Quasi 500 escaquistes inicien les competicions d'escacs de les Illes Balears

Ja estan en marxa les competicions escaquistes per equips amb quasi 500 escaquistes a totes les Illes; dins la normalitat de la primera jornada destacar la incorporació obligatòria d'una dona a cada matx dels equips de la lliga Balear. En total, jugaren 9, ja que l'equip de la Balanguera no presentà la seva jugadora per motius personals molt específics i per això perdre automàticament un punt de partit.

Els favorits comencen guanyant a la Lliga Balear

Tant el campió l'Agora Megaescacs i el subcampió el Cercle Artístic de Ciutadella guanyen respectivament i amb molta autoritat el seu primer matx, el campió per 4,5 a 0,5 al Son Dameto i l'equip ciutadellenc, únic de Menorca per 4 a 1 a l'equip Puig d'en Valls d'Eivissa; Còmoda victòria del Mallorca Isolani per 3,5 a 1,5 a la Balanguera que ja començà amb 1 a 0 en contra per no presentar una dona a l'equip i destacar la victòria de Marta Antich, l'única dona d'aquesta categoria que s'enfrontà a un home en Pedro Payeras i empat entre sa Dragonera i Reis i Dames de llevant per 2,5 a 2,5.

2a ronda: Agora Megaescacs - Puig d'en Valls; Reis i Dames - Cercle Artistic; La Balanguera - Ca'n Tiu - Dragonera i Son Dameto - Mallorca Isolani.

Primera Jornada a Preferent i altres categories a Mallorca

La màxima categoria de Mallorca, Destaca les victòries de Maria de la Salut i Vuit Peons per la seva contundència de 4 a 1 a Mestral Palmanyola i Algaida respectivament; destacà que en aquesta categoria l'única jugadora na Maria Antònia Vicens contribuí amb la victòria dels mariandos, també guanyà l'Alcúdia per la mínima a Sa Dragonera B i taules entre Llucmajor i l'Àgora Megagescas B.

a primera també 'inicia la competició amb les victòries de Campos, Tròpic i Porreres; a segona A Campos B, Incacs des Raiguer i Tropic B triomfen; a Segona B, la Balanguera C, Tròpic C i Campos C guanyen els seus partits; a Tercera on hi participen 14 equips , els 7 que aconseguiren el triomf són: Binissalem, Campos D, Son dameto C, Cercle Solleric, Sa Pobla i Mallorca Isolani; finalment la categoria on es foguegen els joves jugadors coneguts com la de Promoció i on participen 21 equips i amb una participació cercarà al centenar d'escaquistes d'ells aproximadament un 10% són nines comencen guanyant: sa Pobla C, la Balanguera, Campos B, Campos A, Incacs des Raiguer A , Agora Megaescacs A i Rei Dames de llevant.

Menorca, també inicia els seus campionats:

A nivell de Menorca, vàrem començar la competició tant a la categoria de Preferent com de Primera. Clares victòries dels primers equips del CECA i del Centre Cultural d'Es Castell contra els seus equips filials de la mateixa categoria. I a on hi va haver molta igualtat, va esser en el matx entre els equips de Ferreries i Alaior-Es Mercadal, produint-se després de quasi quatre hores de joc un empat final, retorn de los Boscos de Ciutadella que al seu debut guanyaren 3 a 1 a 'equip de Sant Lluís.

La categoria de Primera, a la primera ronda victòries de l'equip C, l'equip D del Cercle Artístic es va imposar a la veterania de l'equip B de l'Alaior-Es Mercadal.

Inici campionat d'Eivissa -Formentera

8 equips participen en la categoria única de Preferent que lluitaran pel títol i per fer el bot a la Lliga Balear; a la primera jornada grans triomfs de la Penya Deportiva A, CE Ibiza 64 A, Puig d'en Valls B.

Més informació: https://www.fbescacs.com/ca/

L'ajuntament de Palma incorpora 10 taules d'escacs a zones verdes i parcs de la Ciutat

Gran notícia pels amants dels escacs urbà amb les noves taules a l'aire lliure que l'ajuntament de Palma ha posat per poder anar a jugar a qualsevol hora, a més aquesta vegada són taules més grosses que les de la primera tongada que es troben en el parc de les Estacions, el de Manuel Azaña i la plaça Guillem Moragues, on es podrà tenir a un costat les peces que ja no juguen i alhora poder posar rellotge de competició; els nous llocs estan a Son Martorell, Son Gibert, Crèdit balear, Sa Petrolera, Son Fuster i Joan Alzina, plaça Josep Maria Llompart, sa Gruta i Romero de Torres; aquesta intervenció ha estat desenvolupada per l'àrea d'infraestructures i accessibilitat de la seva regidoria amb una inversió de 10.854 euros, ara només manca que la regidoria d'esports dinamitzi aquests espais amb algun taller que doni a conèixer els avantatges dels escacs i alhora ho popularitzi entre la ciutadania.