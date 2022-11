Es comencen a definir les primeres posicions dels campionats individuals de les Illes Balears

Campionat de Mallorca Individual, líder en solitari a la categoria de preferent Manuel Queirolo

A la cinquena ronda i després d'un vibrant matx entre Manuel Queirolo (Reis i Dames Llevant) derrotà a Manuel Ermachenko( Megaescacs) i encapçala en solitari la classificació amb 4,5 punts, en segon lloc la gran sorpresa del torneig el jove jugador de La Balanguera en Pedro Payeras que no entrava en les travesses per lluitar pel títol i a la propera jornada s'enfrontarà al líder, a la tercera posició i ja en poques possibilitats d'aconseguir el títol, es troben un grup de 6 jugadors.

A la categoria de Segona les taules entre el líder Julian Nieto (Reis i Dames de Llevant ) i la segona classificada na Cristina Sureda del mateix club, fan que en Jordi Ribas ( Megaescacs) comparteixi amb 4 punts el cap de la classificació; a mig punt na Cristina, Francisco Orcera (tropic) i Juan Carlos Hidalgo (Incacs); a manca de dues jornades , aquests són els favorits.

A Tercera també s'iguala molt el campionat amb les darrers taules de Juan Luis Carrasco (Tròpic)i la victòria de la joveneta Sara Veloz (Mallorca Isolani) que amb 4,5 punts comparteixen liderat, després venen un grup de 5 escaquistes amb 4 punts.

Campionat de Menorca Individual, Joan Moll continua essent lider

La cinquena ronda del campionat es va jugar l'Ateneu de Maó on en Joan Moll (CECA) manté amb 4,5 punts el lideratge, seguit per en Joan Cubas, el mallorquí del Tròpic en Lluc Bimbo i Llorenç Cardona d'Alaior amb 4 punts, d'aquest quartet sembla que sortira el campió, malgrat que encara queden 3 jornades.

A la categoria sub 1600, Pau Benejam (CECA) amb 5 punts dels 5 possibles queda líder en solitari, degut al descans de Daniel García (Es Castell) que és el 2n lloc amb 4,5, en tercera posició amb 3,5 es troben Adrià Torrent, Pau Genestar.

La propera ronda serà 26 de novembre a Ciutadella, al club de Los Boscos, amb seu el Bar Calos (Avda. Constitución 57).

També informa la Delegació de Menorca que els campionats femení, sub 50, super 65 , sub 2000 i juvenil que es disputarà el mes de gener, es poden inscriure fins al 30 de novembre.

Campionat Individual d'Eivissa, nou lider Adrià Mari

Finalitzada la cinquena ronda i l'únic que ha guanyat totes les partides és Adrià Marí; Juan Bordes, Aitor Prohens i Azizaj Agim ocupen el 2n lloc joc amb 4 punts , i d'aquests 4 sortirà el nou campió d'Eivissa, encara queden 2 jornades i pot haver sorpreses d'aquest emocionant campionat.

NOTICIES DELS ESCAQUISTES I CLUBS DE LES ILLES BALEARS

''Denominar a una via o plaça pública del municipi de Sant Cugat amb el nom ''Arturo Pomar''.

Una gran notícia en record d'un dels grans escaquistes que ha donat Mallorca i l'estat espanyol i un avançat en el seu temps capaç de competir amb els soviètics i els americans al temps del regim dictatorial d'en Franco, ja als 12 anys entaulà amb el campió del món Alexandre Alekkine; amb 14 anys ja era campió absolut d'Espanya; al 1962 amb 31 anys va ser el primer Gran mestre d'Espanya, on també en aquest any aconseguí unes taules davant el futur campió del món en Boby Fischer, va participar 12 vegades a les olimpíades d'escacs i que no rebre mai el suport que es mereixia, com ho demostra que quan havia d'anar a un campionat del món havia de demanar excedència sense sou i un GM soviètic Alexandre Kotov, va dir que si hagués nascut a la Unió Soviètica, hauria estat un seriós aspirant al títol mundial, estem parlant del genial jugador d'escacs Arturo Pomar, que morí el 2016; tot aquest bagatge i molt més ha fet que el municipi de Sant Cugat, on vivia des de l'any 1971, i a proposta de Ciutadans aprovar per unanimitat ahir 21 de novembre: ''Denominar a una via o plaça pública del nostre municipi com ''Arturo Pomar'', aprofitar aquest reconeixement per difondre l'ensenyament dels escacs, especialment a l'àmbit educatiu a través de la col-laboració de l'ajuntament i les escoles locals i impulsar anualment un esdeveniment esportiu centrat en el món dels escacs.

Esperem que aquest reconeixement, també algun dia, es faci per part de les institucions de les Illes Balears que té pendent amb n'Artur Pomar, des de fa anys.

S'està jugant en Còrsega el campionat del món de veterans a la categoria sub 50 trobam a 3 representants de l'estat espanyol, entre ells a la mallorquina Mònica Calzetta que amb 4 punts de 6 partides ocupa el 25è lloc i és la 3a dona millor classificada, un altre participant és el MI Sergio Estremera que des de fa molts d'anys resideix a Mallorca realitzant tasques de formador i organitzador de torneigs, de moment és el 44è amb 3,5 punts. Encara queden 5 jornades per lluitar per una millor classificació.

Mentre a la sub 65, i amb 75 anys trobam el menorquí i campió de veterans d'Espanya el 2019, en Tomàs Serra que és troba al 72è, on hi participen un total de 150 escaquistes d'arreu del món.

Ja queda menys per l'Open Ciutat de Manacor que es celebrarà entre el 2 i el 6 de setembre i que organitza el club Rei i Dames de Llevant, us podeu inscriure al correu electrònic: reis.dames.llevant@gmail.com o al telèfon 601906833 via WhatsApp fins al 29 de novembre.

Aquest dimarts es juga XIII TORNEIG ''Ajedrez en el agua'' AL Hammam Al Ándalus, que a Palma està al carrer Costa i llobera 20, que començarà a les 18.00 hores amb una participació de 16 escaquistes no titulats i d'on sortirà el representant que anirà a la final que es celebrarà a Màlaga el 29 de novembre.

També cal afegir que el Club Incacs està preparant el seu torneig de Nadal el 17 de desembre al Palau d'Esports municipal d'Inca que es jugarà el matí i l'horabaixa amb un total de 7 rondes i amb magnífic premis.

Totes les informacions relatives als campionats oficials les podeu trobar a: www.fbescacs.org