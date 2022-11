La Diada d'Escacs del Consell de Mallorca reuneix a un centenar d'escaquistes de tota l'illa

El passat diumenge a L'espai Suscultura de Palma i baix la coordinació de l'associació El Tauler, una entitat cultural que té com un dels seus grans objectius promocionar els escacs especialment a edats escolars i a centres educatius, organitza aquesta Diada amb la col·laboració de l'Esport Escolar del Consell de Mallorca.

Durant el matí, varen competir 8 equips i el campió va ser Santa Teresa amb 6,5 punts, el 2n Montesión amb 5 i el tercer la cooperativa Es Liceu. Després es classificaren Anhel, La Salle, Coop. Cide, Coop. Aula Balear i Sport Lab.

Per altra banda, l'horabaixa l'IES Joan Alcover amb 6,5 punts va ser el campió, el segon Balanguera i el tercer Balanguera-IES Estacions. Després Arcàngel Sant Rafel, Escoles municipals Atzur, Rafel Vell, Balanguera S16 i Cooperativa Son Verí. Ressenyar la gran esportivitat dels 100 participants amb l'augment positiu de nines, que inclòs feren un equip exclusiu de la Balanguera al final de la Diada tothom es dugué una medalla de record,

Volem felicitar el Consell de Mallorca per promoure aquestes Diades d'escacs per aquelles nines i nins que no estan federats i volen començar de forma palatina la seva incorporació als torneigs, també és d'agrair que les associacions d'escacs com El Tauler potenciin torneigs per equips que valoren el treball cooperatiu i no pensin sols a aconseguir campions; els escacs és un esport que també té com a objectiu formar a les persones des d'un clima de solidaritat, cooperació i fomentant l'amistat per damunt la competició.

Segueix líder a preferent Manuel Queirolo amb 5 punts

Després de les taules entre el líder Manuel Queirolo (Reis i Dames Llevant) i el jove jugador de La Balanguera en Pedro Payeras, una de les grates sorpreses del campionat; en Queirolo és manté lider en solitari a manca d'una jornada amb 5 punts i el segueixen a mig punt Miquel Cerdó (tròpic), Antoni Navarrete Mestral i el mateix Payeras.; aquest quatre es disputaran el campionat el dissabte que ve al centre de Cultura Miquel Capllonch del Port de Pollença a partir de les 16.30 hores. Recordam que els 3 primers classificats tindran la possibilitat de disputar la fase final pel títol que es jugarà entre el 9 i el 18 de desembre a Palma.

A la categoria de Segona Emocionant final de campionat les noves taules d'en Julian Nieto (Reis i Dames de Llevant) i en Jordi Ribas (Megaescacs) fan que continuïn essent els líders amb 4,5 punts mentre que segueix un tercet amb 4 punts, Francisco Orcera (Tròpic) i Juan Carlos Hidalgo (Incacs) i Cristina Sureda (Rei i dames de Llevant), entre ells sorgirà el campió o la campiona i els que ascendeixen a primera.

A Tercera La victòria de Juan Luis Carrasco (Tròpic) davant na Sara Veloz (Mallorca Isolani) amb les quals compartien liderat fa que encapçali la classificació en solitari amb 5,5 punts, sembla que només en Guillem Crespí (La Balanguera) amb 5 punts li pot disputar el campionat en aquesta primera fase, després trobam un grup de 7 jugadors amb 4,5 punts.

Joan Moll continua guanyant partides i manté el lideratge a Menorca

La sisena ronda es va jugar a la sala d'audiovisuals del col·legi Salesià de Ciutadella, organitzat pel club Los Boscos en Joan Moll (CECA) manté amb 5,5 punts el lideratge, seguit per en Joan Cubas (CECA),amb 5 i Pau Coll (Ferreries) i Martín Krauchi (CECA) amb 4 i ja són els únics aspirants al títol a manca de dues jornades; destacar de forma sorprenent que els 7 primers taulers guanyaren els que tenien les peces negres.

A la categoria sub 1600, continua imparable Pau Benejam (CECA) amb 6 punts dels 6 possibles mentre que hi ha canvi al segon lloc essent Adrià Torrent (Es castell) amb 5 punts; 3r lloc per Daniel García i Roger Arguimbau.

La propera ronda serà 10 de desembre, degut al pont hi haurà jornada de descans, a Es Mercadal i concretament a la Biblioteca Municipal que es troba la carrer Lepanto 15-17.

Adrià Marí Campió Individual d'Eivissa

Aquest cap de setmana s'han jugat les dues darreres rondes i les taules davant Azizaj Agim, un dels favorits, i la victòria davant José Planells han donat el títol i de forma molt merescuda a Adrià Marí que ha aconseguit 6,5 de 7, subcampió Aitor Prohens amb 6 i 3r Azizaj Agim amb 5,5.

Ara el 3 desembre els escaquistes de les pitiüses tenen una fita a l'envelat de Nadal a la plaça Albert i Nieto que començarà a les 10,30 hores; inscripcions a amics.escacs.eivissa@gmail.com; us espera diversió i molts de premis.

NOTÍCIES DELS ESCAQUISTES I CLUBS DE LES ILLES BALEARS

Ha finalitzat en Assisi (Italia) el campionat del món de veterans a la categoria sub50, la mallorquina Mònica Calzetta a ha aconseguit 6 punts dels 11 possibles, finalitzant en la posició 41 en la general i 6a amb la classificació per dones, amb els mateixos punts trobam a MI Sergio Estremera al lloc 45è; el guanyador ha estat el georgià GM Zurab Sturua amb 8,5.

Mentre a la sub 65, José Luis Fernández GM d'Espanya amb 8 punts assolit el subcampionat a mig del campió l'anglès i GM John Nunn, el menorquí Tomàs Serra ha finalitzat el 71è. En total hi han participat 298 escaquistes d'arreu del món.

Aquest cap de setmana comença l'Open Ciutat de Manacor que es celebrarà entre el 2 i el 6 de setembre i que organitza el club Rei i Dames de Llevant, un torneig obert a 7 rondes, sistema suís i computable per la FEDA i FIDE i es jugarà a l'Espai na Camel-la de Manacor.

El Club Incacs recupera el torneig de Nadal el 17 de desembre al Palau d'Esports municipal d'Inca que es jugarà el matí i l'horabaixa amb un total de 7 rondes i amb magnífic premis.

Espanya aconsegueix la medalla de bronze al campionat del Món Masculí d'Escacs

Després de 46 anys, Espanya aconsegueix una medalla al campionat del món de partides ràpides per països a Jerusalem; les primeres que ho aconseguiren varen ser l'any 1976 l'equip femení a l'olimpíada de Haifa (Israel) amb les mítiques jugadores Pepita Ferrer, Nieves García, Mari Pino García Padrón i Teresa Canela amb els mateixos punts que el subcampió i a mig de l'or; per tant, ara han estat els homes que han igualat el record de les dones, amb l'equip format per Jaime Santos, David Antón, Alexei Shirov, Dani Yuffa i Miquel Santos després de derrotar pel 3r lloc a la potent Índia al desempat llampec, al final Xina es proclamà campiona derrotant a Uzbekistan.

Canvis importants pels campionats del 2023

Es varen reunir els clubs amb la federació per aprovar noves mesures per als campionats per equips; així destaca que la lliga Balear es jugarà a 5 taulers i serà obligatori que almenys un dels taulers sigui dona, a les altres categories seran 4 taulers, però fins al 2026 no serà obligatori la presència d'una dona, molt valents i de justícia la decisió dels clubs de la lliga Balear, però la incorporació de la dona a les altres categories és molt decebedor i poc progressista, fins al 2026 no serà necessari la presència d'una dona en un 25% dels matxs i fins al 2029 no serà obligatori que hi hagi almenys una dona a cada partit; sens dubte, s'hagués pogut començar almenys cada any a una categoria, però és encara un tema molt difícil i poc atractiu pels clubs, que quasi sempre han promocionat més els homes, amb algunes excepcions com Mallorca Isolani.

També es manté el ritme de joc 90' + 30'' per jugada; no es pensa amb els joves que normalment volen jugar menys temps perquè els dissabtes tenen altres activitats; sembla que prima els escaquistes de tota la vida davant els nous joves; els escacs ha d'esser més atractiu per poder incorporar més fitxes i una baixada de temps podria ser una solució.

A nivell individual destaca la desaparició dels campionats de Preferent. Primera, segona i tercera que es substitueix per absolut i sub1600 Elo FIDE i es manté el campionat escolar amb la fórmula Open i amb més places per a les femenines, en aquest cas s'ha donat un bot en qualitat per elles, les noves fórmules de categories només ho sabrem si funcionen quan es posin en pràctica. Finalment, ja coneixem l'inici de la Lliga Balear que començarà el 14 de gener i finalitzarà el 20 de maig, manca realitzar els sorteigs.

Totes les informacions relatives als campionats oficials les podeu trobar a la nova pàgina web de la federació que aquesta setmana s'ha posat a l'abast de tots els interessant als escacs amb un nou format més dinàmic, modern i amb moltes novetats: www.fbescacs.com