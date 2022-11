Maria Antònia Vicens guanya el Torneig de Mancor de la Vall d'escacs

Dins el marc fira Biniarrels de Mancor de la Vall, organitzat per l’associació Arrels i la col·laboració de diversos bars del poble, el club esportiu Incacs des Raiguer i l’Ajuntament del poble reuniren a 33 escaquistes de diversos lloc de Mallorca, destacant el gran triomf de la jugadora del club alacantí Dama Negra, la mallorquina Maria Antònia Vicens que guanyà les 6 partides , completà el pòdium Didier Duque i Sebastian Gili de l'Incacs des Raiguer, el primer local en Pedro Amer amb 3,5 punts de 6.

Campionat de Mallorca Individual a Pollença, líders Manuel Queirolo i Manuel Ermachenko

Després de 4 rondes a la categoria de Preferent-Primera, ja només queden 2 jugadors que encapçalen la classificació amb 3,5 punts i que a més són els màxims favorits pel títol Manuel Ermachenko (Megaescacs) Manuel Queirolo (Reis i Dames Llevant) i que s'enfrontaran el proper dissabte en una partida que pot començar assenyalar qui potser el nou campió d'aquesta fase; a mig punt es troben Daniel James Garcia ( Rei i dames de llevant), Pedro Payeras (la Balanguera) i Antonio Navarrete (Mestral)

A la categoria de Segona Lider en solitari amb 3,5 punts Julian Nieto (Reis i Dames de Llevant ) i en segona posició na Cristina Sureda i Jordi Ribas. Destacar dissabte la partida per el 1er lloc entre Julian Nieto i Cristina Sureda.

A Tercera Juan Luis Carrasco (Tròpic) és l'únic jugador de les tres categories que ha guanyat les 4 partides ; el segueixen amb 3,5 Juan Torres (Tròpic), Sara Veloz (Mallorca Isolani) i Pedro Payeras Pons (la Balanguera)

Campionat de Menorca Individual, Joan Moll nou lider .

La quarta ronda del campionat es va jugar a la Sala Jeroni Marqués del Club Cercle Artístic Ciutadella, va botar la sorpresa i el favorit i lider del torneig en Joan Cubas va perdre davant del seu company d'equip Joan Moll Diego Aguiló (CECA) encapçalin la classificació, mentre que en Joan Cubas ara passi a la 4ta posició a mig punt dels líders, amb els mateixos punt que lluc Bimbo, Llorenç Cardona Juan Touriño i Carlos Cardona.

A la categoria sub 1600, Pau Benejam (CECA) i Daniel García ( Es Castell), són primers amb ple de victòries 4 de 4. Ja tenen una diferència d'un punt respecte als seus perseguidors: Josep Masanes, Adrià Torrent, Pau Genestar i Eloi Alles.El proper dissabte és el torn de l'Ateneu de Maó, concretament al carrer Sa Rovellada de dalt 25.

Campionat Individual d'Eivissa, triple empat.

Després de tres rondes Juan Bordes, Adrià Marí (un dels favorits) i Aitor Prohens encapçalen la classificació amb 3 punts.

Mentre Azizaj Agim un dels aspirants al títol ja té dos punts i encara queden 4 partides per finalitzar el campionat que s'està jugant al Centre Cultural Es Puig d'en Valls.

NOTICIES DEL MÓN DELS ESCACS DE LES ILLES

XIII TORNEIG ''Ajedrez en el agua'' el 22 de novembre,

Ja queda menys d'una setmana per aquest atípic torneig que es jugarà AL Hammam Al Ándalus,que a Palma està al carrer Costa i llobera 20.

El torneig començarà a les 18,00 hores i a Palma només hi podran participar 16 jugadors ( no es poden inscriure MF, MI i GMs)que hauran d'haver fet la inscripció prèviament a: ajedrezenelagua.com. És realitzarà als banys àrabs del local, imprescindible indumentària de bany. Ressenyar que l guanyador rebrà un xec de 100 euros i el dret a participar a la Gran final que es realitzarà a Màlaga; el 2n un premi de 50 euros

Tots els participants rebran un obsequi amb targeta Regal de Hamman al Ándalus que inclou el servei de bany i massatge relaxant de 15 minuts.

Cristina Sureda de Reis i Dames de llevant, ha participat al campionat d'Europa sub 14 ; finalitzant a la posició 42ena amb 4,5 punts ; amb 3 victòries, 3 taules i 3 derrotes . Un torneig que s'ha jugat a Antalya (Turquia) i han participat 76 jugadores menors de 14 anys. Una nova experiència per a una de les jugadores mes prometedores dels Escacs mallorquí i de les illes Balears. A la localitat de Antalya han jugat un total de 991 escaquistes a les diferents categories femenines de menors de 18 anys amb un total de 46 països. Els 20 participants de l'equip d'Espanya no assolí cap medalla.

