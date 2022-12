Excel·lents resultats dels menorquins en la XIII Copa per Equips del Gran Hotel Bali a Benidorm

El Chess Menorca Sub-12 ha aconseguit acabar en tercera posició després de guanyar 4 partits, entaular en un altre i perdre només un enfrontament. L'equip és format per Pau Marin de Mallorca, Martin Krauchi, Roger Arguimbau, Eloi Alles i Pau Genestar . Hi han participat 29 equips de distints llocs de l'estat espanyol.

I en la competició Sub-18, Chess Menorca format per Dauro Gomila, Joan Moll, Pau Coll i Marc Roig d'Eivissa, finalitzaren en vuitena posició, però empatats amb els quarts classificats, en total hi havia 52 equips.

Quant a l'altre equip Sub-18, CECA, format per Jana Moll, Guillem Begur, Núria Marti, Joan Salord i Pau Benejam, la seva actuació ha estat notable, lluitant en totes les partides, però sense 'sort'.

No menys important ha estat la participació de Joan Fuster, ja que en l'Open B de Benidorm, després de les nou rondes celebrades, ha aconseguit 5,5 punts (només va perdre dues partides) el que li ha valgut per a quedar classificat en la posició 25 de 113 participants.

A Mercadal, es va celebrar la penúltima ronda del campionat de Menorca, tant en la seva categoria absoluta com Sub-16.

En absoluta, Joan Moll i Joan Cubas encapçalen la classificació de 6 punts, seguits a 1 punt Lluc Bimbo, Martin Krauchi i Joan Salord; entre ells sortirà el nou campió, on els favorits són en Moll i en Cubas.

I en Sub-1600, Pau Benejam, líder actual amb 6,5 punts, és perseguit a mig punt per Adria Torrent.

L'última ronda es celebrarà a Es Castell, al Centre Cultural (carrer Sant Ignasi 2).

NOTÍCIES ESCAQUISTES

Juan Miguel Jaume de Porreres, guanya l'Open Ciutat de Manacor amb 6 punts els mateixos que l'escaquista de Maria de La salut en Pablo Fernández, tots dos no han perdut cap partida; a la 3a posició 4 jugadors han finalitzat amb 5 punts i al desempat l'ha afavorit a Pedro Ramon d'Algaida, la millor femenina i també amb 5 punts ha recaigut en Maria Antònia Vicens. Ha estat un torneig molt competit i amb la participació de 47 escaquistes.

Ja queda menys pel III Torneig Escacs de Nadal que es disputarà al Palau Municipal d'esports d'Inca el 17 de desembre a partir de les 10 del matí, com ja informaven la setmana passada a l'especial que realitzàrem damunt el club organitzador Incacs, i on volem rectificar una errada que ens demanen que rectifiquen relacionada amb els càrrecs directius del club, el president és en Sebastian Gili i el secretari en Juan Carlos Hidalgo. Al llarg del dia hi haurà El torneig obert, un opcional dins el torneig per equips de 4 del mateix club o combinats. A les 11 hores un concurs de dibuix per a edats entre 6 a 10 anys amb la temàtica «els escacs» i a les 16.00 hores un torneig escolar sub 14. Les inscripcions les podeu fer fins a les 20.00 hores del dia 16 de desembre.

Tota la informació d'aquest esdeveniment que organitza conjuntament el club d' Incacs des Raiguer amb l'ajuntament d'Inca ho podeu trobar: https://www.fbescacs.com/ca/torneig-de-nadal-incacs-2022.php

S'han publicat les Licitacions 1, 2 i 3-2023 per l'organització dels Campionats de Mallorca que es celebraran el primer trimestre de l'any. Podeu consultar tota la informació a la web de la federació i els terminis per presentar candidatura per organitzar el campionat de Mallorca femení, el de veterans i el sub 18 finalitza el 20 de desembre i els campionats escolars el termini arriba fins al 15 de gener.

Recordau que la Federació Balear convoca una assemblea extraordinària el 18 de desembre, a les 10.30 hores en segona convocatòria.

Totes les informacions dels escacs federatius la podeu trobar a: www.fbescacs.com