La Champions arriba a Mallorca

El Mallorca Palma Futsal es jugarà la classificació per a la Final Four a Son Moix. L'afició mallorquina podrà gaudir d'una competició europea de futbol sala per primera vegada. S'enfrontarà al Novo Vrijeme croata, Dobovec eslovè i Piast Gliwice polonès. L'Elite Round es celebrarà del 22 al 27 de novembre.



Mallorca podrà gaudir de la Champions. El Palau Municipal d'Esports de Son Moix serà la seu de l'Elite Round de la UEFA Futsal Champions League que es disputarà entre el 22 i el 27 de novembre i en la qual es decidirà un dels quatre equips que es disputaran el títol europeu en la Final Four. El Mallorca Palma Futsal va tenir la sort de cara en el sorteig celebrat a Nyon i serà un dels quatre equips que organitzin la ronda principal de la màxima competició continental, el que suposarà que compti amb el suport de la seva afició, que podrà gaudir per primera vegada d'una competició europea de futbol sala. El conjunt mallorquí ha quedat emparellat en el Grup B amb el MNK Novo Vrijeme Makarska de Croàcia, Futsal Klub Dobovec d'Eslovènia i Piast Gliwice de Polònia. El millor dels quatre obtendrà el bitllet per jugar la Final Four de la Champions en maig en una seu encara per determinar.

El sorteig va ser més benèvol que en la fase anterior, ja que ha entrat com a cap de sèrie per ser primer de grup en la Main Round i ha evitat rivals més potents en el sorteig. L'expedició mallorquina desplaçada a Nyon, amb José Tirado al capdavant, ha celebrat que la segona bolla que ha sortit ha estat la del Mallorca Palma Futsal perquè suposava convertir Son Moix en una de les quatre seus organitzadores de l'Elite Round, la gran prioritat del club per acostar la competició europea a l'illa per primera vegada en la història.