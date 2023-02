Àgora Megaescacs, nou líder de la Lliga Balear d'Escacs

Tot feia pensar que a la darrera ronda es decidiria el campionat. Fins i tot pareixia que els punts individuals podien decantar la primera fase de la lliga Balear, però com a qualsevol esport la lògica sempre hi és per rompre-la i així el lider ciutadellenc CECA, després d'un emocionant partit davant Mallorca Isolani, que alineava dues dones al seu primer equip, la campioníssima Mónica Calzetta i la jove de 16 anys una de les grans promeses dels escacs de Mallorca na Marta Antich, aconseguint ser la primera que ha romput el rècord de la menorquina Jana Moll que comptava les seves 4 partides amb victòries i aquesta vegada se conformà amb l'empat davant na Marta i essent el mateix resultat del matx. Per altra l'actual campió de Balear no fallà i aconseguí la seva cinquena victòria consecutiva amb un contundent 3,5 a 1,5 al camp del Can Tiu-Sa Dragonera. Destacar la nova derrota de La Balanguera davant Reis i Dames que el col·loca cuer amb només un punt i la inesperada victòria de l'equip eivissenc Puig d'En Valls per 3 a 2 al Son Dameto; a falta de 2 jornades Àgora Megaescacs 10 punts i CECA 9, ja tenen assegurada la fase final, mentre que Mallorca Isolani i Reis i Dames amb 5 punts, Son Dameto 4, Sa Dragonera i Puig d'en Valls lluitaran per les altres dues places; La Balanguera haurà de treballar ferm la segona fase per no descendir a Preferent.

Competicions a Mallorca

Alcúdia per cinquena setmana torna guanyar 3,5 a 1,5 a l'Algaida i és més lider a Preferent amb 10 punts, Vuit Peons guanyà un partit molt disputat, dins Maria de la Salut i es col·loca segon amb 8 punts, 3r queda l'equip mariando amb 6; tanca la classificació el Mestral Palmanyola que aconsegueix el primer punt davant el Llucmajor.

A primera Segueix intractable el líder el Campos amb 10 punts, 2n Tròpic amb 9 i 3r Inca amb 8 punts; a Segona A segueix la lluita pel primer lloc entre Tròpic amb 9 punts i amb un menys l'Incacs Es Raiguer. A segona B el Tròpic C manté el liderat després de la seva cinquena victòria consecutiva i per tant 10 punts, la derrota de sa Dragonera C davant el Campos ocasiona que el segon lloc sigui pel seu botxí; mentre a 3era Contundent 4 a 0 del Binissalem a Incacs des Raiguer C que el manté líder amb 10 punts, mentre el segon és ara el Cercle Solleric amb 8; a la Promoció després de 10 rondes, l'Àgora Megaescacs l'únic equip que no ha perdut i amb 8 victòries i un empat encapçala aquesta categoria que té com objectiu promocionar les joves promeses i a aquells que comencen a jugar als escacs, 2n i 3r amb 15 punts està l'Incacs des Raiguer i Reis i Dames.

Campionats de Mallorca individuals, femení, veterans i sub 18

Manquen només una ronda i després del gran triomf de Cristina Sureda de Reis i Dames davant la jugadora de Maria de la Salut, Maria Antònia Vicens, amb 3,5 punts és la nova lider i virtual campiona del femení seguides per Maria Antonia amb 3 punts i Alicia Veloz; la derrota del lider Toni Ballester de Maria de la Salut, davant el màxim favorit i company d'equip en Joan Gayà han fet una reagrupació al primer lloc que està compartit pel campaneter Francesc Aguiló i escaquista del club d'Inca, en Joan Gayà i en Juan Antonio Guzman, tots tres amb 3,5 punts, mancant dues jornades per finalitzar el veterans; a sub 18 es manté ferm al capdavant en Miquel Sureda (Rei i Dames) que ha guanyat les 4 partides i per tan assoleix 4 punts, el segon lloc ho comparteixen en Didier Luque i en Julian Nieto amb 3 punts.

Menorca

Es Castell continua lider a Preferent de Menorca, el primer equip d’Es Castell va tornar a sumar un nou triomf per 3 a 1 amb el seu matx davant el Sant Lluis, que encara no ha puntuat, el segueix a el Boscos de Ciutadella, es va imposar per la mínima 2’5 a 1’5 amb la seva partida davant el segon equip del CECA. Ressenyar que la propera ronda, destaca el matx entre els dos primers classificats, Es Castell A i Boscos.

A la categoria de Primera, nova victòria d'Es Castell C i també del CECA D, per tant es mantenen tot dos a dalt amb 7 i 6 punts respectivament.

Comença la competició Escolar a Menorca

Ja són 61 joves escaquistes menors de 16 anys que estan competint a les diferent categories, després de dues rondes no hi ha sorpreses significants.

Altres Noticies de Menorca.

- Les competicions per equips i escolar descansen la propera setmana per gaudir dels carnavals.

- El divendres 24 de febrer serà el torn de la 3era ronda a disputar a Ferreries.

Dins el marc del Dia de les Illes Balears (1 de març), amb el títol 'Els escacs no tenen edat' la delegació de Menorca i amb el suport del Govern i del Consell de Menorca homenatjaran 5 jugadors de Menorca de més de 80 anys que estan en actiu. Ells són en Dante Mercadal Melià (Centre Cultural d’Alaior), Juan José Carretero Orfila (Centre Cultural d’Es Castell), Juan Mercadal Camps (Cercle Artístic de Ciutadella), José Pons Tuduri (Centre Cultural d’Es Castell) i José Antonio Sales Pelegrí (Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís). L’acte es desenvoluparà a partir de les 11:00 hores a la sala de Can Àngel d’Es Mercadal el mateix dia 1 de març.

- No volem oblidar el treball d'introduir els escacs als instituts i molt especialment la feina de l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella que va ésser motiu d'un interessant reportatge a l'informatiu de migdia d'IB3 TV.

Eivissa- Formentera

Després de guanyar per 4 a 0 a l'Ibiza 64 B, el Puig d'en Valls B manté el liderat amb 10 punts, seguit per l'Ibiza 64 A amb 9 i 3r Peña Deportiva amb 7, mentre el CE AXEDREZ Yebisah, deixa la darrera posició després de guanyar 3 a 1 al Peña Deportiva B que ara ocupa el Puig d'en Valls C amb 2 punts.

Destacar que el proper 4 de març dins la jornada Escacs per la igualtat comptarem amb la presidenta de la Comissió d'Igualtat i dones de la FEDA la Mestra FIDE femení Maria Rodrigo Yanguas i la promesa eivissenca Naila Reina Sorribas que desenvoluparan unes simultànies obertes al públic en general al passeig de Vara de Rei d'Eivissa a les 11,00 hores.

Més informació a la web de la Federació Balears: https://www.fbescacs.com/ca/

Notícies del món dels escacs

El nou President en Joan P. Cerrato, ens ha informat que es preparen unes series d'activitats dins el marc de la Diada de les Illes Balears com un campionat de Balears per parelles mixtes el 26 de febrer a les 16,30 hores a l'Espai Na Camel·la de Manacor, on podran participar parelles formades per una jugadora i un jugador, independentment del seu club; la campiona serà el representant al Campionat d'Espanya, també s'estan preparant unes simultànies a la plaça d'Espanya a Palma el proper 1 de març.