Els favorits ja comencen a situar-se en els primers llocs de la Lliga Balear

Després de dues rondes el subcampió el Cercle Artístic de Ciutadella i l'actual campió Àgora Megaescacs de Mallorca encapçalen la lliga amb 4 punts, 3a Sa Dragonera amb 3 i tanquen la classificació Puig d'en Valls d'Eivissa i La Balanguera que encara no han sumat cap punt. Destacar que les jugadores Marta Antich i Catalina Boix i Jana Pons han guanyat les dues partides dins la categoria més exigent dels escacs de les illes.



Competicions a Mallorca

Vuit Peons i Alcúdia lideren la categoria de Preferent amb 4 punts i el filial d'Agora Megaescacs són 3r. Mestral i Sa Dragonera B, encara no han puntuat.

A primera destaquen Campos i Inca; a Segona A líder en solitari Incacs Es Raiguer (ressenyar que els 6 equips de les diferents categories jugaren al seu local i guanyaren tots els matxs); a segona B el Tròpic C líder en solitari, mentre a 3a Triple empat al 1r lloc entre Binissalem, sa Pobla i Centre Solleric, finalment a la categoria de Promoció els únics que han guanyat les 4 jornades i encapçalen la classificació amb 8 punts són Perera Partner – Rei i dames i Campos A.

Comencen els Campionats de Mallorca femení, veterans i sub 18.

Alhora que s'estan disputant els campionats per equips els dissabtes els diumenges han començat les altres competicions individuals amb molt poca participació, possiblement jugar dos dies seguits ha fet que molt de joves s'ho plantegin i només jugar els dissabtes.

Així a les Femenines només hi ha 8 jugadores, essent les favorites na Maria Antònia Vicens i Cristina Sureda, que jugaran 5 rondes a Manacor i el sistema és 60 minuts + 30 i el campionat està organitzat pel club Rei i Dames de Llevant; mentre els campionats de veterans i sub 18 l'amfitrió és el Club de Campos on hi participen 28 escaquistes als veterans i els màxims favorits són en Joan Gayà del Club d'Escacs Maria de la Salut i Juan Antonio Guzman, malgrat que a la primera ronda feren taules; al sub 18 hi ha un total de 17 participants essent el número 1 del torneig el colombià de l'equip Incacs Didier Duque i el 2 en Miquel Sureda, la primera jornada guanyaren els favorits, ressenyar que només hi ha una dona a aquest campionat l'escaquista de Reis i Dames na Sara Veloz. En total es jugaran 6 rondes.

MENORCA

A la lliga Balear, victòria contundent del Cercle Artístic de Ciutadella enfront de l'equip de Manacor de Reis i Dames per 4,5 a 0,5, amb aquest triomf es situen líders de la competició, empatats amb el fort equip de l'Àgora Megaescacs.

Després d'haver-se disputat dues rondes del campionat de per equips, el Centre Cultural d'Es Castell amb el seu primer equip és l'únic líder a la categoria de Preferent i el seu homònim de l'equip C ho és a Primera.

De moment vint jugadors hi ha inscrits pel campionat escolar de Menorca que començarà el divendres dia 3 de febrer, encara està oberta la inscripció, concretament fins al dimarts dia 31 de gener a les 20:00 a l'email llorenscardona@hotmail.com

Eivissa - Formentera

Després de dues rondes Triple empat al capdavant de la classificació, liderada per Ibiza 64 A, Peña Deportiva A i Puig d'en Valls B, filial de l'equip que competeix a la lliga Balear on ocupa la penúltima posició amb dues derrotes.

Notícies del món dels escacs

La Federació ha designat els llocs on es realitzaran les fases comarcals i finals del campionat de Mallorca Escolar.

Comarca Llevant: Club Esportiu Reis i Dames de Llevant.

Comarca Pla-Migjorn: Club d'Escacs Maria de la Salut.

Comarca Raiguer-Tramuntana: Club d'Escacs Incacs des Raiguer.

Comarca Palma-Ponent al club Agora Megaescacs.

Fase Final: Club Esportiu Reis i Dames de Llevant.

Club Foment d'Escacs Alcúdia: Campionat de Mallorca Ràpid i Club d'Escacs Pollença:

Campionat de Mallorca Llampec.

Més informació: https://www.fbescacs.com/ca/

La Comissió de Dona i Escacs de la Federació Espanyola d'Escacs ha presentat el documental titulat «Medida 2016: Una Dona per equip». Correspon a les actuacions audiovisuals 2022 de la comissió, amb l'ajuda de Dona i Esport. Es va gravar durant els campionats de clubs de Primera Divisió en Sanxenxo i Divisió d'Honor a Linares.

Fins al 29 de gener es disputa el LXXXV Tata Steel Chess 2023, un dels torneigs més importants del món i conegut com el Roland Garros dels Escacs, que s'està Wijk aan Zee (Holanda) amb la participació dels millors escaquistes del món entre ells el Campió del món el noruec Magnus Carlsen, el qual ja ha perdut dues partides de forma sorprenent, però encara no ha dit la seva darrera paraula, a la jornada vuitena el 1r classificat és el jove de 18 anys i nascut a Uzbekistan n'Abdussattorov amb 6 punts, 2n i 3r Giri i So amb 5 i 4t es troba Carlsen amb 4,5 ,encara queden 5 partides i l'emoció està assegurada.