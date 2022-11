201 escaquistes participen en els campionats individuals d'escacs

Campionat de Mallorca Individual a Pollença



Després de tres rondes a la categoria de Preferent-Primera, 5 jugadors encapçalen la classificació amb 2,5 punts:

Asier López (Mallorca Isolani), José Antonio Pérez Gandesa (Vuit Peons), Manuel Ermachenko (Megaescacs), Manuel Queirolo (Reis i Dames llevant ) i Francesc Aguiló (Inca).

A la Segona categoria, compareixen liderat amb 2,5 punts en Julian Nieto i na Cristina Sureda de l'equip Reis i Dames.

Finalment, a Tercera, Juan Luis Carrasco (tròpic), Victor Vizcaino (Rei i Dames) i Joan Antoni Torradell de sa Pobla, són els líders i els únics que han guanyat les tres partides.

Campionat de Menorca Individual

La tercera ronda del campionat es va jugar a les instal·lacions del centre cultural de Sant Lluís i després dels resultats només en Joan Cubas (CECA) ha guanyat les 3 partides i és líder en solitari, la darrera victòria va esser davant d'en Guillem Simó (Es Castell) després de disputar més de 4 hores de joc, a mig punt trobam un grup de 4, amb en Joan Moll (CECA), Pau Coll (Ferreries), Marc Vinent (CCAlaior) i Diego Aguiló (CECA); mentre al torneig Sub-1600, Pau Benejam, Josep Masanes i Daniel García, són els que encapçalen la classificació amb 3 de 3.

El proper dissabte és el torn de la Sala Jeroni Marqués del Club Cercle Artístic Ciutadella, on es disputarà la tercera ronda.

Campionat Individual d'Eivissa

Ha començat aquest cap de setmana el campionat individual amb 40 jugadors, només destaca la prevista partida en el tauler número 2 d'Azizaj Agim i Adrien Angola que no es va jugar i amb 18 jugadors que guanyaren la seva primera partida, el campionat es disputa en el Centre Cultural Es Puig d'en Valls.

NOTÍCIES DEL MÓN DELS ESCACS DE LES ILLES

XIII Torneig 'Escacs en l'agua' el 22 de novembre. Per primera vegada arriba a Palma un atípic, però especial torneig d'escacs dins l'aigua, on la diversió, el relax acompanyaran al Torneig, que també es juga a altres ciutats com Còrdova, Madrid, Màlaga i Granada, tot de la mà de l'empresa Hammam Al Ándalus que a Palma està al carrer Costa i llobera 20. El torneig començarà a les 18.00 hores i a Palma només hi podran participar 16 jugadors que hauran d'haver fet la inscripció prèviament a: ajedrezenelagua.com. Es realitzarà als banys àrabs del local, imprescindible indumentària de bany, seran partides de 10 minuts i sistema eliminatoris. El guanyador de cada fase participarà en la gran final a Màlaga el 29 de novembre. Ressenyar la col·laboració de la Federació Balear d'Escacs.

Continuen els preparatius de la fira Biniarrels de Mancor de la Vall, on l'associació Arrels organitza amb la col·laboració de diversos bars del poble, el club esportiu Incacs des Raiguer i l'Ajuntament de Mancor de la Vall els tornejos de truc, escacs i parxís el cap de setmana del 12 i 13 de novembre. El termini per a la inscripció finalitza dia 9 de novembre.

Finalitzà El Campionat d'Espanya de Veterans que s'ha celebrat a Altea (Alacant) entre els dies 29 d'octubre i 6 de novembre, comptant amb la participació de 208 jugadors.

En la categoria +65, el Gran mestre de Cantàbria, José Luis Fernández García, amb 7,5 punts, s'ha alçat amb el campionat. Marcos Lorenzo Duran ha ocupat la segona plaça i el MI Juan Pomes Marcet ha estat el tercer classificat, tots dos amb 7 punts. En aquesta categoria han participat tres jugadors de les Illes Balears; essent el millor en Tomàs Serra que finalitzà amb 6 punts i amb només una derrota de les 9 partides disputades i ocupant el 15è lloc; al 16è lloc trobam a Joan Planas amb 5,5 punts i finalment al 53è en Guillem Coll amb 4,5 punts.

El Mestre Internacional del País Valencià Luis María Campos Gambutti s'ha proclamat campió en la categoria +50 sumant un total de 7,5 punts. Amb els mateixos punts, ha finalitzat el MI José Candela Pérez com a segon classificat, i amb 7 punts, Francisco Carrera Pérez qui ha completat el podi, en aquesta categoria no hi va haver representació balear.

