponent ( a l'Àgora Portals International School – Portals Nous-Calvià), Pla i Migjorn (Llar 3a Edat – Maria de la salut) i Raiguer-Tramuntana (CEIP Miquel Duran-Inca).

Aquests dies encara queden unes activitats a celebrar l'1 de març «dia de les Illes Balears» com:

1 de març a les 10.00 h a la plaça Major de Palma: Les simultànies de les set vegades campiona d'Espanya la mallorquina Mónica Calzetta, realitzarà unes simultànies a 10 taulers i a les 10.30 hores Torneig de Masnou a 5 minuts, obert a tota la població organitzat per l'Associació El Tauler.

Mentre a la sala Can àngel des Mercadal a les 11.00 hores: l'activitat que organitza la Delegació de Menorca i amb el títol "Els escacs no tenen edat" amb la col·laboració del Consell de Menorca consistirà en homenatjar a 5 jugadors de Menorca de més de 80 anys que estan en actiu. Campionat de Balears d'escacs Ràpid 2023, es disputarà a l'espai Na Camel·la (Manacor) de 16 a 19.30 h. Al tancar aquest article ja havia inscrits 54 escaquistes, essent el màxim favorit en Pedro Mascaró Mestre Internacional enrolat a les files de l'Alcúdia.

Més informació a la web de la Federació Balears: https://www.fbescacs.com/ca/