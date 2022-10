Preet Singh, campió de l'open amateur del XIX Calvià Chess Festival

Amb molta emoció i gran esportivitat s'ha viscut el XIX Open Amateur de Calvià, amb la participació de 154 escaquistes de 28 països que han lluitat per aconseguir aquest prestigiós títol, el més important del festival.

Sorprenentment, l'indi Preet Singh, que sortia el 42 del torneig amb 7,5 punts (6 victòries i 3 taules) s'ha proclamat merescudament campió, demostrant que la qualitat dels escacs de l'Índia sempre està menys valorat el seu rànquing respecte a altres països; també el segon lloc ha recaigut en el 32è del campionat l'anglès Paul Hutchinson que amb millor desempat i amb 7 punts, mentre que el favorit el colombià Juan David Bezerra només aconsegueix la tercera posició també amb 7 punts.

Molt bona actuació del jove mallorquí Pablo Aguado que aconseguí el 9è lloc de la general i 2n de la representació espanyola, el 1r va ser Víctor Garcia amb 7 punts, molt a prop del 2n lloc.; també a destacar el 13è lloc de Fernando Asencio amb 6,5; el nin de 7 anys Pau Marín, també de Mallorca assolí una excel·lent lloc el 22è amb 6 punts de 9; els mateixos que la mallorquina Maria Antònia Vicens que amb 6 punts, realitzà un gra torneig sortint de la 76a per rànquing i finalitzant al lloc 24.

En el matí del dia 12 octubre s'ha celebrat el tradicional Blitz Chessbase: torneig amb premis valorats en més de 500 euros en productes cedits per l'empresa Chessbase. La competició s'ha disputat a 8 rondes a un ritme de 5 minuts per jugador amb 3 segons d'increment, afegits després de cada jugada segons el peculiar sistema Bronstein.

51 participants de 16 països han participat en el torneig que ha estat dominat de principi a fi pel català Alexandre Ventura que només ha cedit un empat en l'última ronda quan s'havia assegurat ja el triomf en el campionat; segon ha estat l'anglès Oliver Stubbs i tercer l'espanyol Svyatoslav Korneev.

Dels mallorquins destacar els primers llocs del sub1500 d'Elo, en Marc Cuenca; el sub 1400 per Quimey Vargas i al sub 12 en Pau Marín i millor jugadora Maria Antònia Vicens.

Simultànies Ana Matnadze i Mónica Calzetta al passeig del Mar de Palmanova



Dins del marc del XIX Calvià Chess Festival, les grans mestres, Anna Matnadze i Mónica Calzetta, jugadores de la Selecció Espanyola, han ofert, el passat dissabte, en el Passeig de Mar de Palmanova, una exhibició de partides simultànies en la qual s'han enfrontat cadascuna a 14 jugadors. El solejat dia ha fet que nombrós públic s'acostés a seguir en directe el joc d'aquestes dues extraordinàries escaquistes.

Entre els participants estava el director general d'Esports Carles Gonyalons que ha obtingut un meritori empat davant l'heptà campiona d'Espanya Mónica Calzetta el mateix resultat que la regidora de l'Ajuntament de Calvià Paquita Muñoz que ha acudit en companyia del també regidor Juan Recasens.

Cal destacar també les taules de la campiona de Balears sub16, Marta Antich davant la multicampiona d'Europa Anna Matnadze.

L'acte ha estat patrocinat per l'Ajuntament de Calvià i el Consell Superior d'Esports dins del programa Dona i Esport.

II Mallorca Chess women pren el relleu al festival de Calvià a manca de poc més d'una setmana per l'inici de l'únic torneig Internacional femení que es fa a Mallorca, concretament a l'Espai Suscultura de Palma segueixen les inscripcions a bon ritme i hi ha un total de 24, quan la nòmina només està oberta a 32; hi haurà jugadores de 3 Illes Balears, del territori espanyol i de 6 països més. La novetat d'aquesta setmana és la incorporació de la defensora del títol la Georgina Lali Bibishvili.

També ressenyar que el dia abans (dijous 27 d'octubre a les 19.00 h) del torneig al lloc del campionat situat al carrer Miquel Capllonch 33 de Palma, es farà una jornada d'Escacs i Dona amb la presència de la presidenta de la Comissió de la Dona i Escacs de la Federació Espanyola i la 7 vegades campiona d'Espanya i Gran Mestra la mallorquina Mónica Calzetta, que parlaran del moment de la dona dins els escacs actual, faran unes partides ràpides i després hi haurà unes simultànies. Les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.

El torneig es jugarà a 5 rondes els dies 28, 29 i 30 d'octubre, partides de 60 minuts + 30 segons per moviment.

Campionat de Menorca Individual comença el 22 d'octubre a Alaior la primera ronda de les 8 programades tots els dissabtes fins al 17 de desembre a 8 llocs distints de l'illa; matxs de 90 minuts per jugador + 30'' de bonificació; hi haurà dues categories una absoluta i l'altra per a sub 1600.

A la categoria absoluta hi ha inscrits 27 jugadors, essent els favorits en Joan Cubas i en Guillem Simó i a la de sub 1600, hi ha 13 escaquistes.

Sloboda Kovacevi campió Open Internacional d'Escacs Ciutat d'Eivissa

54 inscrits de 6 països han disputat l'Open Internacional d'Escacs Ciutat d'Eivissa del 14 al 16 d'octubre sub 2400 en l'hotel Ibiza Playa de Figueretes. El favorit el MI de Sèrbia Sloboda Kovacevi complí amb els pronòstics i es proclamà campió amb 6 punts de 7 possibles; 2n Aziza Ajim de 64 escacs Eivissa i 3r Joan Moll del Cercle Artístic de Ciutadella. Destacà la participació de 8 italians, essent el millor i 4t de la general Dario Spada. Un torneig possible al compromís de l'Ajuntament d'Eivissa amb el Club d'Escacs Ibiza64 i el treball de Chessamics.

Campionat de Mallorca Individual

El Centre de Cultura Miquel Capllonch del Port de Pollença serà la seu del Campionat de Mallorca a la seva fase prèvia; es disputaran totes les categories, des de Preferent a Tercera, essent aquest dissabte 22 d'octubre a les 16.30 hores la primera jornada, el 18 d'octubre finalitza la licitació per saber qui és l'elegit per arbitrar el campionat. De moment hi ha 63 inscrits a les 4 categories, encara us podeu apuntar.

